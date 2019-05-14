 Вмешательство в выборы президента США осуществлялось американскими гражданами и чиновниками с территории Украины,- Луценко

"Я пользуюсь возможностью, я это отрицаю (украинское вмешательств), моя точка зрения, что вмешательство в американские выборы было с территории Украины, но должностными лицами и гражданами Соединенных Штатов Америки, которые занимали ту или иную должность на нашей территории", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, такие лица привлекали к кампании по дискредитации одного из кандидатов в президенты США граждан Украины, "которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов".

В то же время Ю.Луценко подчеркнул, что оценку таким действиям должны давать правоохранители США.

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