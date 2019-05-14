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Все про:авто (3635) патрульная полиция (1256) Жуков Евгений (21)

 За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

В течение 4 лет полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей.

Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Он сообщил, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.

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При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских.

Как сообщалось, патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве, трое мужчин в больнице.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.

Источник: https://censor.net.ua/n3126779
 
 
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Разбили уже 1300 из 2500 купленных и решили прикупить еще, копам уже не на чем ездить.))
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У цьому році ми засіяли п'ять гектарів коноплі - усю її пожрала тля.
У наступному році ми засіємо десять гектарів коноплі...
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Водить учат точно так же как и проверять подозрительных мужиков - случай с Пугачевым в пример. Одна трендит по телефону, второй ловит пули.
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в хлам? или из трёх одного собрать можно?
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за 1460 дней 1300 авто... мусора, не дорабатываете до нормы 1 авто в день...
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чет не слышно унылого стона "рехформы парашенка" За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков - Цензор.НЕТ 3654
А, понял! Министр же - Рюкзак, переобувшийся кореш буратины, его трогать нельзя За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков - Цензор.НЕТ 3654
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков
 
 
 
 
 
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