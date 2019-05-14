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 Политика Украины
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Все про:Злочевский (101) Луценко (7480)

 Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад: следственные действия продолжаются, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о возобновлении производства в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

"Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад, поскольку наши следователи смогли выйти на следы должностных лиц компании Злочевского и в ходе санкционированных обысков и других следственных действий установили факты, которые, вероятно, дадут нам возможность восстановить обвинения по ст. 209 – отмывание "грязных" денег", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассказал, что подозрение было выписано несколько месяцев назад прокурором Константином Куликом, следственные действия продолжаются.

Статья 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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Как известно, Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой. В январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года СМИ сообщили, что Н.Злочевский на днях вернулся в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3126799
 
 
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та ужеж обьясняши, шо забугорные счета то не мои, то бабушки, и вообще лечить меня надо, я больной и выплатите мне все зарплаты и моральные ущербы и восстановите у корыта.
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Фразу " Коля - хорошій парєнь" - ще пам'ятаємо? Дело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад: следственные действия продолжаются, - Луценко - Цензор.НЕТ 5612
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Прочитав заголовок, тоже вспомнилась эта фраза. Часть бизнеса отжали за обещание не привлекать к суду. Изменились обстоятельства ,-дело снова возобновили ! " Пацан ( Порошенко ) сказал ,- пацан .... сказал. Редкие гниды .
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А коли його нарешті посадять, він менше буде появлятися у новинах? Як ти всім своїм звіздобольтством набрид, пан Югга.
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ого - вот это подгорает у великого непрокуЛола ))
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От Наденьки Савченко большой привет пуокуоуам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Злочевского восстановлено несколько месяцев назад: следственные действия продолжаются, - Луценко
 
 
 
 
 
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