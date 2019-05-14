 Госсекретарь США Помпео прибыл в Россию для встречи с Путиным

Предполагается, что одной из главных тем станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".
Также стороны обсудят ситуацию в Венесуэле, Украине и Сирии.
"Я нахожусь здесь сегодня потому, что президент Трамп привержен улучшению отношений (с Россией. – Ред.)", – сказал Помпео в начале встречи с Лавровым.
Читайте на Цензор.НЕТ: Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине
Накануне стало известно, что, уже вылетев из США, Майк Помпео отменил визит в Москву и сократил свой визит в Россию до одного дня. Помпео занимает пост госсекретаря США уже больше года. За это время он посетил около 40 стран, но в России – впервые.
Такую - то мать, пять дней комедию ломал - еду, не еду. Уж надеялись, что всё, пронесёт.
Нет - припёрся всё-таки.
Так стоит мотаться?
Жаль тут немає якогось КНР щоб допомогло, як це сталося у випадку із КНДР.
Війну буде фактично завершено щойно ЗЕ отримає булаву...
Чому би штатам знову з рашкою не примиритись
Россия -- это безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы,
но все члены которого изнемогают, равно лишенные силы!.
Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году".
Вибачатись прилетів, чи висловити занепокоєння?