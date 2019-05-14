EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  3113  58
Все про:Африка (119) Кения (32) Гройсман (4701)

 Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, - Гройсман

Для украинских производителей может открыться рынок Кении и других стран центральной и южной Африки.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, а также рынок стран Центра и Юга Африки. Предложение озвучил Спикер Национальной Ассамблеи Республики Кения Джастин Мутури", - рассказал он, уточнив, что имел возможность пообщаться с Мутури во время первого официального визита кенийской парламентской делегации в Украину.

Смотрите также: Кения может стать еще одной страной, которая признает Голодомор геноцидом украинцев, - Парубий. ФОТОрепортаж

Украинский премьер выразил уверенность, что "для Кении наша агропродукция, инновационные технологии и уровень подготовки квалифицированных кадров очень востребованы".

Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126798
 
   
 Топ комментарии
 
А шо ми їм продавати будемо?Відкормлених міністрів,там людожери є?
 показать весь комментарий
 
Гойсман нашел своего потревшегося в младенчестве брата-близнеца?
 показать весь комментарий
 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nerealizovannyj-potencial-vozmozhnosti-afrikanskogo-rynka-dlja-u-342964/
тупые боты, три момента:

1. за 2017 Украина экспортировала в Африку продукции на 4 млрд. долларов
2. Африка - один из самых быстрорастущих и перспективных рынков на планете, причем именно по агро- и другим позициям нашего экспорта
3. завалите свои вонючие антиукраинские хлебала
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо ми їм продавати будемо?Відкормлених міністрів,там людожери є?
 показать весь комментарий
 
 
ага, бананы с людоедами. 49 миллионов населения
 показать весь комментарий
 
і депутатів... на експорт... та і ригіАнальних недобитків можна їм порекомендувати, щоб було в них "пакращення вже сьогодні"...
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему так, у нас есть свои товары, из тех с которыми сталкивался, телевизоры kivi, ergo, телефоны/смартфоны sigma, садовая техника и бензо-электропилы forte, техника качественная но производят в Китае, вот если бы для владельцев этих торговых марок создали условичя и они бы вывели производство в Украину, то это сотни рабочих мест и пополнение наше бюджета не китайского, что-то по примеру Трампа.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, как не странно, но водяру им продают на ура!
 показать весь комментарий
 
 
31 млн ротів які можуть з'їсти хоч кацапа печеного, або українські продукти. Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4536
 показать весь комментарий
 
 
Гойсман нашел своего потревшегося в младенчестве брата-близнеца?
 показать весь комментарий
 
 
Это называется тактика - зайти с тыла! Янык, наверное, лопается от смеха! Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5089
 показать весь комментарий
 
 
Найвищої за часів незалежності України позначки сягнув 2018 року експорт аграрної продукції українського виробництва до країн - членів ЄС. Його обсяги у вартісному вимірі становили 6,3 млрд дол. США, перевищивши рекордний показник 2017 року у 5,8 млрд дол. США. При цьому частка ЄС у вітчизняному експорті агропродовольства склала минулого року 33,5%.
Обсяги поставок до країн Африки дещо знизилися у порівнянні з 2017 роком і становили 2,3 млрд дол. США - 12,2% у загальному експорті вітчизняної сільгосппродукції.
Зниження вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції до країн СНД, яке тривало протягом останніх років, припинилося. З 2017 року спостерігається тенденція поступового збільшення обсягів поставок до цього регіону. Торік вартісні обсяги поставок сільськогосподарської продукції до країн СНД незначно (+10,3%) збільшилися - до 1,5 млрд дол. США, забезпечивши їм частку у 8,0% в українському експорті агропродовольства.
 показать весь комментарий
 
 
в СНГ - на 1,5 млрд, в Африку - на 2,3 млрд., в Европу - почти на 6 млрд.

общий аграрный экспорт в 2013 году - 17 млрд., в 2018 - 18,8 млрд.
Объемы раши и СНГ замещены.

Потому ты и бесишься, верно?
 показать весь комментарий
 
 
Сразу почему то анекдот (точнее его окончание вспомнилось): "- Cиди синку, сиди, я й так бачу що ти не москаль!"
 показать весь комментарий
 
 
А вата так "радіє" за Україну, аж палає Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1608 Патриёты
 показать весь комментарий
 
 
В нас є велике стадо баранів аж 450 штук, разом з вівцями їх буде більше 2000 тис. можемо в Кенію єспортувати.
 показать весь комментарий
 
 
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nerealizovannyj-potencial-vozmozhnosti-afrikanskogo-rynka-dlja-u-342964/
тупые боты, три момента:

1. за 2017 Украина экспортировала в Африку продукции на 4 млрд. долларов
2. Африка - один из самых быстрорастущих и перспективных рынков на планете, причем именно по агро- и другим позициям нашего экспорта
3. завалите свои вонючие антиукраинские хлебала
 показать весь комментарий
 
 
Согласен.За африканский рынок надо цепляться и не упускать.А ********* всегда всё не так.
 показать весь комментарий
 
 
І не забувати 4 рази на рік підвищувати ціни на продукти для місцевих папуасів
 показать весь комментарий
 
Основними товарами, які експортуються до Африки є: ... найбільша кількість експорту припадає на аграрну продукцію (2 мільярди доларів), ця сума складає три четвертих всього вивозу до цього регіону.
М'яса країни Субсахарської Африки імпортують з України щорічно на суму близько 250 мільйонів доларів (обсяг поставок у РФ становив 50 мільйонів доларів), тож мова йде про досить чималий ринок з перспективою зростання, а в України є всі шанси стати основним експортером цієї продукції.
Мій друг розповідає, що у порівнянні з Європою в Африці низькі бар'єри входу на ринок. Кількість споживачів стрімко зростає (більш 40% світового приросту населення до 2030 року доведеться саме на Африку)
 показать весь комментарий
 
 
Основними товарами, які експортуються до Африки є: ... найбільша кількість експорту припадає на аграрну продукцію (2 мільярди доларів), ця сума складає три четвертих всього вивозу до цього регіону.
М'яса країни Субсахарської Африки імпортують з України щорічно на суму близько 250 мільйонів доларів (обсяг поставок у РФ становив 50 мільйонів доларів), тож мова йде про досить чималий ринок з перспективою зростання, а в України є всі шанси стати основним експортером цієї продукції.

В порівнянні з Європою в Африці низькі бар'єри входу на ринок. Кількість споживачів стрімко зростає (більш 40% світового приросту населення до 2030 року доведеться саме на Африку)
 показать весь комментарий
 
 
Довольно продвинутая страна и давно. Там чуть спокойно. 3-4 класс пшеницы туда на ура пойдёт, рис простой что у нас частично расти может по Херс обл. Удобрения на ура. Там интересно. Туризм возможен туда. И студентов учить здесь кенийских тоже бизнесс. Там развито не плохо рыбная ловля океанических рыб. У нас нет такой совсем. РФ все квоты себе прибрала в 1991г.
 показать весь комментарий
 
Да даже население в 49 млн. в Кении - это 49 млн. едоков.

Кения - одна из наиболее развитых и цивилизованных стран в Африке. Топ по мировому туризму в Африку.

Это отличный рынок.
Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3775 Найроби
 показать весь комментарий
 
"Украинский премьер выразил уверенность, что "для Кении наша агропродукция, инновационные технологии и уровень подготовки квалифицированных кадров очень востребованы".

Праильна! Будем туда посылать "опытных" менегеров - гросей, кобелевых, вовков, свинарчуков. Они кенийцев всему научат. Покажут, как страной управлять надо. Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2847
Ну а в случае провальной работы они в качестве компесации за ущерб вместо продовольствия вполне сойдут, в Украине они откормились неплохо.
 показать весь комментарий
 
Прикиньте сколько бы соевоего визгу было, если бы на месте Гнойсмана был Зеленский Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8795 А если серьёзно, то похоже на то, как ***** встречает с лидерами Зимбабве и заключают договора.
 показать весь комментарий
 
Тролль , статья о Зимбабве? Открой атлас и посмотри , где Кения , а где Зимбабве. Ещё почитай об уровне развития этих двух стран.
 показать весь комментарий
 
 
http://minagro.gov.ua/node/26458

Минулого року український аграрний експорт показав рекордні для останніх років результати, майже $18 млрд. ...
В географічній структурі експорту української аграрної та харчової продукції перше місце займають країни Азії, з часткою 43,5%, друге місце займають країни ЄС - 31,8% та Африканські країни - 13%.
Ольга Трофімцева додала, що в ТОП-3 азійських країн-покупців наших аграрних та харчових товарів входять: Індія, Китай та Туреччина. А в ТОП-3 країн ЄС: Нідерланди, Польща та Італія. Серед країн Африки найбільше українських аграрних та харчових продуктів купують Єгипет, Туніс та Марокко.


Кении в списках лидеров нет и пусть она там будет.
Украина уже поставляет агропродукции в осмеиваемую вами Азию и Африку больше чем до 2014 в рашку. То ли еще будет. И пусть рашисты и их боты утрутся.
 показать весь комментарий
 
 
Журналісти BBC також наголошують, що показники українського експорту на африканський континент вже перевищують експорт до РФ. За підсумками 2017 року український експорт на північний схід складав $3,9 млрд проти $4+ млрд до країн Африки.

https://nachasi.com/2018/08/05/***********-eksport-tovariv-do-afryky/

вот потому-то ботяры и распинаются про негров и буркина-фасо
 показать весь комментарий
 
 
Накінець знайшли реального торгового партнера...Буде в нас більше бананів,але менше сала...
 показать весь комментарий
 
Ты идиот или просто косишь под него ? Какая разница , кому продавать ? Хоть пингвинам в Антарктиду. За это платят деньги ,а не бесплатно раздается. Выходит японцы тоже идиоты раз продают в Африке свои тойоты и ниссаны ? Откуда столько долбней на цензоре ?
 показать весь комментарий
 
 
В 2017 году экспорт товаров из Украины в Африку увеличился на $ 82,6 млн или на 4,7%, в основном благодаря древесине...

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44977829
 показать весь комментарий
 
сколько же тут путинских троллей, я просто в шоке
 показать весь комментарий
 
 
Здесь и без троллей хватает борцов за идею против Украины .
 показать весь комментарий
 
 
їх просто відправляти в спам. Кенія пропонує українським виробникам увійти на свій ринок, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8038 чи в мавзолей
 показать весь комментарий
 
особенно восхищают передовые технологии при переходе с чернозема на песок.
 показать весь комментарий
 
да нет. Я видел на пачке чая, там жирафы пасутся.
 показать весь комментарий
 
Територія Кенії, на думку багатьох вчених, входить в область, яка стала прабатьківщиною людства. Там, на східному узбережжі озера Рудольф (Турка́на), виявлені знаряддя праці та рештки предків людей, що жили близько 3 млн років тому.
 показать весь комментарий
 
кениец глядит на упитанного премьера с аппетитом.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх