 Вмешательство в выборы президента США осуществлялось американскими гражданами и чиновниками с территории Украины,- Луценко

"Я пользуюсь возможностью, я это отрицаю (украинское вмешательств), моя точка зрения, что вмешательство в американские выборы было с территории Украины, но должностными лицами и гражданами Соединенных Штатов Америки, которые занимали ту или иную должность на нашей территории", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, такие лица привлекали к кампании по дискредитации одного из кандидатов в президенты США граждан Украины, "которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов".
В то же время Ю.Луценко подчеркнул, что оценку таким действиям должны давать правоохранители США.
Источник: https://censor.net.ua/n3126815
Иди бутьілки собирай раз не умеешь топ-чиновников за хвост ловить.
А казали що то Росія.