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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:КС (1272) люстрация (709)

 Конституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации

Конституционный Суд снова отложил рассмотрение закона "Об очищении власти".

Информация об этом решении появилась на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

Причина переноса рассмотрения и дата, когда может быть рассмотрен этот вопрос, пока неизвестны.

Напомним, 18 апреля Конституционный суд уже откладывал рассмотрение вопроса относительно закона "Об очищении власти".

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Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3126776
 
   
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Будут до инаугурации тянуть, наутро примут.
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Хунта в бункере оттягивала свой конец
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Потому что пока Порошенко хай на весь мир поднять может.
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потомучто заказ коломойского и хотят ему подарок устроить
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Эта отмена люстрации делается под одного единственного человека Бени - под Богдана. Его назначить не смогут, если не отменят люстрацию.
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Какая люстрация. Зебилам это не нужно точно Конституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации - Цензор.НЕТ 8526 Портнов сам себя люстрировать будет? Конституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации - Цензор.НЕТ 1731
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Альцгеймер косит судейские ряды.
Может, и булаву не найдут ?
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А зачем? Нам, похоже, презик вообще не нужен. "Члены" и без него вполне справляются с озвучкой распоряжений бени.
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Taк и я о том. Нужно ввести в Конституцию статью что страной управляет "*********". Раду распустить, КС распустить, правительство аннулировать. Беню объявить наместником Ктулху на Земле; клована - наместником Бени в Украине. Простая и ясная модель управления.
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Вообще охренеть можно. Беня рулил Днепром. С 1995 года в Днепре было заморожено строительство метро. Разметки на улицах почти не было; по всему городу - наливайки. Крыши домов - ржавчина одна.

Это вот такое будущее он для Украины запланировал ?
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Тсссссссс........ Центр «Менора» - крупнейший в мире еврейский комплекс. Он не запланировал, он СДЕЛАЛ. А Вы про метро какое-то. Конституційний Суд знову не зміг розглянути закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 4931
Днепр - новая еврейская столица

Конституційний Суд знову не зміг розглянути закон про люстрацію - Цензор.НЕТ 1147
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Очень большое здание. Надо бы СБУ туда наведаться.
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Конституційний Суд України знову відклав розгляд закону "Про очищення влади" - т. зв. закон про люстрацію.
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати сьогодні, 14 травня, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"Питання розгляду люстрації з порядку денного зняли", - сказав він.
Як повідомлялося, 18 квітня ц.р. Конституційний Суд відклав розгляд закону "Про очищення влади". Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати.
Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які займають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше, ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.
Того ж року до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.
Нагадаємо, раніше народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що Конституційний Суд у вівторок, 14 травня, може ухвалити рішення про скасування закону про люстраціюСоратник Зеленського Богдан, що потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою ксу, який може її скасувати - розслідування.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации
 
 
 
 
 
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