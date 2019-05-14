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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (554) Луценко (7480) Джулиани (12)

 Лещенко вызовут в ГПУ и могут вручить подозрение, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

"Наше следствие в деле Burisma является независимым, неполитизированным и объективным... народный депутат Лещенко будет вызван следствием, ему будут заданы вопросы и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что журналисты не несут ответственности за разглашение материалов, однако Лещенко уже был в статусе депутата.

"Но господин Лещенко как народный депутат точно ее (ответственность, - Ред.) понесет. Или он укажет, кто ему слил информацию, или будет отвечать самостоятельно", - добавил Луценко.

Он отметил, что сегодня или завтра депутату направят уведомление о вызове в ГПУ.

Луценко добавил, что подозрения еще нет, но "очевидно, что оно будет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126794
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко, скоро тебя вызовут в генпрокуратуру, как только станет новый генпрокурор.
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С какой это радости, алконавт? С него кто-то неприкосновенность снимал?
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С какой это радости, алконавт? С него кто-то неприкосновенность снимал?
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это юрик так защищает попутчиков революции,ни чего удивительного.
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"ничего" в данном случае пишется слитно

и ничего особенного в том, что зебилы безграмотные, я не вижу.
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Так Зеленский сейчас отменит

Или он обманет своих избирателей?

Кстати, он еще и импичмент обещал организовать
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а чо ти так за СерЛеща розпереживався, підозра це ж не затримання, тому нічого з ним не станеться.
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Луценко, скоро тебя вызовут в генпрокуратуру, как только станет новый генпрокурор.
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а как он станет ?

Луценко по Закону на этой должности до 2022 года.
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По Закону Югик за ворованную из СИЗО кружку сидеть должен
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по какому закону ?

по тому, шо в сериале ?
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Та да,я знаю-по Законам Украины за воровство награждают,а не садят.За 5 лет насмотрелись
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А по какому закону Луценко вообще на этой должности находится без юридического образования ? По закону его и близко не должно быть
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и ты, зелепут, сможешь назвать тот закон, по которому его там быть не должно ?

очень сомневаюсь )))
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Если бы не падлюка Лещенко, то Югик к пятнице как раз раскрыл бы это дело Лещенко вызовут в ГПУ и могут вручить подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 9532
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Американцы там и без Луценко разберутся...

А Лещенко у нас становится просто эталоном принципиальности и последовательности



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Принципиально не колется на какие бабки купил киевский пентхаус?
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Луценко такой же гамнюк как и барыга, будет мстить до конца.
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в 20году с США может прилететь юрику весточка если не раньше.
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Гениальный пьякугог раздухарился ,бздит однако!
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Юре бежать некуда, вот незадача...........................
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Следующий генитальный прокурор вручит пред"яву самому Луцику.
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югик тренирует язык, скоро опять конверты клеить пойдет
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Этот мандувзубахдержащий давно должен сидеть.
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Главное в процессе расследования не выйти на самого себя.
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ты юмору в 95 квартале обучался или непосредственно у петросяна ?
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Оно тебя чешет? Ты смотрю с интеллектом совсем не дружешь, кроме как в нике написать просто цифры на большее ума не хватило, с фантазией плохо? И шутки у тебя какие-то убогие. Иди развивайся, школьник.
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да, не дружЕшь )))

я з ним товаришую
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Луценко має сидіти.
За перевищення влади там, де йому заборонено перевищувати владу, і за злочинну бездіяльність там, де він зобов'язаний був владу застосувати.
Звичайно, потрібно також дуууже ретельно розслідувати корисливі мотиви, тобто корупційну складову.
Саджати. За злочини - саджати! Як саджав південнокорейський президент. Інакше Україна ніколи не вийде з корупційної мертвої петлі!
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а про южнокорейского президента можно подробнее ?
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В Южной Корее образца 1976 года вы бы первые завыли как сучки
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Пора Лещу сушить сухари! А прочим соросовским грантоедам - подготавливаться!
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Зачем предупреждать, чтобы смылся?
Только куда, в милую сердцу его спонсорши-диджейки россию или под крыло Игоря Валерьевича в Израиль?

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Куда он смоется? В штаты ему нельзя, он личный враг трампа
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Психует геннедоразумение. Это гуд😀
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кто бы сомневался. Югик мстительная патла.
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Первенство по ретивости в окружении барыги завоевал Югик, заняв почетное второе место. Первое, само собой - у барыги.
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Серлєща треба арештувати і передати фбр на розбори хай вияснять що це падло творить!яке воно огидне
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першого кого треба посадить це луценка-мошенніка кращого за нього треба ще пошукать-злочинців відпускає а борців з корупцією саджає-зеленському потрібно першим же указом подати на звільнення цього ідіота поки він не наробив ще більшої шкоди своїм дурним язиком
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А разве Президент снимает? Тут только многоходовочка поможет! И Зебене это будет дорого стоить. Вряд ли сейчас оно ему будет нужно.
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Кстати, надо предложить Зеленскому законопроэкт чтоб пойманые на взятке сидели без залога и этот период не засчитывался в общий срок! мразей нужно стимулировать давать чистосердечное.
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Еще один Разумков? ***, откуда вас всех выпустили?
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Ага, признание - царица доказательств. Где-то я это уже слышал.
Может сразу парней с наганами, чтоб не париться с уликами?
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Ему уже Джулиани предложил убрать Лещенка подальше
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Черная касса рыгоанальной падали кормила наворованным общаком и америкосов и юща и олежку тягнисрака и еще много мразей! А за то что про это рассказали получи пидозру ! Ну ни Ё.. его мать !
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"Богдан из окружения Зеленского заявил, что очень уважает Луценко". Зебеньки, хвости підіжміт. Що за гавкіт, без команди, на УВАЖАЄМОГО !!! Нюх втратили Лещенко викличуть у ГПУ і можуть вручити підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 7671 Лещенко викличуть у ГПУ і можуть вручити підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 3150
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Вы еще подождите ему не только подозрение вручат, но и визу больше не выдадут в америку
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Так у ньогож депломатична, саме тому був проти безвізу
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а потом посадят) "Крыша" улетела вместе со список в штаты
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ЙОванович вместе в Лещенко в Штатах фигуранты уголовного дела
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Наше следствие в деле Burisma является независимым, неполитизированным и объективным...

Лещенко викличуть у ГПУ і можуть вручити підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 1363
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Трам-пам-пам, бородатый тролль. Трамп тебе этого не простит, какой бы ген. прокурор тут не был.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко вызовут в ГПУ и могут вручить подозрение, - Луценко
 
 
 
 
 
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