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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (124) членство в ЕС (184) Вальстрем (16)

 Некоторые страны "Восточного партнерства" через 10 лет смогут стать членами ЕС, - глава МИД Швеции Вальстрем

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем не исключает, что за следующие 10 лет некоторые страны-участницы политики "Восточного партнерства" могут стать членами Европейского Союза.

Такое мнение она высказала во вторник в Брюсселе в рамках конференции высокого уровня, посвященной 10-тилетию "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли "Восточное партнерство" отмечать через 10 лет свое двадцатилетие, М.Вальстрем сказала: "Может быть, и это очень естественно, что некоторые страны, может быть, уже даже присоединятся к ЕС".

В "Восточном партнерстве" участвуют шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан, и только три из них – Украина, Грузи и Молдова – официально заявляют об амбициях стать членами Европейского Союза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126782
 
   
 Топ комментарии
 
За Молдову я не переживаю, Грузины скорее всего одумаются, а вот у нас шо население за холодильник продалось что рыги к власти вернулись. Вроде всё всем надо, но никто свой зад оторвать не хочет. Знал бы что народ так скотится - уехал бы в ЕС, уже бы и паспорт получал бы.
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А что по этому поводу скажут мАладые рыгыоналы разумков с багданой？
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Вы больны, у вас зельонка.
Но лет через десять выздоровеете 😀
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надо Зеленскому не спешить и провести референдум
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За Молдову я не переживаю, Грузины скорее всего одумаются, а вот у нас шо население за холодильник продалось что рыги к власти вернулись. Вроде всё всем надо, но никто свой зад оторвать не хочет. Знал бы что народ так скотится - уехал бы в ЕС, уже бы и паспорт получал бы.
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Вы больны, у вас зельонка.
Но лет через десять выздоровеете 😀
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не только это но и сговоры кацапских ОПСОСов не замечают - он куплен откровенно Деякі країни "Східного партнерства" через 10 років зможуть стати членами ЄС, - глава МЗС Швеції Вальстрем - Цензор.НЕТ 5653
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А что по этому поводу скажут мАладые рыгыоналы разумков с багданой？
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То же что и молодой регионал Гончаренко со старым регионалом порошенко
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а чего так мало комментариев ? Это же однозначно перемога! потерпеть всего 10 лет Деякі країни "Східного партнерства" через 10 років зможуть стати членами ЄС, - глава МЗС Швеції Вальстрем - Цензор.НЕТ 7563
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Ну якщо в Україні 72% Homo selenikus, то про яке ЄС може іти мова навіть через десять років?!
Тут якби зеленоїдам дешевої ковбаси нажертись, а ЄС справа двадцята!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые страны "Восточного партнерства" через 10 лет смогут стать членами ЕС, - глава МИД Швеции Вальстрем
 
 
 
 
 
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