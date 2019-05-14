 Большинство нардепов проголосуют за то, чтобы провести инаугурацию 28 мая, - Тетерук

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это компромиссное решение. Меньше всего голосов получит дата 19 мая. Торжественное заседание Рады и День памяти жертв политических репрессий несовместимы. Все телеканалы по закону должны поместить на экраны траурную ленту. И одновременно будет трансляция торжественного заседания?" – сказал Тетерук.
Он подтвердил, что выбрал для инаугурации 28 мая, потому что если президент вступит в полномочия в этот день, то уже не сможет досрочно распустить парламент.
"Любые предложения президента, которые будут направлены на благо государственности, получат поддержку парламента. Если же президент будет использовать парламент для политических интриг, то это нарушение Конституции. Я не думаю, что начинать свой срок с погружения государства в хаос – это на благо, в том числе, для самого президента", – добавил Тетерук.
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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.
По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.
Также на Цензор.НЕТ: БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной
с песнями и танцами.
И никто из депутатов, политиков и порохоботов даже не заикался о трауре.
Тепер маски скинуто і для усіх прибічників ідеї повного перезавантаження влади "ворог України" позначений повністю і однозначно.
Влада ніяких висновків не зробила і змінюватись не бажає. Усі нинішні при владі - приречені на політичну "смерть".
Якщо Зеленський внесе на розгляд і прийняття анонсовані першочергові п'ять законів та не наробити політичних помилок (мовчання - золото) - він дійсно стане "вироком" цій системі.
Дивує лише одне, як ці люди могли П'ЯТЬ років дурити громадян цілої країни та не подужали розвалити Україну з такими "талантами"
Предлагаю сделать этот день ежегодной традицией! Отмечать с праздничным салютом и повешением чучел 'отличившихся' депутатов на фонарных столбах.