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 ВСУ провели успешную операцию на Луганщине и закрепились на новых позициях, - волонтер Мысягин

В результате успешной операции пехотный батальон одной из бригад ВСУ улучшил свои позиции в зоне ООС на Луганщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"В результате долго планируемой, с конца зимы, боевой операции и отличного её проведения в апреле, мае месяце, пехотный батальон одной из бригад ВСУ в Луганской области продвинулся вперёд и закрепился на новых позициях", - написал он, добавив, что сложность операции заключалась в том, что она одновременно проводилась на правом и левом фланге.

По словам Мысягина, по состоянию на 14 мая батальон продвинутся вперёд на одном из флангов на 1500 метров, на другом - на 900 метров.

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ВСУ провели успешную операцию на Луганщине и закрепились на новых позициях, - волонтер Мысягин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126795
 
   
 Топ комментарии
 
Разграбленная Барыгой армия наступает.
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отлично хорошие новости - и так до границы - а на побережье до границ грузии!!1
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Молодцы. Что можно еще сказать.Герои. Удачи вам и сил победить дрянного гнилого хищного врага.
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отлично хорошие новости - и так до границы - а на побережье до границ грузии!!1
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Разграбленная Барыгой армия наступает.
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голые и босые как после Витька)) одно ружо на двоих.
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уявіть собі, вони вручну копають шанці, а американська допомога у вигляді комфортних фінських будиночків стоять в тилу, у бариг на дачі) (о.масєйчюк)
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Поддержки с боевых диванов не хватает...
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Кацапи стидаються свого прапора? ЗСУ провели успішну операцію на Луганщині і закріпилися на нових позиціях, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 639
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это сослуживцы его,фото из семейного архива))
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точно, этож фото на входе турецкого готэля))
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Казак не только своей морде не хозяин, но и своей заднице.
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Незабуваймо, що Дебальцеве згідно мінських договорняків - за Україною..
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Только там тяжело позиции удержать.
На сегодня - Светлодарская дуга.
А Дебальцево - это мешок. Колба - с узким горлышком.
Там очень тяжело будет оборону организовать...
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Розумію все.. Порох нюхав.. Але , якщо поглянути на лінію розмежування по мінську - то й горло колби можна розширити, та й саму колбу.. При цьому - жодним чином не порушуючи триклятий мінськ.. Десь так..
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И Ясиноватая! Ее гораздо проще взять, хотя можно сменять Дебальцево на Донецк к примеру! Они что-то наше, мы что-то их!!!
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В рядах зелеботов от такой новости..........

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Ну подошли ближе в серой зоне, противника то ни на метр не сдвинули.
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точно вас кацапов не сдвинули - кого закапали, кто сам драпанул...)))
Слава Україні!
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на перегной кацапо-фашисткую падаль!
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обратил внимание---все ЗЕбыдло, которое срет на Пороха и топит за ваЗЕлиновую соплю, в комментариях под такими статьями не отмечается, нЕчего кинуть на вентилятор, дерьмо во рту держат.
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да нет - проскакивают и в таких, но в большенстве случаев ты прав...
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Обратите внимание, господа: как только публикуют реальный бесспорный зашквар Порошенко, так в комментариях нет ни одного "дякувальщика 24-процентного". Потому, что тут уже не получится пропукать их любимые отговорки "а-где-ваши-доказательства?" и "вы-все-зе-дебилы"... Знают, суки, что из себя представляет их кумир... Стыдно им, падлам...
14.05.2019 18:07
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https://censor.net.ua/news/3126831/poroshenko_perevel_nachalnika_svoeyi_ohrany_fedorova_v_gur_mo_chtoby_dat_emu_zvanie_generalleyitenanta
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бесспорный зашквар Порошенко - это типа приват отжал?
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Подорвавшийся на гранате - не Варганов.
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Хлопцы побеждайте, пока паршивый апаршин не разбарыжил "излишнее майно"
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Ни один выстрел без ответа /в десчтикратном /
Только тогда им не захочется стрелять
Ребята воины берегите себя
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Апаршин рве волосню на опі - тепер надлишкових земель у військових стало ще більше
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСУ провели успешную операцию на Луганщине и закрепились на новых позициях, - волонтер Мысягин
 
 
 
 
 
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