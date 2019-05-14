 Пятилетнее затягивание АМКУ с решением по Днепровскому коксохимзаводу - это неуважительное отношение ко всей отрасли, - Каленков

Такое мнение 112.ua озвучил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в статье "Монопольное право Антимонопольного комитета: Почему АМКУ годами тормозит бизнес-сделки?".

"С учетом достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствия каких-либо барьеров для импортеров ситуация казалась достаточно ясной. Комитет мог рассмотреть вопрос в течение месяца, пускай даже и года… Но пять лет... Это выглядит как предвзятое и неуважительное отношение ко всей отрасли украинского ГМК, с нетерпением ждавшей решения в отношении одного из важнейших и ведущих предприятий отрасли", - сказал Каленков.

Он отметил, что как руководитель ассоциации, которая представляет все предприятия украинской отрасли ГМК, заинтересован в том, чтобы условия работы в Украине были рыночными и никто не злоупотреблял монопольным положением: "Это нормальная практика, когда при осуществлении концентрации добросовестные компании обращаются в АМКУ за разрешением. Что ненормально в ситуации, с которой мы имеем дело, так это срок рассмотрения вопроса – целых пять лет".

Каленков также отметил, что в этом деле не может не вызывать беспокойства утечка конфиденциальной информации, которую подавали в комитет заявители. В результате это нанесло урон представителям отрасли. "Мы серьезно обеспокоены, поскольку и процедура, и само решение АМКУ вызывают сомнения в непредвзятости в отношении их принятия. Поглощения – это типичная процедура в ГМК в Украине и в мире, поэтому мы бы хотели, чтобы подходы в тех вопросах, которые рассматриваются сейчас и будут рассматриваться в будущем, были более объективными. Я не судья и не следователь, чтобы оспаривать решение комитета либо же обвинять кого-то в ангажированности, но согласно моей субъективной точке зрения, все выглядит так, что решение комитета по ДКХЗ принималось необъективно и ангажировано", - сказал Александр Каленков.

Как известно, Антимонопольный комитет Украины в течение пяти лет рассматривал обращение группы "Метинвест" в отношении разрешения на покупку Днепровского коксохимического завода - одного из старейших и знаковых предприятий горно-металлургического комплекса Украины. "Метинвест" подал заявку о разрешении на приобретение предприятия еще в 2014 году. Это произошло после выхода его бывшего собственника, российской группы "Евраз", из принадлежащих ей активов в ГМК.

АМКУ предусмотрел в своем решении ограничения, которые являются беспрецедентными, как и сроки рассмотрения комитетом заявки. По словам экспертов, они будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства (с учетом постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка).