 Зеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В тексте отмечается: "Андрей Парубий:
"Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации"
(С)
̶Ц̶и̶т̶а̶т̶и̶ Ложь
̶В̶е̶л̶и̶к̶и̶х̶ Мелких
̶Л̶ю̶д̶е̶й̶ Мошенников
Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ.
ВРУ - их жизненный девиз.
Запомните фамилии депутатов этого созыва.
И на следующих парламентских выборах - делайте выводы.
Сделаем их вместе!"
Межа ж все одно є. Поки не набралося ... Ну, хай =повиступає= ще трохи.
Тоді ти міг би сподіватися хоч на якусь повагу українців.
Можете начинать заливчасто лаять, как страна развалится с Зе
За 2 недели мая это всего лишь 28-й новый генерал в нашей армии. Чистое совпадение. Кстати, а не за это ли картавый кум пэцы югик - сидел при овоще?
А нет у вас способов...
нужно БЫТЬ президентом
Попереду буде п ять років троління всіх і вся ))
Це своєю чергою означає, що на голосування парламенту питання про інавгурацію Зеленського винесуть не раніше четверга, 16 травня.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126727
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
https://ridna.in.ua/2018/01/24/zakon-pro-vibori-prezidenta-********-vladi-ne-na-chasi-vnositi-zmini-hocha-taki-zmini-vkray-potribni/
Згідно зі Статтею 104 Конституції УкраїниНовообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Так зрозуміло? То де тут порушення і де місце Порошенко в цих порушеннях? Що пройшла інавгурація, а він взяв булаву і закрився в підвалі? Чи ми маємо виконувати закони?
Законодавство каже про те, що Центральна виборча комісія має завершити підрахунок голосів (за протоколами з мокрими печатками) протягом 10 днів, тобто до 1 травня. Протоколи від усіх 199 окружкомів надійшли до ЦВК 26 квітня.
Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах «Голос України» й «Урядовий кур'єр» - на це дають ще три дні (тобто до 2 травня). І лише після цього починається відлік до інавгурації президента.
Складання присяги президента народові відбувається в стінах Верховної Ради - це передбачає Конституція України.
День проведення інавгурації визначається рішенням Верховної Ради України (щонайменше 226 голосами) за поданням голови парламенту.
Тепер маски скинуто і для усіх прибічників ідеї повного перезавантаження влади "ворог України" позначений повністю і однозначно.
Влада ніяких висновків не зробила і змінюватись не бажає. Усі нинішні при владі - приречені на політичну "смерть".
Якщо Зеленський внесе на розгляд і прийняття анонсовані першочергові п'ять законів та не наробити політичних помилок (мовчання - золото) - він дійсно стане "вироком" цій системі.
Дивує лише одне, як ці люди могли П'ЯТЬ років дурити громадян цілої країни та не подужали розвалити Україну з такими "талантами"
P.S. Не "спамте" порохоботів, хай усі читають як ставиться "ЬІлита" до вибору суспільства - "щоб дурість кожного була видна".
люди пять років стояли насмерть з ворогом...
робили що могли...
і таки не дали розвалити Україну....
це громадяни країни...
а базікала були всцявшимися базікалами...тепер підняли голови...
не спамте зрадофілів...
для історії...
Для повного абсурду ще додайте, що ці "стояльці" "віддавали для перемоги останню копійчину" - брехати треба епічно!
Рекламное агентство тебе надо было открывать, а не в президенты идти...