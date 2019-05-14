 Вышла несогласованность, - Епифаний объяснил, почему не снялся в обращении религиозных лидеров

"Если вы знаете, в Украине действует Всеукраинский совет церквей, и к этому времени мы часто собирались, иногда спорили и обращались с определенными общими заявлениями от имени всех украинских церквей и религиозных организаций", — сказал Епифаний "Новостям Донбасса", передает Цензор.НЕТ.



По словам главы ПЦУ, в этот раз "вышла несогласованность", так как до этого члены Всеукраинского совета церквей не делали обращений в формате видео.



"Мы до сих пор делали обращения только на бумаге. Например, Всеураинский совет церквей обращался по поводу освобождения пленных", — добавил он.

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На вопрос, что бы он сказали в обращении к жителям аннексированного Крыма и отделтьных районов Донбасса, Епифаний ответил: "Мы должны верить в то, что победа будет на нашей стороне, что придет то время, когда мы будем едины, когда воцарится в Украине справедливый мир".



"Также я сказал бы им, что нужно терпеливо ждать. Мы обединимся и в дальнейшем будем как единое Украинское государство, поэтому я хочу, чтобы Господь давал им силы, терпения и вдохновения ждать этого благословенного времени, когда действительно воцарится мир и мы будем в дальнейшем вместе строить наше общее будущее", — добавил глава ПЦУ.



Епифаний также заявил, что для достижения "справедливого мира" необходимо "победить агрессора".

13 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма. От Православной церкви Украины в ролике принимал участие почетный патриарх Филарет.