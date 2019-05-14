 Лещенко вызовут в ГПУ и могут вручить подозрение, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

"Наше следствие в деле Burisma является независимым, неполитизированным и объективным... народный депутат Лещенко будет вызван следствием, ему будут заданы вопросы и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что журналисты не несут ответственности за разглашение материалов, однако Лещенко уже был в статусе депутата.

"Но господин Лещенко как народный депутат точно ее (ответственность, - Ред.) понесет. Или он укажет, кто ему слил информацию, или будет отвечать самостоятельно", - добавил Луценко.

Он отметил, что сегодня или завтра депутату направят уведомление о вызове в ГПУ.

Луценко добавил, что подозрения еще нет, но "очевидно, что оно будет".

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