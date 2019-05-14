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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (921) Климпуш-Цинцадзе (325)

 Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Кабинет министров Украины сейчас собирает предложения от министерств насчет обновленных положений документа. Они будут систематизированы и направлены европейским коллегам.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ходе европейского саммита Восточного партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

По ее словам, в настоящее время Кабинет министров Украины собирает предложения от министерств насчет обновленных положений документа, которые будут направлены европейским коллегам.

"У нас действительно есть необходимость по отдельным направлениям, по отдельным главам – в частности, в торговле – обновить Соглашение в соответствии с теми требованиями времени, которые мы имеем сегодня", – заключила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан

По словам вице-премьера, Украина будет иметь возможность обновить Соглашение об ассоциации в 2020 году. Действующий документ предусматривает право Украины инициировать внесение в него изменений через 5 лет после начала выполнения.

"Мы говорим сейчас не о новом соглашении об ассоциации. Речь идет о том, чтобы, выполнив Соглашение об ассоциации, мы начинали думать, каким образом открывать главы на переговорах о вступлении в ЕС", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер настаивает, что внесение изменений в Соглашение выгодно Украине: "У нас действительно есть необходимость по отдельным направлениям обновить соглашение".

Также на Цензор.НЕТ: Ассоциация с ЕС выполнена на 42%, - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее вопрос обновления Соглашения об ассоциации в Брюсселе подняли советники новоизбранного президента Владимира Зеленского – Александр Данилюк и Руслан Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3126808
 
   
 Топ комментарии
 
Зовнішня політика України - це прерогатива новообраного Президента України .. І нічого туди лізти пишногрудим екзальтованим панянкам..
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Вам - это кому? Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4851У вас есть штатный толкователь торчковых сеансов, к нему обратитесь. Ну на худой конец к Михо - у него и фамилия и состояние нирваны подходящие.
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Питаннями зовнішньої торгівлі Президент займається? Ну-ну... Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8976 Ви хоч повідомте це своєму улюбленцю, бо буде те, що й з тарифами.
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Зовнішня політика України - це прерогатива новообраного Президента України .. І нічого туди лізти пишногрудим екзальтованим панянкам..
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Питаннями зовнішньої торгівлі Президент займається? Ну-ну... Ви хоч повідомте це своєму улюбленцю, бо буде те, що й з тарифами.
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соевые. объясните нам доходчиво кто такие эти климпушы и цынцадзы?
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климпуш это жена зоряна. а цинцадзе - шкиряка. Шо неясно?
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Вам - это кому? Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4851У вас есть штатный толкователь торчковых сеансов, к нему обратитесь. Ну на худой конец к Михо - у него и фамилия и состояние нирваны подходящие.
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Тебе такие простьіе вещи обьяснять нужно, да еще когда в статье все написано??? Неудивительно, что тьі за зеленского голосовал
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Так Україна,чи ця Клилмпуш Ціцькадзе?Як ці люди,у яких немає довіри Народу України,звикли себе вважати Україною?
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Через 5 лет. А до этого было запрещено возражать. Ппц.
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А шо, острыбанэ оказалось неполноценным, или выПЕтрошенным?
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Может рэхворматоры гидности хотят напоследок еще и острыбаный безвиз с собой забрать? Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 563
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Речь идет о том, чтобы, выполнив Соглашение об ассоциации, мы начинали думать, каким образом открывать главы на переговорах о вступлении в ЕС", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Там же четко прописано, что Соглашение об ассоциации не подразумевает вступления в ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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