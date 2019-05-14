 Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ходе европейского саммита Восточного партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

По ее словам, в настоящее время Кабинет министров Украины собирает предложения от министерств насчет обновленных положений документа, которые будут направлены европейским коллегам.

"У нас действительно есть необходимость по отдельным направлениям, по отдельным главам – в частности, в торговле – обновить Соглашение в соответствии с теми требованиями времени, которые мы имеем сегодня", – заключила она.

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По словам вице-премьера, Украина будет иметь возможность обновить Соглашение об ассоциации в 2020 году. Действующий документ предусматривает право Украины инициировать внесение в него изменений через 5 лет после начала выполнения.

"Мы говорим сейчас не о новом соглашении об ассоциации. Речь идет о том, чтобы, выполнив Соглашение об ассоциации, мы начинали думать, каким образом открывать главы на переговорах о вступлении в ЕС", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер настаивает, что внесение изменений в Соглашение выгодно Украине: "У нас действительно есть необходимость по отдельным направлениям обновить соглашение".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее вопрос обновления Соглашения об ассоциации в Брюсселе подняли советники новоизбранного президента Владимира Зеленского – Александр Данилюк и Руслан Рябошапка.