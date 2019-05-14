 Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий

Об этом в комментарии журналистам сказал глава профильного комитета Николай Княжицкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Причиной обжалования так называемого закона Колесниченко-Кивалова было неперсональное голосование. Все видели, что тот закон голосовали при пустом зале - несколько человек бегали и нажимали на кнопки. Во время же голосования нового закона зал был полным, и было отдано голосов с большим запасом. Не было нарушений, которые могли бы повлиять на судьбу этого закона", - сказал он, добавив, что не было оснований также для постановлений об отмене закона.
На вопрос, общался ли Княжицкий и другие авторы закона с Зеленский по поводу возможных изменений в закон, политик заявил: "Я общался на телеэфирах с членами команды Зеленского. В частности, с господином Разумковым. Говорил, что я открыт к сотрудничеству, и в случае необходимости члены комитета готовы объяснить свою позицию. Пока таких встреч не было".
Княжицкий напомнил, что значительная часть позиций закона уже действуют, так как они есть в других законах.
"В целом закон начнет действовать после публикации. Есть исключения, много норм отсрочены на 3 года. В частности это касается админответственности должностных и юрлиц. Правительство создаст Институт уполномоченного. Думаю, это займет 9 месяцев. Штрафы вступают в силу через 3 года. Штрафы в 3000-5000 не налагаются с первого раза, а лишь в случае повторного нарушения. Также отдетерминированы нормы, касающиеся СМИ. Логика закона не наказывает. Логика закона стимулирует. Он поощряет, чтобы невладеющие украинским языком граждане начали им владеть", - сказал он.
Если вы действительно государственные деятели, а не сборище эгоистов и трУсов, то первым делом вы обязаны поднять этот вопрос, причём немедленно.
Та й закон зворотньої сили не має, а той що був для блазнів і писаний.
Выборы недействительны, и их результаты должны быть аннулированы, как незаконные.
Здається там написано слово "повинен", а не "заборонено якщо".
Тобто Зе сказав володію та не сказав наскільки і цього виявилося достатньо за законом.
1. ЦИКу - строгий выговор, и урезать квартальную премию.
2. Выборы - недействительны.
Якщо ек вмієш користуватися перекладачем, то я допоможу.
"повинен" - должен;
"обязан" - зобов'язаний
Поглянь, в обох мовах "повинен - зобов'язаний" та "должен - обязан" це різні слова, по різному пишуться і мають різне змістовне навантаження чи не дивно?
І що ще цікаво, ніде в законах не написано який рівень володіння мовою вважається за достатній аби балотуватися у керманичі. Усе що є - це запис вільно володіти.
Отже, якщо не цікаво, то навіщо пнетесь обговорювати/посилатись на норми закону?
До речі, на таких "синонімах" уся маячня з законами і вибудовується - там нюансик, там нюансик, - оп, і вже не закон а дишло, як повернув, так і вийшло - блазень у президентах.
День пабеды и парад?
Тож москалятам краще вчити обидві, знадобиться, навіть якщо ці москалята є громадянами України (по недогляду)
У нас же считают - гаварю, как хачу в магазине и сельраде...
А вообще, вся эта истерия с языком из-за того, что продолжается возня не за право говорить на том или ином языке, а за право НЕ разговаривать по-украински. И эту возню новоизбранный поддерживает
свинособачий койне повинен знати свое мiсце. йому точно не мiсце в державних установах,
у Вищах, у дитячих садках та школах.
на рассеянском будем лишь посылать сраную кацапо-орду. рассеянский давно пора вытеснять и возрождать украинский у себя дома.
Украина действует еще очень мягко, если вспомнить какими методами действовала московская орда, как она унижала и искореняла украинский и все украинское после 1654 года.
БУДЬМО!
только за 15 минут до голосования. А.Парубий известный нарушитель Конституции Украины и
Законов. Княжицкий тоже отличился нехорошими делами. В своё время на него было заве-
дено несколько уголовных дел. Их судьба неизвестна. Наверное, Княжицкий искупил свою
вину верным служением нужным людям. Так что Законы Украины не в надёжных руках.