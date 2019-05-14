EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2900  36
Все про:Луценко (7480) США (14965)

 Вмешательство в выборы президента США осуществлялось американскими гражданами и чиновниками с территории Украины,- Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что вмешательство в выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами

"Я пользуюсь возможностью, я это отрицаю (украинское вмешательств), моя точка зрения, что вмешательство в американские выборы было с территории Украины, но должностными лицами и гражданами Соединенных Штатов Америки, которые занимали ту или иную должность на нашей территории", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, такие лица привлекали к кампании по дискредитации одного из кандидатов в президенты США граждан Украины, "которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов".

В то же время Ю.Луценко подчеркнул, что оценку таким действиям должны давать правоохранители США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лещенко - это пример политического скунса", - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126815
 
   
 Топ комментарии
 
Краще було б ні Україні, ні петі, ні петіним кумам - ніколи , і ні за яких обставин не вмішуватись у внутрішньополітичну боротьбу США.. США - наш єдиний союзник серед наддержав, добрі стосунки з США потрібно нам берегти як зіницю ока, незважаючи на партію, котра там перебуває при владі.. Брехливому алкоголіку - краще заткнути пельку..
 показать весь комментарий
 
Что он несет? Или под конец хочет выслужится перед Трампом став ценным свидетелем о вмешательстве Украины в выборы в США ? Туз дырявый

Источник: https://censor.net.ua/n3126815
 показать весь комментарий
 
Не перестаю удивляться... он считает, что Трамп пришел навсегда? Какой же болван этот генеральный прокурор!
Втручання у вибори президента США здійснювали американські громадяни і чиновники з території України, - Луценко - Цензор.НЕТ 9318
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Югік, зійшов з розуму остаточно, хоче закінчити свою кар'єру в'язнем в Гуантанамо! Наші політики роблять політичні заяви не зважаючи на глибину ідіотизму який в них присутній! За наклеп на посла США Югік буде сидіти до кінця свого життя і без права на амністію і не в Україні, а буде ділити камеру з афганськими терористами і ходити разом з ними на допити з частковим зануренням.
 показать весь комментарий
 
 
Не будет Луценко нигде сидеть и одного дня.
 показать весь комментарий
 
 
Югік вже сидів, але не став розумнішим. Тепер сяде назавжди.
 показать весь комментарий
 
Можеь Луценко соседом Януковича в Ростове мечтает стать?
 показать весь комментарий
 
По крайней мере, у него совесть чиста в отличие от скунсов
 показать весь комментарий
 
хорошая шутка получилась - про "совесть" луценка Втручання у вибори президента США здійснювали американські громадяни і чиновники з території України, - Луценко - Цензор.НЕТ 4655 ... а про конфликт со скунсом - та на кол обоих и всего делов.
 показать весь комментарий
 
Какая мразь этот югик, ради своей шкуры такое вытворяет!
 показать весь комментарий
 
 
ради своей шкуры ,маргинализует Украину перед важнейшим союзником против Кремля..Луценко государственный преступник
 показать весь комментарий
 
 
Что он несет? Или под конец хочет выслужится перед Трампом став ценным свидетелем о вмешательстве Украины в выборы в США ? Туз дырявый

Источник: https://censor.net.ua/n3126815
 показать весь комментарий
 
 
Он прямо призывает американцев объявить в розыск Лещенко. Лещенко некуда бежать.
 показать весь комментарий
 
 
А кто же Клинтон поздравлял, тоже американские граждане в правительстве Украины? Вмешательство в выборы президента США осуществлялось американскими гражданами и чиновниками с территории Украины,- Луценко - Цензор.НЕТ 3313
 показать весь комментарий
 
 
Краще було б ні Україні, ні петі, ні петіним кумам - ніколи , і ні за яких обставин не вмішуватись у внутрішньополітичну боротьбу США.. США - наш єдиний союзник серед наддержав, добрі стосунки з США потрібно нам берегти як зіницю ока, незважаючи на партію, котра там перебуває при владі.. Брехливому алкоголіку - краще заткнути пельку..
 показать весь комментарий
 
 
Имеш ввиду посла Йовановичь? Кто то там про скунса говорил ржунимагу))))
 показать весь комментарий
 
 
Судя по новостям США для Украины это так, пешка, мелкая разменная монета. Хотя если взять во внимание что бывший премьер был командос и чуть ли не в одиночку противостоял всей российской армии во время чеченской войны, то все становится на свои места
 показать весь комментарий
 
Да вот толпами прилетали в Украину и давай в американские выборы вмешиваться, даже в рашке до такой тупой отмазки никто не додумался.)))
 показать весь комментарий
 
 
А Юра свое рьіло в Штатьі сует и сует)))
Иди бутьілки собирай раз не умеешь топ-чиновников за хвост ловить.
 показать весь комментарий
 
 
Срочно изолировать Югу и похмелить. Бо не спасем генпгокулола...
 показать весь комментарий
 
 
Югик, ты не тем занмаешься! Где результаты ТВОЕЙ работы, кого посадили? Почему Кернес до сих пор на свободе наглеет, потому что у него адвокат Джулиани?
 показать весь комментарий
 
Весна пришла! Пора сажать соросовских антикоррупционных грантоедских пиявок!
 показать весь комментарий
 
 
юзя хоче втянуть україну в війну на виборах в сша
 показать весь комментарий
 
Сша давно потрібно розібратись з цею гоп компанією грантоїдів фбр треба запростти щоб поовели таке розслідування
 показать весь комментарий
 
Не перестаю удивляться... он считает, что Трамп пришел навсегда? Какой же болван этот генеральный прокурор!

 показать весь комментарий
 
 
Луценко интересует его собственное будущее на ближайшие 1-2 месяца. И успеет ли он смыться.
 показать весь комментарий
 
 
шо петя, шо юра, шо грося.. Когда же вы уже заткнётесь и свалите?!
 показать весь комментарий
 
Он воно виходить як було насправді.............
А казали що то Росія.
 показать весь комментарий
 
Американские граждане являются участниками выборного процесса, поэтому любые их действия не могут быть вмешательством.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВмешательство в выборы президента США осуществлялось американскими гражданами и чиновниками с территории Украины,- Луценко
 
 
 
 
 
 вверх