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 Политика Украины
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Все про:Шустер (506) Елизаров (2)

 Себестоимость программы "Шустер LIVE" была чуть больше $50 тыс., - Елизаров

Бюджет современного хорошего политического ток-шоу зависит от очень многих факторов и может составлять от 50 до 150 тысяч долларов за выпуск одной программы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказали телеведущий Савик Шустер и генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

Шустер отметил, что стоимость телепередачи зависит, от того какие будут "ингредиенты". "У нас аудитория (в студии. – Ред.) играет важнейшую роль. Мне интересно работать в таком формате. Да, очень дорого подбирать людей, привозить в Киев, и иметь в реальном времени изменение общественного мнения. Мне интересно", - пояснил Шустер.

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"Мы никогда не скрывали ни цифр, ни чего – это зависит от того: ты делаешь на своем канале или нет, сколько ты передач делаешь. Есть условно постоянные затраты, есть переменные. Постоянные, когда ты строишь студию, закупаешь оборудование – оно амортизируется 5-10 лет. Ты это сделаешь чуть по другому – перед выборами – то это другая задача. Арендуешь ты оборудование или свое. Поэтому нельзя назвать с потолка 100, 150 или 70 (тысяч долларов. – ред.). Я могу сказать, что когда мы выходили у себя на студии, и эта студия была наша, и она амортизировалась в расчете на 10 лет, себестоимость программы была чуть больше 50", - рассказал Елизаров.

Он также подчеркнул, что Шустер получал официальную заработную плату на канале 3S.TV как директор, плюс оказывал еще услуги и получал зарплату в районе 10 тысяч долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3126817
 
 
 Топ комментарии
 
Шустер шустро грёб лопатой чёрный нал от всех этих политических клоунов, которые верещали в его студии каждый день, а государству налогов не платил. Теперь, когда настал Конец эпохи бедности! он хочет повторить свой успех! Ведь в Европе то он вынужден жить по честному, соблюдая законы, а бабла дармового хочется!
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Судя по всему его Беня купил....будет теперь поезЕдента клоуна восхвалять...
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Так говнопольский ручной,ему пэтя подкидывал на дурню порохоботскую ,не понял пэтя своим скудным умишком,что все эти мансы ему только навредят ...хотя оно и к лучшему а Шустеру безусловно РЕСПЕКТ ! Собівартість програми "Шустер LIVE" була трохи більше $50 тис., - Єлізаров - Цензор.НЕТ 6320
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И как Вы умудрялись эти передачи продавать каналу за 12 гривень
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Цены на политических проституток резко взлетели😀
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Да он как бы сам к этому числу не относится, но прекрасно пользовался их хотелками. Почему бы не заработать на желаниях грязных политиков. Они платили - он устраивал им шоу. А что до политических взглядов - то ему глубоко пофиг кто заказывает банкет.
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а зачем нам знать сколько стоила эта телепопрошайка?
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Да,гонопольский и прямый канал,это полное дерьмо,тут не поспоришь..
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Ганапольский клянчил денег по телевизору? Ну ка ссылку в подтверждение этого. Иначе ты попадаешь в разряд соевой мрази.
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Так говнопольский ручной,ему пэтя подкидывал на дурню порохоботскую ,не понял пэтя своим скудным умишком,что все эти мансы ему только навредят ...хотя оно и к лучшему а Шустеру безусловно РЕСПЕКТ !
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тебе номер карточки скинуть на помощь этой попрошайке?
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Зачем,мне помогать нечем,всё украли у меня пэтя и его друзья.
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Всех травивших Шустера отправить на росею,там такие кадры в цене ..
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ох и харя у тебя охара. Кто будет отправлять на мордовию всех кто шустрому по нищенству не подавал?
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Как только за пэтей придут,никого не надо будет отправлять ,сами рванёте так,что аж гай зашумит ... Собівартість програми "Шустер LIVE" була трохи більше $50 тис., - Єлізаров - Цензор.НЕТ 560
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Это меньше чем Пеця платит в конвертах своим пропагандистам из 5 канала за бесполезные передачи.
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Надеюсь теперь, когда рыло прогнали, этот проект вновь вернется!
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Никтл и раньше не мешал этому рылу вести эту передачу...
Но рыло обонкротилось...а перед этим ращосралрсь со всеми каналами...
Свой канал открыло рыло...и обонкротилось...
Если денежек насобирал..то пусть открывает...
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если надолго включить дурака, то так им и останешься...
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Наверное вы таки включали на долго...
Что до банкротства шустрого так это обшеизвестный факт...и это та причина почему он закрыл свой канал и своб передачу...
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Шустер шустро грёб лопатой чёрный нал от всех этих политических клоунов, которые верещали в его студии каждый день, а государству налогов не платил. Теперь, когда настал Конец эпохи бедности! он хочет повторить свой успех! Ведь в Европе то он вынужден жить по честному, соблюдая законы, а бабла дармового хочется!
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Судя по всему его Беня купил....будет теперь поезЕдента клоуна восхвалять...
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Помню, на канале Шустера, порошенко искренне клялся отдать жизнь за свободу слова... Ну примерно, как яйценюх звал кулю в лоб...
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😀Да...но Порошенко не обещал финсировать савика шустрого из своего кармана...
А закрыся шустрый именно из за нехватки денег...
Так что увы и ах...

Телеканал Савика Шустера 3s.tv может продолжить работу в 2017 году, если соберет 10 миллионов долларов.

Об этом рассказал управляющий партнер телеканала Савика Шустера Павел Елизаров в интервью "РБК-Украина".
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

А денег шустрый так и не собрал...
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Не убедите. Им хочется верить, что передачу Шустрика закрыл Порошенко.
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Елена Бакай бывшая жена Игоря Баксы монстр программы.Ниточки тянутся в москву
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от вам і відповідь, хто оплачував створення програм Шлюхстера, а хто йому платить, тому і відтанцьовує
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСебестоимость программы "Шустер LIVE" была чуть больше $50 тыс., - Елизаров
 
 
 
 
 
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