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Все про:Филарет (415) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Раскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний

Раскола в Православной церкви Украины нет и не будет, заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во вторник в Мариуполе, где находится с первым архипастырским визитом.

"Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской православной церкви", - цитирует Интерфакс-Украина предстоятеля ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на дополнительные вопросы относительно последних публичных заявлений почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета., митрополит Епифаний отметил, что в ПЦУ высоко почитают патриарха, однако трудно согласиться с его отдельными высказываниями. "Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, но не поддерживаем мысли, которые он выразил в последние дни", - добавил предстоятель ПЦУ.

Он также выразил уверенность в том, что на нынешнем этапе ПЦУ, прежде всего, нужно двигаться вперед и развивать будущее. "Верим в то, что в дальнейшем будем двигаться вперед и развивать нашу Церковь и идти к признанию нас со стороны других поместных церквей. Перед нами стоит много задач, которые должны воплощать в жизнь как признанная Церковь", - отметил митрополит, добавив, что верит в преодоление тех испытаний, которые стоят перед поместной церковью.

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"Все должны четко понять, что до начала Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь были распущены", - отметил предстоятель ПЦУ.

"Сейчас, фактически, и юридически, в Украине не существует таких структур как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, потому что мы объединились и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию. Все стремились к признанию Украинской Церкви и мы смогли получить Синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной Поместной православной церковью", - резюмировал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3126792
 
   
 Топ комментарии
 
Все буде добре, саме на це і сподіваюсь..
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лучше такой митрополит,как Епифаний,чем такой патриарх,как гундяй
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Епифаний все больше радует.

Мудрой дипломатией.

Так держать.
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лучше такой митрополит,как Епифаний,чем такой патриарх,как гундяй
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а чё ты сразу гундяйку защищать бросился?ты ж все равно сатанист-сталинист...или это одна и та же секта? Раскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7197
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Епифаний все больше радует.

Мудрой дипломатией.

Так держать.
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Порохопабіда. В системі догми ПорохоВІРА.
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А в чем разница? Иисус не был даже дьячком, а мог воскрешать покойников, превращать воду в вино и творить еще кучу разных фокусов. Сейчас у нас куча позолоченных бездельников с чинами патриархов и мирополитов. И ни один из них не может даже вылечить порезанный палец, не то что воскресить покойника.
Где связь с Богом? Где божественная сила? Все они профнепригодны.
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Разницы нет практически. Но речь о другом. О соевых движениях в этой галузи и их конечном "результате"
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Я не поклонник Соевого, но в данном вопросе его поддерживаю. РПЦ получила по мордам. Потеряла кучу приходов в Украине. Что в этом плохого?
А то что одного бездельника понизили с генерала до полковника с патриарха до митрополита, то что в этом такого страшного. Через 10-15 лет, когда ПЦУ признают большинство других контор по продаже магических услуг, выбьет себе снова генерала патриарха.
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чтобы ответить на эти вопросы нужно для начала прочитать Библию.
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Читал. Про патриархов и митрополитов там ни слова.
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Патриа́рхи ветхозаве́тные - благочестивые родоначальники еврейского народа бывшие носителями богооткровенной религии и связанного с ней обетования о Спасителе.«В библейской науке это название прилагается к лицам, жившим в 19-17 вв. до Р.Х. (Аврааму, Исааку, Иакову и его 12 сыновьям).
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А что там сказано про патриархов как церковный чин, а не про тех патриархов, которые родоначальники еврейского народа?
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Значение Патриархов, или отцов, определяется тем, что Бог Откровения назван в Библии «Богом отцов» (Исх.3:13; Втор.4:37, 12:1; Суд.2:12; 4Цар.21:22; 1Пар.5:25и др.). Именно им были впервые даны Откровение, Завет и Обетование (ср. Рим.9:5).Поэтому Господь именуется в Ветхом Завете «Богом Авраама, Исаака и Иакова», а Иисус Христос назван «Сыном Авраамовым» (Мф.1:1)
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Судячи з "впалих щік" Епіфанія - він дуже сильно постив перед Пасхою.....
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Иаков - ветхозаветный патриарх, сын, Исаака, внук Авраама. Двенадцать его сыновей стали родоначальниками 12 колен народа израильско
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А в чем разница? Иисус не был даже дьячком, а мог воскрешать покойников,
превращать воду в вино и творить еще кучу разных фокусов.\\\\\\\\\\\\\\\

А еще мог сделать невидимыми 10-20тыс. быдла, которое бегало по пустыне, но римляне ни сном ни духом. Восстание? Ах оставьте.
И главное так утверждают как будто сами видели - иисус вооскрешале, ага.
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Та да и раскола нет и Филарет не говорил ничё....
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хочется надеяться на это, не хватало нам еще религиозного противостояния Раскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6827
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Церковне протистояння між вашим РПЦ і ПЦУ є.
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Розкол це злочин.
І нехай святі отці пам'ятають
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кхм.. Патриарх Филарет кацап? Юноша обратитесь к психиатору.
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"Турецкая метрополия" это форсируемый кремлеботами мем. Дедушка от старческого маразма начал нести чушь, а кремлеботы тут как тут, моментально подхватили.
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Вы знаете, чем метрополия отличается от митрополии? Может лучше у школу ещё походить?
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То хто буде церковні ордени Алікам Нарікам видавати за досягнення в контрабанді та високі показники залучення молоді до паління та алкоголю Епіфаній чи Філарет?
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Надеюсь Епифаний такой ерундой не будет заниматься. Вот это и есть сергианство, приверженцем которого является РПЦ.
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Звичайно, що ПЦУ проходить важкі випробуванння. Але амбіції високоповажного Філарета, якого я зблизька бачив, схвилювали багатьох вірних ПЦУ. Є те, що кацапам незрозуміло - як би не було, але повернення православних до РПЦ-ФСБ не буде. І путін-*****, а зелеботи його раби.
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хабад компания зелени не успокоится пока не наведет тут свои сектанские порядки
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Дай-то Бог. Филарету пора о душе думать, а не интриги плести в угоду своим амбициям.
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Когда уяснятся условия спасения, уяснится и то, что все раскольнические догматы - не догматы, а пустошь.Раскол в расколе.
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це добре. просто дiдок Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш. все буде гаразд.
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Свобода прессы иногда переходит в балаган ради пустой сенсации.
Ну выпил 90-летний дед на Пасху лишнего и по старости нагородил немного ерунды.
А ПЦУ пора начать переводить под свое крыло приходы и в городах, а не только в селах.
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В городах людям проще не свою церковь переводить, а пойти в другую, нормальную, в соседнем квартале.
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Не все зразу, помалу все вибудується як має бути, поспішати не треба, вода камінь точить, потрібно її просто в правильне русло направити...
Вірю, що Єпіфанію достатньо на це буде і мудрості, і сил, і часу.
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Филарету 90 лет. И его нелогичное поведение можна обьяснить просто - старость. События последних лет были грандиозными и похоже повлияли на способость Почётного патриарха ПЦУ рассуждать здраво. К сожалению...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний
 
 
 
 
 
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