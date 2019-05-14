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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (554) Луценко (7480) Джулиани (12)

 Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко принес извинения за слова нардепа Сергея Лещенко по отношению к личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани и рассчитывает на его скорый визит в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

"Я думаю, что заявления отдельно взятого гражданина Лещенко являются его личным отношением и не могут влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые допускает Лещенко публично, а особенно не публично, в отношении господина Джулиани… Я очень рассчитываю, что господин Джулиани в скором времени будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным. Если нужно, то и со мной", - сказал Луценко.

По словам Луценко, Джулиани позвонил ему на следующее утро после отмены визита в Украину, был эмоционален и подчеркнул, что это "не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США".

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Говоря о причинах отмены поездки Джулиани в Украину, генпрокурор отметил, что не может разглашать всего, но "речь идет не об обычной отмене визита одного из юристов США".

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126800
 
   
 Топ комментарии
 
В каеой стране Генпрокурор будет извиняться пред частными лицами если он не вор?
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"не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США"

Джулиани xyйло покусал? Корона не давит?
А Югик - обычная тряпка. Половая.
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главное перед кадыровым не забыть извиниться Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину - Цензор.НЕТ 8122
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главное перед кадыровым не забыть извиниться Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину - Цензор.НЕТ 8122
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Дурашка, проснись, выборы кончились, и Зе не извинялся перед (как ты уважительно сказал) "кадыровым"...просто украинцы говорят Кадырка, в отличии от 25% муфлонов!
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я кадыров написал с маленькой буквы, а ты кадырка с большой. Так что чеченского кумира зельонки ты уважаешь больше чем я
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- По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу.(с)
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Напомнишь своему соевому Мародеру,чтобы не забыл
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В каеой стране Генпрокурор будет извиняться пред частными лицами если он не вор?
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Хватит и этого - пусть Лещенко сам извиняется


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перд кем извиняться, адвокатом Гепы? Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину - Цензор.НЕТ 4444
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Я так понимаю перед Коломойским - Лещенко ж на Коломойского в 2015 году "контейнерные перевозки" осуществлял

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при чем тут беня, порохобот? чтай не только методички, а и назване ветки. Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину - Цензор.НЕТ 2516
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Теперь подумай, и где это Гепа столько денюх насобирал на такого адвоката, и почему до сих пор Югика прокуроры тянут суд не туда куда нужно... Луценко вибачився перед Джуліані за слова Лещенка і розраховує на його візит в Україну - Цензор.НЕТ 7459
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Та ладно!

Богдану, значит можно, а Джулиани нет?


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Ну вот и чудненько

Оказывается у Зеленского спикером маршрутка работает



Вы совсем запутались в современных политических реалиях


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"не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США"

Джулиани ***** покусал? Корона не давит?
А Югик - обычная тряпка. Половая.
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А Богдан сказал: Что Луценко кристально чистый человек
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А я то тут причем?

Это электорат Зеленского должен определиться кому верить Лещенко или Богдану
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Извините, не успеваю за утонченность Ваших мыслей

Забил
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Дед на приеме у сексопатолога:
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
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Знаю несколько иначе за Сару, Мойшу и соседа Изю. Но смысл одинаков
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Выборы скоро.
И надо ставить не на Трампа, а на Байдена.
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Не надо ни на кого ставить! Тем более на кого-то одного из этих двух хитрожопых пердунов!
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Серлєща на нари ця скотина вже перейшла всі кордони
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Класно Югик прогнулся перед адвокатом Гепы Луценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину - Цензор.НЕТ 2137
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мда-луцик рискує побувать на нарах ще разок якщо байден виграє
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Зоопарк ! Югик уходи уже к чертям,а то действительно с америкосами отношения скиснут !
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це луця так на зеленського давить щоб не вигнав його--але зеленський має це зробити інакше цей луця може довести україну до гіршого
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Югик язык тренирует,чтобы не расслаблялся и с усиленной энергией лизать дальше
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В какой стране мира Генпрокур будет извиняться перед адоктом подсдедственного!? Это полное дно....
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Там тідьки чого ваота та ватна діджейка і її заяви серлєща на нари падлу брехливу і конфіскувати квартирку
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Ну, не хватало, чтобы какой-то адвокат Жулиани с помощью журналиста Юры поучал Украину (включая ее Президента) как надо Родину любить. Совсем с катушек съехали. Эмоционален он, видите ли, был. Засунь свои эмоции себе в жопу.
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Генплакулол хороший- просто атмосфера у него враждебная)
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Луцик, ты совсем дурак!? Какие "отмены визитов" и "с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным"? Джулиани - отдельно взятый дедуган из США со своим личным отношением к неграм, мексиканцам и нищим!
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Югик как-то ухдит не по английски, много вони...
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это "не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США"

Кого ты слушаешь? Они тебе нарассказывают! Один уже напредставлялся, сейчас срок в американской тюрме тянет, а этот вообще скопытнуться в любой момент может, что тогда будешь делать? Увольняйся, и встречайся с кем хочешь, хоть с посланцами планеты Нибиру!
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Я очень рассчитываю, что господин Джулиани в скором времени будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным. Если нужно, то и со мной", - сказал Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3126800
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Элита сияет интеллектом и лизанием.
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Але є й інше питання: для чого все це робить Джуліані? Чи точніше - як хто він це робить? Як лобіст, якому просто за це платять, що мало місце у вже згаданому мною раніше кейсі Румунії, коли Джуліані писав листи румунському президенту з критикою тамтешнього антикорупційного бюро, що протирічило позиції уряду США в цьому питанні? Нагадаю, що тоді окремий трек Джуліані зрештою не змінив політику Вашингтона щодо Румунії, а Джуліані з присутньою йому безпосередністю просто визнав: "Мені заплатили". А якщо платять і в українському випадку, то хто? Олігарх Пінчук, який запрошував Джуліані на свої заходи, а потім "зустрічав" з президентом Порошенком, а наразі активно встановлює контакт з Зеленським? Платный провокатор Джулинани
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У этого Джулиани как и у Трампа фейс в пушку.
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Та оставте этого Джулиане в покое. Он в США никто. Старый маразматик который возомнил себя до того что думает что от него зависят отношения между США и Украиной. Если он будет дальше выпендриваться то может быть наказан за нарушения закона США который запрещает гражданским лицам вести межгосударственные переговоры без согласовывания и полномочий Госдепартамента. Зеленскому встречаться с таким одиозом - это унижение для государства а втягивания себя в виток противостояния с демократами которые сейчас контролируют нижнюю палату сената. Потому-что цель Джулиани в Украине это сбор компрометирующей информации на Байдена который сейчас является главным претендентом на пост президента от демократов. Джулиани отменил поездку в Украину из-за того что пресса США подняла много шума из-за этой его цели. Они расценивают это как попутку Джулиани втянуть иностранное государство в американский избирательный процесс. Это как раз то против чего США. Джулиани нужно как-то выкрутится из этой ситуации и он придумывает там всякие истории о "врагах" США в лице Сiрожи Лещенка из-за которых он отменил свою поездку. А Югику Луценку вообще следует заткнутся и заниматься своим делом а не лезть в международную политику подливая масло в огонь. Эту непростую ситуацию должны тихонечко, без лишнего шума разрулить украинские дипломаты и просто отправить в длинное эротическое путешествие всех кто пытается втянуть в Украину в избирательный процесс в США, так как никто не знает кто будет следующим в Белом доме, возможно и Байден.

P. S. .А Юга Луценко в этой ситуации просто феерический пи**рас.
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Оскільки Лещенко ніяк не ображав "приватного адвоката Джуліані в жодній із своїх заяв, тільки Луценка, то залишиться загадкою, за що поспішив вибачитись пригрівший крісло генпрокурор і хто взагалі дав йому на це мандат ))
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Когда уже закончится вся эта свистопляска с недоумками?
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этот Джулиани всего-навсего ЧАСТНОЕ ЛИЦО без занятия какой-либо официальной должности .Смысл Украине тратиться на приёмку всякого рода туристов "от дяди Вани" ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко извинился перед Джулиани за слова Лещенко и рассчитывает на его визит в Украину
 
 
 
 
 
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