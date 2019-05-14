 САП согласовала уведомление о подозрении экс-командующему Национальной гвардией Аллерову

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Установлено, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района города Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами НГУ, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

При этом для реализации плана к указанному преступлению было привлечено лицо, которым проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Оберег" и ЖК "Сказка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличение стоимости такого имущества в ЖК "Оберег".

Вследствие заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Национальной гвардии Украины, Главным управлением, потеряно активов на общую сумму 81 635 448,00 грн.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Ключевые следственные действия проводились по процессуального руководства прокуроров САП.

В настоящее время стороной обвинения готовятся ходатайство об избрании задержанным меры пресечения".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

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