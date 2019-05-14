 Сотрудники НАБУ задержали экс-командующего Нацгвардией Аллерова

Об этом сообщает на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Главке НГУ, дома у Аллерова, в ряде частных компаний, которые заключали договора с НГУ, идут обыски. Предмет дела уже давно известен - закупка квартир НГУ на Печерске, которые обменяли на неравноценную жилплощадь на окраине Киева.

По данным Цензор.НЕТ, уголовное дело было одной из весомых причин увольнения Аллерова с поста командующего НГУ. Примерно год назад у Аллерова возник конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который требовал отставки Аллерова, но уволить командующего по закону можно только при согласии министра и президента. Поэтому МВД защищать Аллерова не будет. Петр Порошенко поддержал увольнение Аллерова и назначение исполняющим обязанности Николая Балана, которого лоббировал Аваков, только после поражения на выборах, поскольку каких-то обязательств по защите Аллерова на себя не брал. Задержание последовало быстро.

Но, думаю, скоро суд выпустит Аллерова под залог, мы услышим версию защиты, поскольку дело тянется не первый год, наверняка написано немало бумаг в оправдание этой сомнительной квартирной сделки.

Следствие также изучает обстоятельства других госзакупок НГУ, которые вызывали вопросы", - написал Бутусов.

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Позже в НАБУ подтвердили, что задержали бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова по подозрению в завладении имуществом Главного управления НГУ в сумме более 81 млн грн. Детективы НАБУ также задержали генерального директора компании-застройщика и оценщика.