EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  20927  220
Все про:Минобороны (5738) Порошенко (17475) Бутусов Юрий (1706) Федоров Юрий (2)

 Порошенко перевел начальника своей охраны Федорова в ГУР МО, чтобы дать ему звание генерал-лейтенанта и засекретить указ, - Бутусов

Назначение охранника Порошенко на должность в ГУР МО - наглость и оскорбление офицерского корпуса.

Такого мнения придерживается главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил. что 3 мая президент Порошенко уволил с должности начальника управления безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова.

"Оказывается, это увольнение было сделано, чтобы сделать приятное Федорову. Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

13 мая секретным указом Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.

Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и продолжает руководить его охраной. Но его должность - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще", - пишет журналист.

Читайте также: Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Бутусов выделяет несколько циничных деталей: Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны С.Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника - главы ГУР В.Бурбы. Федоров ни разу не появлялся в ГУР, он продолжает охранять президента. В ГУР Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ, и не публиковать.

"Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше, а что - ведь можно, значит и нужно

Возмутительная наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине. Позор тому, кто так бездарно раздает государственные звания, и тому, кто имеет наглость такие подачки принимать, никакого понятия об офицерской чести у Федорова нет.

Это уже 28-е генеральское звание, присвоенное президентом в мае.

Это, наверное, самый молодой военнослужащий генерал-лейтенант в Украине, вот уж у кого служба изнурительная", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3126831
 
   
 Топ комментарии
 
Моде пеця и семочке уже маршала дал. Кто его знает😷
 показать весь комментарий
 
Жесть еще год петра у власти и у нас генералов будет больше чем у всего блока НАТО вместе взятого
 показать весь комментарий
 
Эти "ребята" 28 шт войдут в историю как "майские генералы"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
комментарий отмечен как спам  
 
Дивлюсь останнім часом " Цезор " і просто розумію потрібно закінчувати з Бутусовим і його баченням. Точніше його новинами. те що, мені подобалось перетворилось в політику та гроші. Ролики з військовими зі сміхом притягнутим за уші, Однобоке висвітлення подій!. Я абуть я порохобот але звинуватити мене в кохані до моєї країни неможливо ! Я зробив і роблю неї все що в змозі! Дякую "Цензоре " за все далі нам в різні сторони!
 показать весь комментарий
 
 
Oооо! Даже Бутусов начал что-то подозревать!
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели.".....
 показать весь комментарий
 
і де ж ці оффшороботища подівались?
зарплата закінчилась?
 показать весь комментарий
 
 
Уся банда петрушки будеть верихвицирована и атпетрушена.
 показать весь комментарий
 
 
ох як несподівано)))
ше залишилось звання "крокодилу 3 тисячоліття" присвоїти й тоді буде повний комплект...
ну радує одне - ще трошки...
 показать весь комментарий
 
 
Мародер відчував вже себе сцарьом на кшталт ***** і тут українці дають йму копня в кобчик..Всі ці "нагороди",це агонія Порохла,який надіється,що його не повісять.
 показать весь комментарий
 
 
Типовий приклад зловживання службовим становищем (ст. 364 ККУ). Що там наші борцуни з корупцією, утримувані і за мій в тому числі, рахунок?
 показать весь комментарий
 
 
борец с коррупцией на квадрике катается и Хенеси попивает за счет крименальных авторитетов Порошенко перевів начальника своєї охорони Федорова в ГУР МО, щоб дати йому звання генерал-лейтенанта і засекретити указ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5017
 показать весь комментарий
 
В этом весь петька. Лживая, вороватая мерзота!
 показать весь комментарий
 
От без образ, порохроботи на четверть, чим ваш месія відрізняється від *****?
 показать весь комментарий
 
 
Полностью согласен со всеми высказываниями!!! Ату его!! Это охраной всяких диктаторов или там американского президента должны генералы командовать - такие, как генерал Власик. Интересно, что сейчас можно точно вычислить, когда настоящего сталина убрали: когда Власика отстранили и арестовали, а Света обратила внимание, что "папа изменился". Но охрана демократического президента должна осуществляться под командой не более чем младшего сержанта, выглядеть бомжами и получать как реальные учителя сейчас. И, конечно, такая охрана просто обязана быть гласной и прозрачной. Вообще! Чтоб каждый озабоченный (политикой) гражданин мог ...осуществить критику первому лицу государства - как Линкольну или Улофу Пальме.
 показать весь комментарий
 
Петя хочет чтоб булавой которую он не хочет отдавать ему темечко проломили
 показать весь комментарий
 
Це вже 28-ме генеральське звання, присвоєне президентом у травні. (100 000 доларів ціна питання длся кожного)


ЯКОСЬ ТРЕБА відставному ГАРАНТУ заробити на добавку до "мізерної пенсії"?
ну нє? Порошенко перевів начальника своєї охорони Федорова в ГУР МО, щоб дати йому звання генерал-лейтенанта і засекретити указ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5281
 показать весь комментарий
 
панове ! прохання скинутись на памятник перед Львівською Оперою !

Порошенко перевів начальника своєї охорони Федорова в ГУР МО, щоб дати йому звання генерал-лейтенанта і засекретити указ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6383

Фонд Порошенка

@PoroshenkoFoundation

Порошенко перевів начальника своєї охорони Федорова в ГУР МО, щоб дати йому звання генерал-лейтенанта і засекретити указ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3041




 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко перевел начальника своей охраны Федорова в ГУР МО, чтобы дать ему звание генерал-лейтенанта и засекретить указ, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх