 Некоторые страны "Восточного партнерства" через 10 лет смогут стать членами ЕС, - глава МИД Швеции Вальстрем

Такое мнение она высказала во вторник в Брюсселе в рамках конференции высокого уровня, посвященной 10-тилетию "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли "Восточное партнерство" отмечать через 10 лет свое двадцатилетие, М.Вальстрем сказала: "Может быть, и это очень естественно, что некоторые страны, может быть, уже даже присоединятся к ЕС".

В "Восточном партнерстве" участвуют шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан, и только три из них – Украина, Грузи и Молдова – официально заявляют об амбициях стать членами Европейского Союза.

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