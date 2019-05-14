 Себестоимость программы "Шустер LIVE" была чуть больше $50 тыс., - Елизаров

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказали телеведущий Савик Шустер и генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

Шустер отметил, что стоимость телепередачи зависит, от того какие будут "ингредиенты". "У нас аудитория (в студии. – Ред.) играет важнейшую роль. Мне интересно работать в таком формате. Да, очень дорого подбирать людей, привозить в Киев, и иметь в реальном времени изменение общественного мнения. Мне интересно", - пояснил Шустер.

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"Мы никогда не скрывали ни цифр, ни чего – это зависит от того: ты делаешь на своем канале или нет, сколько ты передач делаешь. Есть условно постоянные затраты, есть переменные. Постоянные, когда ты строишь студию, закупаешь оборудование – оно амортизируется 5-10 лет. Ты это сделаешь чуть по другому – перед выборами – то это другая задача. Арендуешь ты оборудование или свое. Поэтому нельзя назвать с потолка 100, 150 или 70 (тысяч долларов. – ред.). Я могу сказать, что когда мы выходили у себя на студии, и эта студия была наша, и она амортизировалась в расчете на 10 лет, себестоимость программы была чуть больше 50", - рассказал Елизаров.

Он также подчеркнул, что Шустер получал официальную заработную плату на канале 3S.TV как директор, плюс оказывал еще услуги и получал зарплату в районе 10 тысяч долларов.