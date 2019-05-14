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 Политика Украины
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 Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел, - Лещенко

Внефракционный народный депутат Сергей Лещенко заявляет, что генеральный прокурор Юрий Луценко разглашал ему сведения по резонансному делу о высшем руководстве страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Юрий Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних пяти лет, которое касалось высшего руководства страны, которое привело к конфликту внутри коалиции и которое привело к серозным политическим последствиям в Украине", - сказал он.

Нардеп отметил, что Луценко знает, о каком деле идет речь.

Лещенко также отметил, что готов давать показания по этому делу.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126830
 
 
 Топ комментарии
 
"Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия ..."
А так как вы не сообщили об этом в правоохранительные органы - то вы соучастник
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Бородатая женщина только что сделала все от нее зависящее, что ей больше никто ничего не разбалтывал, никаких секретов.
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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Они после выборов президента напоминают пауков в банке )))
Это так жалко выглядит ....
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А заяву Сірьожа про злочин Луценка писав? Як що ні, то ні..
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А на имя кого надо было написать? На имя Луценко? 😁
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Кому він потрібен? Просто гімно, яке розповсюджувало сморід.
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а ещо он называл тебя земляным червем(с)))))
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"Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия ..."
А так как вы не сообщили об этом в правоохранительные органы - то вы соучастник
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Чвари, хаос, амбіції аж зашкалюють.... А люди чекають зменшення комунальних тарифів, декорупціонації, завершення війни
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юга ніякий не когупціонєр, він гозумна і погядна людина. ви всі бгешете.
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а люди все роптали и роптали, а люди справедливости хотят. Ну как же так, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас - уже едят. (В.С.Высоцкий)
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Та югик по пьяни рассказывал всем все, что не попросят. Это известно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел, - Лещенко
 
 
 
 
 
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