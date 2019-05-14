 Вышла несогласованность, - Епифаний объяснил, почему не снялся в обращении религиозных лидеров

"Если вы знаете, в Украине действует Всеукраинский совет церквей, и к этому времени мы часто собирались, иногда спорили и обращались с определенными общими заявлениями от имени всех украинских церквей и религиозных организаций", — сказал Епифаний "Новостям Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
По словам главы ПЦУ, в этот раз "вышла несогласованность", так как до этого члены Всеукраинского совета церквей не делали обращений в формате видео.
"Мы до сих пор делали обращения только на бумаге. Например, Всеураинский совет церквей обращался по поводу освобождения пленных", — добавил он.
На вопрос, что бы он сказали в обращении к жителям аннексированного Крыма и отделтьных районов Донбасса, Епифаний ответил: "Мы должны верить в то, что победа будет на нашей стороне, что придет то время, когда мы будем едины, когда воцарится в Украине справедливый мир".
"Также я сказал бы им, что нужно терпеливо ждать. Мы обединимся и в дальнейшем будем как единое Украинское государство, поэтому я хочу, чтобы Господь давал им силы, терпения и вдохновения ждать этого благословенного времени, когда действительно воцарится мир и мы будем в дальнейшем вместе строить наше общее будущее", — добавил глава ПЦУ.
Епифаний также заявил, что для достижения "справедливого мира" необходимо "победить агрессора".
13 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма. От Православной церкви Украины в ролике принимал участие почетный патриарх Филарет.
Так, в окружении Епифания изданию рассказали, что предстоятелю ПЦУ предлагали обратиться к украинцам на видео, но он отказался. Иерарху не припал к душе текст, который ему предлагали озвучить, в частности, о том, что "говорить нужно не на языке пушек".
Собеседники рассказали, что Епифаний волновался, что будет выглядеть, как будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.
Кроме того, предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее.
Те кто считает что за души и жизни жителей в оккупации бороться не нужно - могут идти лесом.
Как им те кому нужен мир "любой ценой", в том числе ценой переговоров с руководством ОРДЛО, назначенном в Кремле.
Здається ні. просто за добу знайшов ще аргументи не участі у зверненні.
да де-факто война а де-юре нет не дай то Бог! чтобы эти два понятия совпали и все же можно применять простое словосочетание ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!! так будет более конкретней..
Вважаю що данна людина заслуговує на ту посаду що займає. Правильно сказано!
Протестантів у ролику, який зпродюсував #ШостоОбраний нема тому, що 4х з них у 2014 у Слов'янську вбили??? І Епіфанія нема...
І Філарет несподівано активізувався.... Цікаві збіги, чи не так.
И сразу все стопе...
Переходи до ПЦУ @perehody_do_PCU 40 мин.40 минут назад
За минулий тиждень (06.05-12.05) до лав ПЦУ перейшла ще одна парафія УПЦ МП, що становить 0,01% від їх загальної кількості.
Таким чином, співвідношення парафій ПЦУ до УПЦ МП складає 6862 до 10935 або 38.56% до 61.44%.
За такої швидкості повний перехід відбудеться за 209,7 років.
У УПЦ МП останется Святогорская лавра и хватит с них.
Как по мне - может причина в том, что обращение затеял Зеленский, а Епифаний несамостоятельная фигура. Видимо дозволу от "св. Петра" не было.
До речі. Коли була запропонована ця пропозиція і чи мав час Єпіфаній на роздуми? Якщо це експромт, то все зрозуміло - (учора) не сподобався текст, а за добу роздумів злякався неузгодженості та новизна. Єпіфаній вчився то на богослова, а не на шоумена.
Не дело Епифания " волноваться, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков" - это два.
Складывается впечатление, что вся порочная система гос управления боится Зеленского и будет блокировать, разваливать, дискредитировать любые, даже самые благие начинания. Мне не нравится выражение "пятая колонна", но именно оно приходит на ум. Пример и Епифаний и Луценко, заигрывающий с Трампом против демократов - готов топить Украину ради личных интересов. Можно продолжать бесконечно
выборы. Но фокус не удался. Большинство украинцев не поверило этим уловкам Петра Алек-
сеевича и своим голосованием сказали, что они устали от его вранья и хотят реального улучшения условий своей жизни. А Епифанию следует унять свою агрессию, это не к лицу
священнослужителю.
Но те равины которые потдержали Майдан и Украину против России (например настоящий Главный Раввин Украины -- Рав Яков Дов Блайх -- не пресуствовали, может ме были позванны, может отказались). Тут все понятно, толстая политика, связанная с олигархами.
Я не знаю насчет как и почему Мусульманское духовенство пошло на встречу такой риторике -- но мне кажется что зная что это есть будущий президент -- они не хотят рисковать плохим впечатлением нового президента, что может повлечь неудобные вопросы для "мирных"--отказом Украины от Крымских Татар, то есть от Крыма в пользу "мира". Тонкая политика.