 Раскола в ПЦУ нет и не будет, - Епифаний

"Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской православной церкви", - цитирует Интерфакс-Украина предстоятеля ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на дополнительные вопросы относительно последних публичных заявлений почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета., митрополит Епифаний отметил, что в ПЦУ высоко почитают патриарха, однако трудно согласиться с его отдельными высказываниями. "Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, но не поддерживаем мысли, которые он выразил в последние дни", - добавил предстоятель ПЦУ.

Он также выразил уверенность в том, что на нынешнем этапе ПЦУ, прежде всего, нужно двигаться вперед и развивать будущее. "Верим в то, что в дальнейшем будем двигаться вперед и развивать нашу Церковь и идти к признанию нас со стороны других поместных церквей. Перед нами стоит много задач, которые должны воплощать в жизнь как признанная Церковь", - отметил митрополит, добавив, что верит в преодоление тех испытаний, которые стоят перед поместной церковью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

"Все должны четко понять, что до начала Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь были распущены", - отметил предстоятель ПЦУ.

"Сейчас, фактически, и юридически, в Украине не существует таких структур как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, потому что мы объединились и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию. Все стремились к признанию Украинской Церкви и мы смогли получить Синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной Поместной православной церковью", - резюмировал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.