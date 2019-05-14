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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2745) задержание (5379) Национальная гвардия (1179) Аллеров (78)

 В НАБУ объяснили, в чем подозревают экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Национальное антикоррупционное бюро подтверждает, что детективы задержали бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова по подозрению в завладении имуществом Главного управления НГУ в сумме более 81 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, детективы также задержали генерального директора компании-застройщика и оценщика.

"В ближайшее время всем им сообщат о подозрении в совершении коррупционного преступления", - отметили в НАБУ.

По данным правоохранителей, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

Далее в 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").

"Был ли выгодным этот обмен для государства? Экспертиза однозначно утверждает: нет. Стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске на старте договоренностей. Но увы, такая схема злоупотреблений с землей бывших военных частей не является уникальной, в работе детективов НАБУ есть еще ряд подобных эпизодов. Расследование же этого начато по материалам BIHUS.info", - заявили в НАБУ.

Сообщается, что все следственные действия НАБУ осуществляет под процессуальным руководством прокуроров САП.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3126810
 
   
 Топ комментарии
 
В чем падазревают. Экс камандующий.

А почему бы не написать как есть. Очередной шоколадный свинарчук, который до самого ареста на прошлой неделе 4 года возглавлявший Национальную гвардию, украл 81 миллион гривен.
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Порохобот не читатель, порохобот писатель...а то что личинка Алерова владеет квартирой в том доме и не может обьяснить на каких основаниях, то такое...
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Какие реформы сделаны??
Назови хоть одну успешную реформу, благодаря которой украинцы стали жить лучше? У НАБУ пояснили, в чому підозрюють екс-командувача Нацгвардією Аллерова - Цензор.НЕТ 9719
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Нафталиновому Леониду Кравчуку лучше помолчать.
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завладение гос. имуществом это мыролюбность или потужное реформистское перемещение грузов?
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а если провести другую экспертизу?

И где тут коррупция?

Коррупция - ес ли он получил от этого выгоду
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Порохобот не читатель, порохобот писатель...а то что личинка Алерова владеет квартирой в том доме и не может обьяснить на каких основаниях, то такое...
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А есть сомнения ,что не было заинтересованности? И квартиры просто так меняли? Так и Аваков наверняка поучаствовал.
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Вам лучше ничего не писать т.к. вы оправдывали преступления соевой свиньи и ее подельницы - лучшей пьяной жабы галактики сатановской по кличке гонтарева.
Напоминаю вам, что оправдание преступлений шыкаладной мрази является соучастием в преступлении.
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Не прихильник Алєгрова - але реакція потужних петіних антикорупційних органів дуже запізніла.. Факт , ніби то злочину, був в 2016-2017 роках.. Зараз 2019 рік.. При такій оперативності петіних антикорупціонерів - і Україну розкрадуть, і самого петю вкрадуть.. Смердить від цієї новини..
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В чем падазревают. Экс камандующий.

А почему бы не написать как есть. Очередной шоколадный свинарчук, который до самого ареста на прошлой неделе 4 года возглавлявший Национальную гвардию, украл 81 миллион гривен.
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Надо смотреть еще метражи квартир, а то непонятно что на что поменяли. Может 50 однокомнатных квартир в дорогом районе обменяли на трехкомнатных 65 квартир на окраине. Или наоборот
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Там считали стоимость метров в общем. Так что метраж и учитывался, а не комнаты.
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Ну написано же в тексте 50 квартир на Печерске обменяли на 65 на Бориспольской. Получили лишние 15 квартир.
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Там еще паркоместа были. А Печерске это может стоить как квартира на Бориспольской.
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Очень может быть. Но как и со всеми другими слепленными на коленке делами НАБУ забодается доказывать, что кто-то получил с этого материальную выгоду. В этом проблема Сытника. Он коньютурщик, а не глава антикоррупционной структуры.
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Мои хорошие знакомые получили служебную двушку под Киевом от НГУ в прошлом году. И муж (офицер) и жена служат в НГУ в одной бригаде, есть дети. Муж- УБДшник. Ждали квартиру долго и счастливы, что теперь есть какой-никакой, но свой уголок.
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Таких много. Но мы живём под гаслом - Соевый всё украл, а всё что сделано, то само на головы упало.
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Проблема в том, что за эти недоплаченные 81 млн. могли еще 115 человек получить 1-но комн. квартиру, но благодаря Алерову не получили.
Подумайте своей головой, как Ваши знакомые счастливы и как могли еще 115 семей быть счастливы, но им квартира не досталось из-за махинаций У НАБУ пояснили, в чому підозрюють екс-командувача Нацгвардією Аллерова - Цензор.НЕТ 3736
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Не нужно смотреть на метраж, нужно смотреть туда, куда смотрят, т.е. на разницу в цене.

Недополученных 81 млн грн. - это, если посчитать по средней стоимости однушки на м.Бориспольская (700 тыс грн) - недополучено 115 однокомнатных квартир.
И метражи тут не причем!
Святослава, зачем вы высказываете свое мнение, не желая вникнуть в суть написанного???
Абы что-то сказать всем? В НАБУ объяснили, в чем подозревают экс-командующего Нацгвардией Аллерова - Цензор.НЕТ 4465
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Нужно смотреть на метражи в собственности генералов, прокуроров, судей, ментов, министров, депутатов. Посмотреть и на зону на 15 лет с полной конфискацией у виновного и членов его семьи!
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Расследование началось по материалам Бигус-инфо. Интересненько получается. Бигус своих (Аваков и Ко) сдал?
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Это дело стало известно еще года три назад. Все делали вид что ничего не происходит, нельзя было шатать будку.
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Там де Ситник з НАБУ - там повна фігня.
Реформу антикорупційної системи слід проовжити зняттям Ситника та Холодницького з займаних посад і призначення туди дієвих прокурорів (можна - і політиків) штибу Юрія Луценка. Інакше - не запрацюють вони...
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Когда мы уже будем называть вещи своими именами.......... Да не реформу проводить надо. Реформы сделаны, структуры нормальные, отвечают мировым стандартам. Решать надо кадровые вопросы.
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Какие реформы сделаны??
Назови хоть одну успешную реформу, благодаря которой украинцы стали жить лучше? У НАБУ пояснили, в чому підозрюють екс-командувача Нацгвардією Аллерова - Цензор.НЕТ 9719
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купа успішних реформ, щоправда, не всі завершенні. "Гугль в помощь" (с) Якщо лінь ритися - тут, на сенсорі є характеристики незалежних міжнародних структур. Сьогодні - он, Юнкер Петру дякував...
Від одної реформи наше життя не покращиться. Тільки від системи реформ. І не за один рік. І що прикро - навіть не за пять років. Поляки, найуспішніша країна-сусід в реформах - їх проводили років з двадцять, допоки кожен поляк (та ні,... більшість) сказав "реформам Бальцеровича дякую". Інша справа, що Бальцерович через своє подвижництво тепер не має шансів бути обраним будь-куди... Така доля реформатора...
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Отлично! Теперь им осталось объясниться, в чём подозревается командующий НАБУ!
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неужели ему хотят вручить "Ярослава Мудрого" І степени?
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Всего-то 5 миллионов и сколько шума... А сколько квартир можно было построить за 300 миллионов, что украл когда-то Бойко на вышках своего имени?! Но поди ж ты, никто его никуда не арестовывает, и даже не возмущается, а совсем наоборот. Можно сказать, уважаемый человек, на президенстких выборах совсем немного не дотянул до финала... Похоже, у "правосудия" (похоже, и у граждан тоже) какие-то критерии есть? Мало украл - в тюрьму, много украл - почет и уважение?...
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Пепа ставил Аллерова по команде из крымля . от пыни .А Аллеров видит как крадет ПАП. Грицак , МО и давай себе 80 млн на карман .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАБУ объяснили, в чем подозревают экс-командующего Нацгвардией Аллерова
 
 
 
 
 
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