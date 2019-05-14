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Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) Парубий (1919)

 Зеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Парубия во лжи, поскольку ВР 14 мая не рассмотрела вопрос о назначении даты инаугурации нового президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского. 

В тексте отмечается: "Андрей Парубий:
"Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации"
(С)
̶Ц̶и̶т̶а̶т̶и̶ Ложь
̶В̶е̶л̶и̶к̶и̶х̶ Мелких
̶Л̶ю̶д̶е̶й̶ Мошенников

Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ.
ВРУ - их жизненный девиз.

Запомните фамилии депутатов этого созыва.
И на следующих парламентских выборах - делайте выводы.

Сделаем их вместе!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3126829
 
   
 Топ комментарии
 
Ой боже ти вже сам забрихався вийди на люди де ти ховаєшся
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Куда он должен к тебе выйти, людь?
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Де воно ховається ?це президент?ролики запилює в інеті позорище якесь головнокомандувач влюючої країни фу мтидоба
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Зе-персонаж сміє когось попрікати брехнею ?
Межа ж все одно є. Поки не набралося ... Ну, хай =повиступає= ще трохи.
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Вова, знаючи, що ти не нуль, а мінус, ти мав би використати цей час на ПІДГОТОВКУ до вступу на найвищу посаду в Україні, яку, на жаль, тобі довірили обдурені зекомандою виборці. А не марнувати його на запис ідіотських роликів і постів.
Тоді ти міг би сподіватися хоч на якусь повагу українців.
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А сайт чей? Пускай варятся в собственном соку. Я, захожу на цензор, получить удовольствие от их предсмертных конвульсий. .
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Зебени истерят. Что музыкант на рояле,что его тупые избиратели. Рейтинг тает а калумойше деньги нужны еще вчера
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Парубий, это вообще недоразумение и позор Украины. Это картавое со справкой из дурки, как можно верить его слову! Его лечить надо.
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Почаще повторяйте оскорбляйте людей за их физические недостатки... Только потом не очень удивляйтесь, что оно вернется к вам в семью...
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Если вам приятно что это существо является главой Парламента вашей страны, то пожалуйста...
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Ну с этого бы и начинали, что страна не ваша... Вот только "это существо" вытянуло на себе весь Майдан... Только вам то откуда об этом знать... А насчет физических недостатков, то это совсем не шутки... Локти свои потом не достанете...
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Зеля, в таких случаях надо упасть и ногами подрыгать
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Соевая шваль, вместо того чтобы бросать по привычке говно на вентилятор, лучше уделите минуту и поздравьте начальника охраны Свыни федорова с новым званием Генерал-лейтенанта РАЗВЕДКИ!!! Разведки, Карл!
Можете начинать заливчасто лаять, как страна развалится с Зе

За 2 недели мая это всего лишь 28-й новый генерал в нашей армии. Чистое совпадение. Кстати, а не за это ли картавый кум пэцы югик - сидел при овоще?
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когда на цензоре начинаешь читать комментарии, то складывается впечатление, что парашенко остался пердизентом... парашеботы настолько много дерьма съели, что до сих пор не могут из ража выйти...
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Знову папєрєднікі винні! XDD Ні, українці таки гідні того ***********, якого вони обрали, за свою дурість треба платити...
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оказывается, мало быть избранным президентом
нужно БЫТЬ президентом
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Клоунам без скандалів ну ніяк не підняти рейтинг Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації - Цензор.НЕТ 8618
Попереду буде п ять років троління всіх і вся ))
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Зазначається, що причиною такого рішення стало те, що у Верховній Раді зареєстрували нові постанови з пропозиціями про дату церемонії.
Це своєю чергою означає, що на голосування парламенту питання про інавгурацію Зеленського винесуть не раніше четверга, 16 травня.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126727
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дчуй різницю в деградації Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації - Цензор.НЕТ 3282
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
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А навіщо мені така різниця.Коли Кравчук із Кучмою передавали владу то були інші закони. Не Порошенко приймав регламент Верховної Ради. Ці закони приймала Верховна Рада, а також купу поправок і змін
https://ridna.in.ua/2018/01/24/zakon-pro-vibori-prezidenta-********-vladi-ne-na-chasi-vnositi-zmini-hocha-taki-zmini-vkray-potribni/

Згідно зі Статтею 104 Конституції УкраїниНовообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.
Президент України складає таку присягу:
«Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Так зрозуміло? То де тут порушення і де місце Порошенко в цих порушеннях? Що пройшла інавгурація, а він взяв булаву і закрився в підвалі? Чи ми маємо виконувати закони?
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За законом «Про вибори президента України», відлік до інавгурації президента (30 днів) починається після офіційної публікації результатів виборів.
Законодавство каже про те, що Центральна виборча комісія має завершити підрахунок голосів (за протоколами з мокрими печатками) протягом 10 днів, тобто до 1 травня. Протоколи від усіх 199 окружкомів надійшли до ЦВК 26 квітня.
Після цього результати мають офіційно опублікувати в газетах «Голос України» й «Урядовий кур'єр» - на це дають ще три дні (тобто до 2 травня). І лише після цього починається відлік до інавгурації президента.
​Складання присяги президента народові відбувається в стінах Верховної Ради - це передбачає Конституція України.
День проведення інавгурації визначається рішенням Верховної Ради України (щонайменше 226 голосами) за поданням голови парламенту.
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Відбулося саме те, що мало статися.
Тепер маски скинуто і для усіх прибічників ідеї повного перезавантаження влади "ворог України" позначений повністю і однозначно.
Влада ніяких висновків не зробила і змінюватись не бажає. Усі нинішні при владі - приречені на політичну "смерть".

Якщо Зеленський внесе на розгляд і прийняття анонсовані першочергові п'ять законів та не наробити політичних помилок (мовчання - золото) - він дійсно стане "вироком" цій системі.

Дивує лише одне, як ці люди могли П'ЯТЬ років дурити громадян цілої країни та не подужали розвалити Україну з такими "талантами"

P.S. Не "спамте" порохоботів, хай усі читають як ставиться "ЬІлита" до вибору суспільства - "щоб дурість кожного була видна".
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Дивує лише одне, як ці люди могли П'ЯТЬ років дурити громадян цілої країни та не подужали розвалити Україну з такими "талантами"

люди пять років стояли насмерть з ворогом...
робили що могли...
і таки не дали розвалити Україну....
це громадяни країни...
а базікала були всцявшимися базікалами...тепер підняли голови...
не спамте зрадофілів...
для історії...
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Про торгівельних партнерів написати "стояли насмерть" - це конгеніально
Для повного абсурду ще додайте, що ці "стояльці" "віддавали для перемоги останню копійчину" - брехати треба епічно!
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"і таки не дали розвалити Україну.... " (конец цитаты) Где Крым, где Донбасс? Это не развал?
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Крим і Донбас "валили" ті, що повертаються. Коротка у вас пам*ять!
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депутати брешуть?!)))оце так скандал....)))ніколи такого не було....))
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Депутати, як і Поця чіпляються зубами за кожен день при владі.
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Ай да Вовка, молодец! Какие слоганы пишет!
Рекламное агентство тебе надо было открывать, а не в президенты идти...
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Ну как же так, Украинцы? ну как можна было сделать такой выбор? 43 кандидата и вот такой результат? Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації - Цензор.НЕТ 8798
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зеля мудень, ты обещал представить свою команду перед вторым туром, после победы, после официальных обьявлений победителя, сейчас после инагурации, следующее будет после 5 лет правления?)))) что посеешь то и пожнешь
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выбрать нового президента не оказалось большой проблемой))), а вот выгнать старого это дааа...смех ***.
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Пан Президент поднимайте демократические народные силы для защиты Конституционного строя Украины, антинародная ВРУ должна уйти в отставку!!!

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Боюсь, придется тащить за ноги... А они зубами будут цепляться. За паркет... Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації - Цензор.НЕТ 7694
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Хто небудь з Коземанди,дайте хлопчику булавку.Читаю історію,раніше вибраного Гетьмана,зразу після виборів,козаки могли і грязюкою обмазати,і пику натовкти,щоб не забував кому він зобов'язаний.Зелеботи,ви це зможете повторити?
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А я вспоминаю, как Парубий смылся с майдана во время штурма. Это был ПЦ! А потом сказал, что у него был инсульт, но врачи не подтвердили и выгнали его из больницы. Тогда еще можно было выгнать...
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господи ну що це за істери.ка така.Да дайте вже булаву,бо кондратій хватить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обвинил Парубия во лжи, поскольку Рада 14 мая не рассмотрела вопрос о дате инаугурации
 
 
 
 
 
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