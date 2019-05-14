EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  2224  10
Все про:САП (1068) Аллеров (78)

 САП согласовала уведомление о подозрении экс-командующему Национальной гвардией Аллерову

Специализированной антикоррупционной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардией Украины, руководителю строительной компании и оценщику по факту завладения имущества Национальной гвардии Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Установлено, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района города Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группой лиц, в том числе должностными лицами НГУ, по предварительному сговору было принято решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

При этом для реализации плана к указанному преступлению было привлечено лицо, которым проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Оберег" и ЖК "Сказка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличение стоимости такого имущества в ЖК "Оберег".

Вследствие заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Национальной гвардии Украины, Главным управлением, потеряно активов на общую сумму 81 635 448,00 грн.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Ключевые следственные действия проводились по процессуального руководства прокуроров САП.

В настоящее время стороной обвинения готовятся ходатайство об избрании задержанным меры пресечения".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3126822
 
   
 Топ комментарии
 
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ни в коем случая ,даже не проси ,лучше обратись к окулисту.. САП погодила повідомлення про підозру екс-командувачу Національної гвардії Аллерову - Цензор.НЕТ 9906он тебе капли выпишет ...
 показать весь комментарий
 
 
не, такие капли только таким 73% населения, как ты, подходят
 показать весь комментарий
 
- Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию - дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо!? А?! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
 показать весь комментарий
 
 
Хай САП, також дасть правову оцінку діям Алерова, коли фігурант, використовуючи своє службове становище ( на мій погляд він його перевищив) депортував із України Міхо. Депортація відбулась на літаку, який належав Нацгвардії. Перельот відбувався не за планом та на кошти платників податків.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП согласовала уведомление о подозрении экс-командующему Национальной гвардией Аллерову
 
 
 
 
 
 вверх