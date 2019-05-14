 Конституционный Суд снова не смог рассмотреть закон о люстрации

Информация об этом решении появилась на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
Причина переноса рассмотрения и дата, когда может быть рассмотрен этот вопрос, пока неизвестны.
Напомним, 18 апреля Конституционный суд уже откладывал рассмотрение вопроса относительно закона "Об очищении власти".
Как сообщалось, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.
В том же году в КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.
Может, и булаву не найдут ?
🤣
Это вот такое будущее он для Украины запланировал ?
Днепр - новая еврейская столица
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати сьогодні, 14 травня, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"Питання розгляду люстрації з порядку денного зняли", - сказав він.
Як повідомлялося, 18 квітня ц.р. Конституційний Суд відклав розгляд закону "Про очищення влади". Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати.
Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ передбачає, що особи, які займають посади, що підпадають під люстраційну перевірку, повинні не пізніше, ніж на десятий день з початку проведення перевірки в установі, подати своєму керівникові власноруч написану заяву про згоду на проведення перевірки.
Того ж року до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.
Нагадаємо, раніше народний депутат Володимир Ар'єв повідомив, що Конституційний Суд у вівторок, 14 травня, може ухвалити рішення про скасування закону про люстрацію.А Соратник Зеленського Богдан, що потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою ксу, який може її скасувати - розслідування.