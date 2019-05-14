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 Сотрудники НАБУ задержали экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Сотрудники НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Главке НГУ, дома у Аллерова, в ряде частных компаний, которые заключали договора с НГУ, идут обыски. Предмет дела уже давно известен - закупка квартир НГУ на Печерске, которые обменяли на неравноценную жилплощадь на окраине Киева.

По данным Цензор.НЕТ, уголовное дело было одной из весомых причин увольнения Аллерова с поста командующего НГУ. Примерно год назад у Аллерова возник конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который требовал отставки Аллерова, но уволить командующего по закону можно только при согласии министра и президента. Поэтому МВД защищать Аллерова не будет. Петр Порошенко поддержал увольнение Аллерова и назначение исполняющим обязанности Николая Балана, которого лоббировал Аваков, только после поражения на выборах, поскольку каких-то обязательств по защите Аллерова на себя не брал. Задержание последовало быстро.

Но, думаю, скоро суд выпустит Аллерова под залог, мы услышим версию защиты, поскольку дело тянется не первый год, наверняка написано немало бумаг в оправдание этой сомнительной квартирной сделки.

Следствие также изучает обстоятельства других госзакупок НГУ, которые вызывали вопросы", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командующий Нацгвардией Аллеров: Если Зеленский предложит - возможно вернусь на службу

Позже в НАБУ подтвердили, что задержали бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова по подозрению в завладении имуществом Главного управления НГУ в сумме более 81 млн грн. Детективы НАБУ также задержали генерального директора компании-застройщика и оценщика.

Источник: https://censor.net.ua/n3126783
 
   
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Пєсєц.. Не прихильник Алєгрова - але ж куди дивились правоохоронні органи з дати призначення Алєгрова на посаду указом петі? Невже, призначений на посаду указом петі може бути злодюжкою або шпигуном? Дивина..
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Забув менеджера компанії "Рошен", який очолював нацкомісію регулювання енергетики
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Лише прахвесіанали та патріоти!
Співробітники НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Аллерова - Цензор.НЕТ 2911
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Полностью согласен!
НАБУ надо немедленно обновлять, вся их 5-ти летняя "работа" - напрасно потраченные деньги налогоплательщиков...
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Под Реву копните,там под ним такое творится квартирки гвардейца покажутся мелкими шалостями.
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в останні дні влади Соєвого - суцільні "перамоги" ..))
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приколы только начинаются и весь ржач еще переди.. Співробітники НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Аллерова - Цензор.НЕТ 7153...а молодняк наш молодца.креативно галаснул, поржать, оно канешна не на нулевке отстреливаться, страну защищая...Справка о грыже или плоскостопии яиц на кармане, мамуля из Польши бабосиков всегда пухленькому сынуле подкинет...жги и прикалывайся. а что еще прыщавому остается.... Співробітники НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Аллерова - Цензор.НЕТ 7153 Співробітники НАБУ затримали екс-командувача Нацгвардії Аллерова - Цензор.НЕТ 597
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудники НАБУ задержали экс-командующего Нацгвардией Аллерова
 
 
 
 
 
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