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Все про:Лещенко (554) Луценко (7480) неприкосновенность (892)

 Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность

Нардеп Сергей Лещенко призвал генпрокурора Юрия Луценко к концу недели внести представление в ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности для скорейшего расследования возможного разглашения данных досудебного расследования в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.

"Я требую от генпрокурора Луценко сегодня немедленно, если не может сегодня - завтра, до конца недели внести представление в Генеральную прокуратуру и снять с меня депутатскую неприкосновенность, провести это расследование в максимально сжатые сроки и перестать использовать это дело, как средство сохранения им власти" , - сказал нардеп.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126827
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было Леща на Евровидение отправлять! Он бы затмил своим появлением Кончиту Вюрст! Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8207
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недоторкана бородата розкішниця)))
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та визу с него однозначно снимут в США, за такое наказывать нужно по полной и себя опозорил и всю страну
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Надо было Леща на Евровидение отправлять! Он бы затмил своим появлением Кончиту Вюрст! Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8207
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А за участь у Євробаченні квартири дають або хабарі? Бо він тільки крупняком бере, квартирами в столиці або грошима на них
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так - молодцы - вы прошли тест на зебилизм,вернее на его отсутствие на данный момент )))))
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Не не, югика в камеру только с овощем. Адназначна😷
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Купіть цьому глисту абонемент в спортзал, страшно дивитись.
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Ох как подрывает...

Один булаву... Этот неприкосновенность...

Вот первый булаву получит и все снимет - пацан зуб давал
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А эта бородатая дилда не в курсе, что с депутан, как оно, неприкосновенность снимают коллеги депутані?
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представление должно быть от Генпрокурора, но снимает Рада. Чтоб внести представление на снятие должны быть веские доказательства. Эта ж бородатая женщина побежит сразу по судам и газеткам остальных журнализдов жаловаться, что "апазицию прессуют".
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Да набейте уже морды друг другу но не впутывайте с свои разборки США.
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а может лучше паРаше вначале набить - а потом и разбираться...\так Во-Во...?\
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А Лещенко насолил многим своими расследовании, снимут и упекут в тюрьму легко.
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Интересно, что за скунса Лещ не требует извинений!
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как интересно со стороны наблюдать за жизнью животных))))
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Все таки приеду на суд, када югик будет за на скамье. Сделаю селфи на память 😷
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эти биба и боба влезли туда, куда лезть категорически было нельзя.
штаты уже кацапии по мордасам надавали за вмешательство в выборы. они, идиоты больные, страну подставить хотят? там разберутся и договоряться, а за вмешательство накостылять могут так, что мало не покажется и те и другие, это их святая корова, пусть сами разбираются...
а эти клоуны перебранку устроили...удушить обоих
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Лещенка - гнойный *****! Знает ведь, что прокуратура, даже самая генеральная, неприкосновенность не выдает и неприкосновенности не лишает! С таким знанием можно перед лошнёй народом попонтоваться, ричем без вреда здоровью и ущерба карману.
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А представление на снятие неприкосновенности с депутата ВР кто делает?А депутаты потом включают дурку на комитете или съедают коллегу по обстоятельствам .Похоже вас ,Вовочка,занесло на повороте.
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1. Представление - да, прокуратура может сделать. При наличии массы "если". И эти "если" - не депутатского ума дело.
2. Вовочка - много ходов очка - не имя, а констатация факта.
3. "занесло на повороте"... Хм... Вы о чем, любезнейший?
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Если скунс требует снятия, значит надо снять.
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Та хто ж його там зніме, він он бігає від партії до партії. А от кримінальна відповідальність за це має бути
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Да это все игра на публику. Никакую неприкосновенность с него никто не снимет.
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а че когда с квартирой зашкварился не просил? и тут то если что опять Портнов включится поможет, а вот что Сережа будет делать с делом в Штатах? на допросе он уже там побывал
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Сережа сам себя топит, слишком много о себе пишет.
Да, в Украине ему ничего не грозит, а в США, могут надолго спрятать за попытки влияния на президентские выборы.
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Тіпа Сірожа не знає, що недоторканість знімає ВР. От так по вухах і їздить сєруня своїм вибрцям.
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Первый шаг правильный. Еще нужно ему собрать подписи в ВР тех, кто проголосует ЗА снятие с него депутатской неприкосновенности.
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Так ніхто їх не збере, тому зараз оце і понтується кидається словами на вітер
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А навіщо чекати, пане Плещенко? Самі напишіть заяву і відмовтеся від недоторканості. Так робили чесні дупутати і вигравали суди. Чи сцикотно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность
 
 
 
 
 
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