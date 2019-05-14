 В НАБУ объяснили, в чем подозревают экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, детективы также задержали генерального директора компании-застройщика и оценщика.
"В ближайшее время всем им сообщат о подозрении в совершении коррупционного преступления", - отметили в НАБУ.
По данным правоохранителей, в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части в центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.
Далее в 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").
"Был ли выгодным этот обмен для государства? Экспертиза однозначно утверждает: нет. Стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске на старте договоренностей. Но увы, такая схема злоупотреблений с землей бывших военных частей не является уникальной, в работе детективов НАБУ есть еще ряд подобных эпизодов. Расследование же этого начато по материалам BIHUS.info", - заявили в НАБУ.
Сообщается, что все следственные действия НАБУ осуществляет под процессуальным руководством прокуроров САП.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
И где тут коррупция?
Коррупция - ес ли он получил от этого выгоду
Напоминаю вам, что оправдание преступлений шыкаладной мрази является соучастием в преступлении.
А почему бы не написать как есть. Очередной шоколадный свинарчук, который до самого ареста на прошлой неделе 4 года возглавлявший Национальную гвардию, украл 81 миллион гривен.
Подумайте своей головой, как Ваши знакомые счастливы и как могли еще 115 семей быть счастливы, но им квартира не досталось из-за махинаций
Недополученных 81 млн грн. - это, если посчитать по средней стоимости однушки на м.Бориспольская (700 тыс грн) - недополучено 115 однокомнатных квартир.
И метражи тут не причем!
Святослава, зачем вы высказываете свое мнение, не желая вникнуть в суть написанного???
Абы что-то сказать всем?
Реформу антикорупційної системи слід проовжити зняттям Ситника та Холодницького з займаних посад і призначення туди дієвих прокурорів (можна - і політиків) штибу Юрія Луценка. Інакше - не запрацюють вони...
Назови хоть одну успешную реформу, благодаря которой украинцы стали жить лучше?
Від одної реформи наше життя не покращиться. Тільки від системи реформ. І не за один рік. І що прикро - навіть не за пять років. Поляки, найуспішніша країна-сусід в реформах - їх проводили років з двадцять, допоки кожен поляк (та ні,... більшість) сказав "реформам Бальцеровича дякую". Інша справа, що Бальцерович через своє подвижництво тепер не має шансів бути обраним будь-куди... Така доля реформатора...