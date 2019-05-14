 ВСУ провели успешную операцию на Луганщине и закрепились на новых позициях, - волонтер Мысягин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
"В результате долго планируемой, с конца зимы, боевой операции и отличного её проведения в апреле, мае месяце, пехотный батальон одной из бригад ВСУ в Луганской области продвинулся вперёд и закрепился на новых позициях", - написал он, добавив, что сложность операции заключалась в том, что она одновременно проводилась на правом и левом фланге.
По словам Мысягина, по состоянию на 14 мая батальон продвинутся вперёд на одном из флангов на 1500 метров, на другом - на 900 метров.
На сегодня - Светлодарская дуга.
А Дебальцево - это мешок. Колба - с узким горлышком.
Там очень тяжело будет оборону организовать...
Слава Україні!
14.05.2019 18:07
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https://censor.net.ua/news/3126831/poroshenko_perevel_nachalnika_svoeyi_ohrany_fedorova_v_gur_mo_chtoby_dat_emu_zvanie_generalleyitenanta
Только тогда им не захочется стрелять
Ребята воины берегите себя