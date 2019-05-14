 Себестоимость программы "Шустер LIVE" была чуть больше $50 тыс., - Елизаров

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказали телеведущий Савик Шустер и генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.
Шустер отметил, что стоимость телепередачи зависит, от того какие будут "ингредиенты". "У нас аудитория (в студии. – Ред.) играет важнейшую роль. Мне интересно работать в таком формате. Да, очень дорого подбирать людей, привозить в Киев, и иметь в реальном времени изменение общественного мнения. Мне интересно", - пояснил Шустер.
"Мы никогда не скрывали ни цифр, ни чего – это зависит от того: ты делаешь на своем канале или нет, сколько ты передач делаешь. Есть условно постоянные затраты, есть переменные. Постоянные, когда ты строишь студию, закупаешь оборудование – оно амортизируется 5-10 лет. Ты это сделаешь чуть по другому – перед выборами – то это другая задача. Арендуешь ты оборудование или свое. Поэтому нельзя назвать с потолка 100, 150 или 70 (тысяч долларов. – ред.). Я могу сказать, что когда мы выходили у себя на студии, и эта студия была наша, и она амортизировалась в расчете на 10 лет, себестоимость программы была чуть больше 50", - рассказал Елизаров.
Он также подчеркнул, что Шустер получал официальную заработную плату на канале 3S.TV как директор, плюс оказывал еще услуги и получал зарплату в районе 10 тысяч долларов.
Но рыло обонкротилось...а перед этим ращосралрсь со всеми каналами...
Свой канал открыло рыло...и обонкротилось...
Если денежек насобирал..то пусть открывает...
Что до банкротства шустрого так это обшеизвестный факт...и это та причина почему он закрыл свой канал и своб передачу...
А закрыся шустрый именно из за нехватки денег...
Так что увы и ах...
Телеканал Савика Шустера 3s.tv может продолжить работу в 2017 году, если соберет 10 миллионов долларов.
Об этом рассказал управляющий партнер телеканала Савика Шустера Павел Елизаров в интервью "РБК-Украина".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
А денег шустрый так и не собрал...