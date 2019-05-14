 Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Кения предлагает украинским производителям войти на свой рынок, а также рынок стран Центра и Юга Африки. Предложение озвучил Спикер Национальной Ассамблеи Республики Кения Джастин Мутури", - рассказал он, уточнив, что имел возможность пообщаться с Мутури во время первого официального визита кенийской парламентской делегации в Украину.
Украинский премьер выразил уверенность, что "для Кении наша агропродукция, инновационные технологии и уровень подготовки квалифицированных кадров очень востребованы".
Обсяги поставок до країн Африки дещо знизилися у порівнянні з 2017 роком і становили 2,3 млрд дол. США - 12,2% у загальному експорті вітчизняної сільгосппродукції.
Зниження вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції до країн СНД, яке тривало протягом останніх років, припинилося. З 2017 року спостерігається тенденція поступового збільшення обсягів поставок до цього регіону. Торік вартісні обсяги поставок сільськогосподарської продукції до країн СНД незначно (+10,3%) збільшилися - до 1,5 млрд дол. США, забезпечивши їм частку у 8,0% в українському експорті агропродовольства.
общий аграрный экспорт в 2013 году - 17 млрд., в 2018 - 18,8 млрд.
Объемы раши и СНГ замещены.
Потому ты и бесишься, верно?
тупые боты, три момента:
1. за 2017 Украина экспортировала в Африку продукции на 4 млрд. долларов
2. Африка - один из самых быстрорастущих и перспективных рынков на планете, причем именно по агро- и другим позициям нашего экспорта
3. завалите свои вонючие антиукраинские хлебала
М'яса країни Субсахарської Африки імпортують з України щорічно на суму близько 250 мільйонів доларів (обсяг поставок у РФ становив 50 мільйонів доларів), тож мова йде про досить чималий ринок з перспективою зростання, а в України є всі шанси стати основним експортером цієї продукції.
Мій друг розповідає, що у порівнянні з Європою в Африці низькі бар'єри входу на ринок. Кількість споживачів стрімко зростає (більш 40% світового приросту населення до 2030 року доведеться саме на Африку)
М'яса країни Субсахарської Африки імпортують з України щорічно на суму близько 250 мільйонів доларів (обсяг поставок у РФ становив 50 мільйонів доларів), тож мова йде про досить чималий ринок з перспективою зростання, а в України є всі шанси стати основним експортером цієї продукції.
В порівнянні з Європою в Африці низькі бар'єри входу на ринок. Кількість споживачів стрімко зростає (більш 40% світового приросту населення до 2030 року доведеться саме на Африку)
Кения - одна из наиболее развитых и цивилизованных стран в Африке. Топ по мировому туризму в Африку.
Это отличный рынок.
Найроби
Праильна! Будем туда посылать "опытных" менегеров - гросей, кобелевых, вовков, свинарчуков. Они кенийцев всему научат. Покажут, как страной управлять надо.
Ну а в случае провальной работы они в качестве компесации за ущерб вместо продовольствия вполне сойдут, в Украине они откормились неплохо.
Минулого року український аграрний експорт показав рекордні для останніх років результати, майже $18 млрд. ...
В географічній структурі експорту української аграрної та харчової продукції перше місце займають країни Азії, з часткою 43,5%, друге місце займають країни ЄС - 31,8% та Африканські країни - 13%.
Ольга Трофімцева додала, що в ТОП-3 азійських країн-покупців наших аграрних та харчових товарів входять: Індія, Китай та Туреччина. А в ТОП-3 країн ЄС: Нідерланди, Польща та Італія. Серед країн Африки найбільше українських аграрних та харчових продуктів купують Єгипет, Туніс та Марокко.
Кении в списках лидеров нет и пусть она там будет.
Украина уже поставляет агропродукции в осмеиваемую вами Азию и Африку больше чем до 2014 в рашку. То ли еще будет. И пусть рашисты и их боты утрутся.
https://nachasi.com/2018/08/05/***********-eksport-tovariv-do-afryky/
вот потому-то ботяры и распинаются про негров и буркина-фасо
Сувпадениє?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44977829