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 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) Зеленский (1240) инаугурация (314) Тетерук (197)

 Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук

Депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук уверен, что большинство парламентариев поддержат его предложение привести новоизбранного президента Владимира Зеленского к присяге 28 мая.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это компромиссное решение. Меньше всего голосов получит дата 19 мая. Торжественное заседание Рады и День памяти жертв политических репрессий несовместимы. Все телеканалы по закону должны поместить на экраны траурную ленту. И одновременно будет трансляция торжественного заседания?" – сказал Тетерук.

Он подтвердил, что выбрал для инаугурации 28 мая, потому что если президент вступит в полномочия в этот день, то уже не сможет досрочно распустить парламент.

"Любые предложения президента, которые будут направлены на благо государственности, получат поддержку парламента. Если же президент будет использовать парламент для политических интриг, то это нарушение Конституции. Я не думаю, что начинать свой срок с погружения государства в хаос – это на благо, в том числе, для самого президента", – добавил Тетерук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского на 15 мая

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.

Также на Цензор.НЕТ: БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Источник: https://censor.net.ua/n3126824
 
   
 Топ комментарии
 
НФ идите вы в историю, уже даже БПП согласились за любую дату а этим 28 подавай, понимают что в новой Раде им ничего не светит.
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Ахаха..Аваков уже герой да лялечка) То при Пете он был Рюкзаков, СОбаков и вор, а теперь он уважаемый гражданин, медальку ЗЕкловун хоть даст ему??
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Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук - Цензор.НЕТ 7422 нужно выйти и смести эту ВР, да Зю-адаптеры?

Нужно больше народу, а не как сегодня....
Вот издеваются некоторые....

Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4784 свічка‏ @svecha62 16 мин.16 минут назад
Чомусь вважала,що 73% вимагателів булавки для Гідранта, це буде приблизно на 20 осіб більше

Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5562
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Странно, в прошлом году праздновали День Европы с 18 по 25 мая,
с песнями и танцами.
И никто из депутатов, политиков и порохоботов даже не заикался о трауре.
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В прошлом году траур бьіл 20 мая, третье воскресенье, день Европьі бьіл 19 мая, он празднуется в каждое третье субботнее время каждьій год. На етот год день европьі 18 мая, траурное воскресенье -19 мая.На ентот счет есть Указьі, приказьі, разьяснения. Шо не ясна ?
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Відбулося саме те, що мало статися.
Тепер маски скинуто і для усіх прибічників ідеї повного перезавантаження влади "ворог України" позначений повністю і однозначно.
Влада ніяких висновків не зробила і змінюватись не бажає. Усі нинішні при владі - приречені на політичну "смерть".

Якщо Зеленський внесе на розгляд і прийняття анонсовані першочергові п'ять законів та не наробити політичних помилок (мовчання - золото) - він дійсно стане "вироком" цій системі.

Дивує лише одне, як ці люди могли П'ЯТЬ років дурити громадян цілої країни та не подужали розвалити Україну з такими "талантами"
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Тетерук ты дебил. Он не хочет что бы президент распустил парламент. Как это? Народ хочет распустить, а парламент нет. Бред идиотов. Это тоже самое, что директор говорит работнику "Ты не соответствует занимаемой должности, ты уволен". А работник в ответ "Не хочу увольняться" Так что депутаты коррупционеры должны по требованию сложить свои полномочия, так как не выполняют свою работу надлежащим образом. Не уйдет добровольно, очень пожалеют об этом.
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Угу. 28 мая день роспуска парламента!
Предлагаю сделать этот день ежегодной традицией! Отмечать с праздничным салютом и повешением чучел 'отличившихся' депутатов на фонарных столбах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук
 
 
 
 
 
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