 Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад: следственные действия продолжаются, - Луценко

"Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад, поскольку наши следователи смогли выйти на следы должностных лиц компании Злочевского и в ходе санкционированных обысков и других следственных действий установили факты, которые, вероятно, дадут нам возможность восстановить обвинения по ст. 209 – отмывание "грязных" денег", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что подозрение было выписано несколько месяцев назад прокурором Константином Куликом, следственные действия продолжаются.

Статья 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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Как известно, Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой. В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года СМИ сообщили, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.