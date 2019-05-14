 Лещенко требует от Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом Лещенко заявил на брифинге.
"Я требую от генпрокурора Луценко сегодня немедленно, если не может сегодня - завтра, до конца недели внести представление в Генеральную прокуратуру и снять с меня депутатскую неприкосновенность, провести это расследование в максимально сжатые сроки и перестать использовать это дело, как средство сохранения им власти" , - сказал нардеп.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
Один булаву... Этот неприкосновенность...
Вот первый булаву получит и все снимет - пацан зуб давал
штаты уже кацапии по мордасам надавали за вмешательство в выборы. они, идиоты больные, страну подставить хотят? там разберутся и договоряться, а за вмешательство накостылять могут так, что мало не покажется и те и другие, это их святая корова, пусть сами разбираются...
а эти клоуны перебранку устроили...удушить обоих
лошнёй народомпопонтоваться, ричем без вреда здоровью и ущерба карману.
2. Вовочка - много ходов очка - не имя, а констатация факта.
3. "занесло на повороте"... Хм... Вы о чем, любезнейший?
Да, в Украине ему ничего не грозит, а в США, могут надолго спрятать за попытки влияния на президентские выборы.