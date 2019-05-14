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 Экономика
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Все про:Метинвест (68) Каленков Александр (44)

 Пятилетнее затягивание АМКУ с решением по Днепровскому коксохимзаводу - это неуважительное отношение ко всей отрасли, - Каленков

Пять лет, которые понадобились Антимонопольному комитету (АМКУ) на рассмотрение заявки группы "Метинвест" на покупку Днепровского коксохимического завода, в условиях достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствия каких-либо барьеров для импортеров являются беспрецедентным сроком.

 Такое мнение 112.ua озвучил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в статье "Монопольное право Антимонопольного комитета: Почему АМКУ годами тормозит бизнес-сделки?".

"С учетом достаточно высокой конкуренции среди производителей кокса в Украине и отсутствия каких-либо барьеров для импортеров ситуация казалась достаточно ясной. Комитет мог рассмотреть вопрос в течение месяца, пускай даже и года… Но пять лет... Это выглядит как предвзятое и неуважительное отношение ко всей отрасли украинского ГМК, с нетерпением ждавшей решения в отношении одного из важнейших и ведущих предприятий отрасли", - сказал Каленков.

Он отметил, что как руководитель ассоциации, которая представляет все предприятия украинской отрасли ГМК, заинтересован в том, чтобы условия работы в Украине были рыночными и никто не злоупотреблял монопольным положением: "Это нормальная практика, когда при осуществлении концентрации добросовестные компании обращаются в АМКУ за разрешением. Что ненормально в ситуации, с которой мы имеем дело, так это срок рассмотрения вопроса – целых пять лет".

Каленков также отметил, что в этом деле не может не вызывать беспокойства утечка конфиденциальной информации, которую подавали в комитет заявители. В результате это нанесло урон представителям отрасли. "Мы серьезно обеспокоены, поскольку и процедура, и само решение АМКУ вызывают сомнения в непредвзятости в отношении их принятия. Поглощения – это типичная процедура в ГМК в Украине и в мире, поэтому мы бы хотели, чтобы подходы в тех вопросах, которые рассматриваются сейчас и будут рассматриваться в будущем, были более объективными. Я не судья и не следователь, чтобы оспаривать решение комитета либо же обвинять кого-то в ангажированности, но согласно моей субъективной точке зрения, все выглядит так, что решение комитета по ДКХЗ принималось необъективно и ангажировано", - сказал Александр Каленков.

Как известно, Антимонопольный комитет Украины в течение пяти лет рассматривал обращение группы "Метинвест" в отношении разрешения на покупку Днепровского коксохимического завода - одного из старейших и знаковых предприятий горно-металлургического комплекса Украины. "Метинвест" подал заявку о разрешении на приобретение предприятия еще в 2014 году. Это произошло после выхода его бывшего собственника, российской группы "Евраз", из принадлежащих ей активов в ГМК.

АМКУ предусмотрел в своем решении ограничения, которые являются беспрецедентными, как и сроки рассмотрения комитетом заявки. По словам экспертов, они будут создавать серьезные помехи в работе предприятия, в том числе и в части планирования объемов производства (с учетом постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка).

Источник: https://censor.net.ua/n3126826
 
 
 Топ комментарии
 
Порох об этом узнает на нарах в Гуантанамо
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Тут справа не в президенті, а в ненаситному апетиті донецького татарина, який прибрав до рук вже майже всю чорну металургію України. ДКХЗ йому потрібен для поставки коксу на ДМК, який вже під контролем його менеджменту.
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ждем зебила при булаве - потом рассмотрим - порох ведь давал команду - нет))))
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Порох об этом узнает на нарах в Гуантанамо
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ДА ТЫ ШО))) А ПОЧЕМУ НА ОСТРОВЕ - ТЕБЯ В ДЕТСТВЕ НЕ ВОЗИЛИ РОДИТЕЛИ НА МОРЕ? КОМПЛЕКСУЕШЬ МАЛОСТЬ? ЭТО ТЫ БРОСЬ))))
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Игорь, а мне понравилось ваше выражение, а главное смысл какой сокрыт - гуано на Гуантанамо.))) Только вряд-ли он так далеко доберется. Мне кажется что протоптанной дорожкой на Ростов, только инкогнито, к Яныку. Не зря ему бабло отмывал ведь?)))
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Тут справа не в президенті, а в ненаситному апетиті донецького татарина, який прибрав до рук вже майже всю чорну металургію України. ДКХЗ йому потрібен для поставки коксу на ДМК, який вже під контролем його менеджменту.
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"Везде" - це в рашке, - де такий же олігархічний склад економіки? Результат такої політики - топтання на місці в обсязі ВВП і злиденне становище працівників.
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Миттал, Лакшми -
ArcelorMittal, «Арсело́р Ми́ттал» - крупнейшая металлургическая компания в мире[3], на конец 2008 года контролировавшая 10 % мирового рынка стали[4]. Зарегистрирована в Люксембурге. Имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, продукция реализуется в 160 странах.
В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2018 год ArcelorMittal заняла 152-е место, в том числе 105-е по выручке, 137-е по чистой прибыли, 371-е по активам и 367-е по рыночной капитализации[5].
Образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу[6].

вот нельзя быть таким зебилом - надо начинать думать и читать постоянно развиваясь - как то так))))))
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Ну ок, давайте провтыкаем остатки металлургии, лишь бы татарин обломился - железная блин логика. У нас не в том состоянии промышленность, чтоб перебирать.
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Ты меня уважаешь？Я тебя уважаю！Слушай, мы с тобой уважаемые люди！😀😀😀😀😀😀😀
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А оно когда-нибудь было, это уважительное отношение к отрасли? Все на всё плевать, неудивительно, что Украина выпала из первой десятки производителей стали. Посмотрите, что для примера делает США и Китай, чтоб их ГМК могло расти и развиваться. А у нас что?
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Вот уже и первые последствия порошенковского обещания взяться за экономику страны в случае переизбрания.))) Хоть люди и не переизбралди, но "насрать" на последок никто не запрещает. Вот Петя и старается "помочь" будущему президенту. Ведь по внегласной договоренности бывших президентов "трогать" нельзя
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_Обвиняет кондовых коррупционеров в неуважении к отрасли... Какой-то гнусный гротеск! Обвинил бы ещё животное по кличке гитлер в неуважении к евреям.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПятилетнее затягивание АМКУ с решением по Днепровскому коксохимзаводу - это неуважительное отношение ко всей отрасли, - Каленков
 
 
 
 
 
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