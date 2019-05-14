 За 4 года было разбито 1 300 полицейских автомобилей, большинство - Toyota Prius, - Жуков

Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Он сообщил, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.

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При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских.

Как сообщалось, патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве, трое мужчин в больнице.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.