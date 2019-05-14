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 За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (945) Лавров (1617) МИД РФ (1224) Россия (72803) Помпео (128)

 Госсекретарь США Помпео прибыл в Россию для встречи с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 14 мая, прилетел в аэропорт Сочи. Оттуда он отправился на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. После этого Помпео встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагается, что одной из главных тем станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету".

Также стороны обсудят ситуацию в Венесуэле, Украине и Сирии.

"Я нахожусь здесь сегодня потому, что президент Трамп привержен улучшению отношений (с Россией. – Ред.)", – сказал Помпео в начале встречи с Лавровым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине

Накануне стало известно, что, уже вылетев из США, Майк Помпео отменил визит в Москву и сократил свой визит в Россию до одного дня. Помпео занимает пост госсекретаря США уже больше года. За это время он посетил около 40 стран, но в России – впервые.

Источник: https://censor.net.ua/n3126791
 
   
 Топ комментарии
 
хуйлоСМИ потирают ручки, наконец-то их заметили и с хуйлом будет разговаривать аж целый госсекретарь США!
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Цензор чому ви Хуйла продовжуєте називати якимось путиным???
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"Страх в России замещает, то есть парализует, мысль; из власти одного этого чувства может родиться лишь видимость цивилизации; страх никогда не станет душой правильно устроенного общества, это не порядок, это завеса, прикрывающая хаос, и ничего больше; там, где нет свободы, нет ни души, ни истины.
Россия -- это безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы,
но все члены которого изнемогают, равно лишенные силы!.
Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году".
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******** потирают ручки, наконец-то их заметили и с ****** будет разговаривать аж целый госсекретарь США!
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Скорее так:
Такую - то мать, пять дней комедию ломал - еду, не еду. Уж надеялись, что всё, пронесёт.
Нет - припёрся всё-таки.
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Керри,Тилерсон(аж целый Рекс)....теперь вот Помпео - и так 5 лет,а воз и ныне там.
Так стоит мотаться?
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Боюсь навіть уявити про що буде цей базар, містер Помпео це походу дійства людина якби й не випадкова. Правда, судячи із розгортання чергової кризи в Близькосхідному регіоні, мова йтиме в основному про це... Надіюсь РФ не камікадзе, і не вигадає ставити палки в колеса тьоті Саші у даному плані, це не просто локальна штука, це питання глобальної безпеки, яке стосується всіх, потрібно прикривати ядерну лавочку Ірану, думаю інакше ніяк...
Жаль тут немає якогось КНР щоб допомогло, як це сталося у випадку із КНДР.
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Дійсно..
Війну буде фактично завершено щойно ЗЕ отримає булаву...
Чому би штатам знову з рашкою не примиритись
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Что бы не придумал Конгресс, Трамп саботирует.
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Цензор чому ви ***** продовжуєте називати якимось путиным???
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Надо перейти на латиницу poo tin - банка гавна и толерасто.
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"Страх в России замещает, то есть парализует, мысль; из власти одного этого чувства может родиться лишь видимость цивилизации; страх никогда не станет душой правильно устроенного общества, это не порядок, это завеса, прикрывающая хаос, и ничего больше; там, где нет свободы, нет ни души, ни истины.
Россия -- это безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы,
но все члены которого изнемогают, равно лишенные силы!.
Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году".
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Шо, знову?
Вибачатись прилетів, чи висловити занепокоєння?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГоссекретарь США Помпео прибыл в Россию для встречи с Путиным
 
 
 
 
 
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