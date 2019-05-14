 Для отмены языкового закона нет оснований, - Княжицкий

Об этом в комментарии журналистам сказал глава профильного комитета Николай Княжицкий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Причиной обжалования так называемого закона Колесниченко-Кивалова было неперсональное голосование. Все видели, что тот закон голосовали при пустом зале - несколько человек бегали и нажимали на кнопки. Во время же голосования нового закона зал был полным, и было отдано голосов с большим запасом. Не было нарушений, которые могли бы повлиять на судьбу этого закона", - сказал он, добавив, что не было оснований также для постановлений об отмене закона.

На вопрос, общался ли Княжицкий и другие авторы закона с Зеленский по поводу возможных изменений в закон, политик заявил: "Я общался на телеэфирах с членами команды Зеленского. В частности, с господином Разумковым. Говорил, что я открыт к сотрудничеству, и в случае необходимости члены комитета готовы объяснить свою позицию. Пока таких встреч не было".

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Княжицкий напомнил, что значительная часть позиций закона уже действуют, так как они есть в других законах.

"В целом закон начнет действовать после публикации. Есть исключения, много норм отсрочены на 3 года. В частности это касается админответственности должностных и юрлиц. Правительство создаст Институт уполномоченного. Думаю, это займет 9 месяцев. Штрафы вступают в силу через 3 года. Штрафы в 3000-5000 не налагаются с первого раза, а лишь в случае повторного нарушения. Также отдетерминированы нормы, касающиеся СМИ. Логика закона не наказывает. Логика закона стимулирует. Он поощряет, чтобы невладеющие украинским языком граждане начали им владеть", - сказал он.