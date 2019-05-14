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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий

В отличие от закона Кивалова-Колесниченко закон о функционировании государственного языка принят без нарушений, поэтому нет оснований для его отмены.

Об этом в комментарии журналистам сказал глава профильного комитета Николай Княжицкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Причиной обжалования так называемого закона Колесниченко-Кивалова было неперсональное голосование. Все видели, что тот закон голосовали при пустом зале - несколько человек бегали и нажимали на кнопки. Во время же голосования нового закона зал был полным, и было отдано голосов с большим запасом. Не было нарушений, которые могли бы повлиять на судьбу этого закона", - сказал он, добавив, что не было оснований также для постановлений об отмене закона.

На вопрос, общался ли Княжицкий и другие авторы закона с Зеленский по поводу возможных изменений в закон, политик заявил: "Я общался на телеэфирах с членами команды Зеленского. В частности, с господином Разумковым. Говорил, что я открыт к сотрудничеству, и в случае необходимости члены комитета готовы объяснить свою позицию. Пока таких встреч не было".

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Княжицкий напомнил, что значительная часть позиций закона уже действуют, так как они есть в других законах.

"В целом закон начнет действовать после публикации. Есть исключения, много норм отсрочены на 3 года. В частности это касается админответственности должностных и юрлиц. Правительство создаст Институт уполномоченного. Думаю, это займет 9 месяцев. Штрафы вступают в силу через 3 года. Штрафы в 3000-5000 не налагаются с первого раза, а лишь в случае повторного нарушения. Также отдетерминированы нормы, касающиеся СМИ. Логика закона не наказывает. Логика закона стимулирует. Он поощряет, чтобы невладеющие украинским языком граждане начали им владеть", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126786
 
   
 Топ комментарии
 
а как же криваурожский язык? он должен быть государственным. зе другого не знает
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Вы там разберитесь: каким образом был зарегистрирован кандидатом в Президенты человек, не владеющий державной мовой ? Это прямое нарушение статьи 9-й закона "О выборах Президента Украины".
Если вы действительно государственные деятели, а не сборище эгоистов и трУсов, то первым делом вы обязаны поднять этот вопрос, причём немедленно.
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ща пойдет волна ЗЕприхильникив, типа, язык (нужное вставить - безвиз, Томос, ЕС) на хлеб не намажешь Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5776
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а как же криваурожский язык? он должен быть государственным. зе другого не знает
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Звісно, закон про мову принциповий. Однак бажалося б швиденько прийняти закон про вибори депутатів ВР, без мажиротарки.
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я уже писал в другом топике, что без мажоритарки баба Юля уже не пролезет ВР ибо банально ее батькивщина может уже и не пройти 5 %, так что мажоритарку никто не уберет
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зато его можно есть с хлебом, если хорошенько отварить
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Вы там разберитесь: каким образом был зарегистрирован кандидатом в Президенты человек, не владеющий державной мовой ? Это прямое нарушение статьи 9-й закона "О выборах Президента Украины".
Если вы действительно государственные деятели, а не сборище эгоистов и трУсов, то первым делом вы обязаны поднять этот вопрос, причём немедленно.
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Ну він же сказав - деякі положення відтерміновані...
Та й закон зворотньої сили не має, а той що був для блазнів і писаний.
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Так я ж сказал: по старому закону его тоже регистрировать не имели права !
Выборы недействительны, и их результаты должны быть аннулированы, как незаконные.
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Сумчатый, а как бы ты проверил знание украинского, если ты в нем не петришь?
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І як там норма звучить, не нагадаєш?

Здається там написано слово "повинен", а не "заборонено якщо".
Тобто Зе сказав володію та не сказав наскільки і цього виявилося достатньо за законом.
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"Повинен" - обязан. ЦИК обязан был проверить. ЦИК не проверил.

1. ЦИКу - строгий выговор, и урезать квартальную премию.
2. Выборы - недействительны.
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От Верховной Рады тут есть люди на цензоре; имеющие уши да услышат.
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скільки в укрвїнській мові літер,що мають два звуки?
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aquarius580 459c2008, татишо, правда?
Якщо ек вмієш користуватися перекладачем, то я допоможу.
"повинен" - должен;
"обязан" - зобов'язаний
Поглянь, в обох мовах "повинен - зобов'язаний" та "должен - обязан" це різні слова, по різному пишуться і мають різне змістовне навантаження чи не дивно? Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2886
І що ще цікаво, ніде в законах не написано який рівень володіння мовою вважається за достатній аби балотуватися у керманичі. Усе що є - це запис вільно володіти.

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Спасибо; ковыряние в синонимах мне неинтересно.
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Були б юристом, було б цікаво (чи професійний обов'язок).
Отже, якщо не цікаво, то навіщо пнетесь обговорювати/посилатись на норми закону?

До речі, на таких "синонімах" уся маячня з законами і вибудовується - там нюансик, там нюансик, - оп, і вже не закон а дишло, як повернув, так і вийшло - блазень у президентах.
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Він мовою не володіє, он язиком работает...
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Он не может определиться между цирком и зоопарком...
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и не только языком, но и другими членами организма ))))
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Да ладно, это уже вопросы высокого искусства Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7526
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ну да - учитывая, что оно выбрано президентом, то очень даже высокое
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Йому б міністром культурки. Був би на своєму місці.
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Для начала - пусть театральное училище окончит.
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Я Вас підтримую. Не тільки він. Там його "штаб" весь кацапський і "регіональний". Вони навіть не збираються вчити мови держави, якій хочуть "служити", вони все заявили, що краще змінити під "себе" закон. На хліб його не намастиш!
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От і файно. Пропоную тепер кацапомовних по справжньому почати "притеснять".
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Необхідна мовна поліція, до будуть лунають гучні постріли...
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Для початку можна й пендалі застосовувати. Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 8003
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ща пойдет волна ЗЕприхильникив, типа, язык (нужное вставить - безвиз, Томос, ЕС) на хлеб не намажешь Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5776
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Но ! Закон есть закон. Мало ли кому не нравится что он такой, а не другой.
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вы серьезно считаете, что они об этих законах хотя бы слышали?
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Я считаю что государство находится в смертельной опасности из-за диверсионной деятельности одного беглого олигарха.
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слишком уж много тех, кто этого не понимает в виду отсутствия логики и способности анализировать, да и в принципе вообще пользоваться мозгами
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А что можно на хлеб намазать?
День пабеды и парад?
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лично я на хлеб, при желании, масло мажу или сырную замазку. По праздникам большим и семейным торжествам - икру красную. А с парадом и пабедой - то тудою, к бесноватым с вопросами
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Деякі намазали собі на хліб г..но, бо їм сказали в телевізорі, що це мед
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Конечно же есть ,всё что понапринимала шайка воров под управлением шизойда ,должно быть отменено. Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 294
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...во время заседания Согласительного совета спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами на этой пленарной неделе.При этом в повестке дня на сегодня нет проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского...
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А кто такой Зеленский что бы с ним сейчас общаться?
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но у нас есть Окружной Административный суд г. Киева, который бдительно следит, чтобы права некоторых отдельных граждан строго соблюдались, поэтому я бы не торопилась с такими громкими заявлениями... это, конечно, сарказм, но.... закон, конечно, очень сильно опоздал и слишком мягок для всяких нацменьшинств, типа русских...
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мабудь, спочатку за бойка або вілкула
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это из той оперы про "разделили по вере" Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2608
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хрен редьки не слаще Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 5005 еще скажите, порядочную женщину
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Я против овоща на Майдане был - кстати во время Майдана мова по опросам не входила в десятку проблем волнующих украинцев. Основными были вектор развития Украины, коррупция, экономика, право, закон... Потрошиная гнида выполнила то, чего народу не нужно было - дал мову которая и так у народа есть..
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О як тебе від української мови коробить. А ну скажи: ;паляниця;.
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"Я против овоща на Майдане был"... Ага, как же, был... Напоминает "я на колчаковских фронтах раненый" Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3235
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Ти не переплутало Майдан з антимайданом чи в тебе робота така?
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о как! а як, наприклад, ознаки державності, однією з якиз є державна мова? Вчить мову, або дорога вам до московії
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Авжеж, дві мови - Українська і Татарська (в Криму) Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 5782
Тож москалятам краще вчити обидві, знадобиться, навіть якщо ці москалята є громадянами України (по недогляду) Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7487
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Очередной раз все это доказывает, что государственный язык должен быть ОДИН! не подобається - в рашу всі. На Німеччину погляньте, там що, хтось розмовляє на державному рівні рассєйською обо ще якою? Тільки не треба про Канаду та інше.
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отчего ж, можно и про Канаду. Но обязательное условие для сферы обслуживания (считай - все!) и госслужбы - знание обоих языков.
У нас же считают - гаварю, как хачу в магазине и сельраде...
А вообще, вся эта истерия с языком из-за того, что продолжается возня не за право говорить на том или ином языке, а за право НЕ разговаривать по-украински. И эту возню новоизбранный поддерживает
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дома говорите на каком хотите, хоть на фене, то ваши проблемы. Но если вы не знаете государственного языка, то и нефиг лезть в гос.органы. Вы вообще не помните, что языковым вопросом манипулируют совковым менталитетом не одно десятилетие? Один язык и все! Вариантов быть не должно! Если вам с рашей по пути, то нам явно в другую сторну
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барышня, не по адресу. Читайте внимательно, что я сказал, прежде чем выдвигать подобные обвинения
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ВIТАЮ ВСIХ, ПАНОВЕ!

свинособачий койне повинен знати свое мiсце. йому точно не мiсце в державних установах,
у Вищах, у дитячих садках та школах.
на рассеянском будем лишь посылать сраную кацапо-орду. рассеянский давно пора вытеснять и возрождать украинский у себя дома.
Украина действует еще очень мягко, если вспомнить какими методами действовала московская орда, как она унижала и искореняла украинский и все украинское после 1654 года.
БУДЬМО!
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Нет у вас оснований для отмены языкового закона.

Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький - Цензор.НЕТ 7693
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Что это за закон если депутаты ознакомились с его окончательным вариантом
только за 15 минут до голосования. А.Парубий известный нарушитель Конституции Украины и
Законов. Княжицкий тоже отличился нехорошими делами. В своё время на него было заве-
дено несколько уголовных дел. Их судьба неизвестна. Наверное, Княжицкий искупил свою
вину верным служением нужным людям. Так что Законы Украины не в надёжных руках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий
 
 
 
 
 
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