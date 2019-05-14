 Лещенко вызовут в ГПУ и могут вручить подозрение, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.
Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
"Наше следствие в деле Burisma является независимым, неполитизированным и объективным... народный депутат Лещенко будет вызван следствием, ему будут заданы вопросы и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал Луценко.
Генпрокурор подчеркнул, что журналисты не несут ответственности за разглашение материалов, однако Лещенко уже был в статусе депутата.
"Но господин Лещенко как народный депутат точно ее (ответственность, - Ред.) понесет. Или он укажет, кто ему слил информацию, или будет отвечать самостоятельно", - добавил Луценко.
Он отметил, что сегодня или завтра депутату направят уведомление о вызове в ГПУ.
Луценко добавил, что подозрения еще нет, но "очевидно, что оно будет".
и ничего особенного в том, что зебилы безграмотные, я не вижу.
Или он обманет своих избирателей?
Кстати, он еще и импичмент обещал организовать
Луценко по Закону на этой должности до 2022 года.
по тому, шо в сериале ?
очень сомневаюсь )))
А Лещенко у нас становится просто эталоном принципиальности и последовательности
я з ним товаришую
За перевищення влади там, де йому заборонено перевищувати владу, і за злочинну бездіяльність там, де він зобов'язаний був владу застосувати.
Звичайно, потрібно також дуууже ретельно розслідувати корисливі мотиви, тобто корупційну складову.
Саджати. За злочини - саджати! Як саджав південнокорейський президент. Інакше Україна ніколи не вийде з корупційної мертвої петлі!
Только куда, в милую сердцу его спонсорши-диджейки россию или под крыло Игоря Валерьевича в Израиль?
Может сразу парней с наганами, чтоб не париться с уликами?