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 Общество, Здоровье
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Все про:посольство (504) США (14948) корь (200)

 Посольство США приветствует решение Минздрава сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев

Посольство США в Украине приветствует решение украинского Минздрава вакцинировать от кори за счет госбюджета взрослых любого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter во вторник.

"Мы приветствуем решение правительства Украины сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев, независимо от возраста. Вакцинация необходима для предотвращения угроз возникновения или распространения инфекционных заболеваний. Делайте прививки!", - сказано в сообщении.

Посольство США приветствует решение Минздрава сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

Как сообщалось, 13 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от кори, паротита и краснухи вакциной КПК за счет бюджета взрослых любого возраста.

Источник: https://censor.net.ua/n3126774
 
 
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ще би шалених матусь переконати
бо це саме вони винні в прогавинах колективного імунітету.
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уверен на 100 %, что ни одна из них не голосовала за Порошенко
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це зрозуміло. тупа людина - тупа у всьому.
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От і проблема вакцинації вирішиться самасобою..Адже українці так ******* халяву... Посольство США вітає рішення МОЗ зробити вакцину від кору доступною і безкоштовною для всіх українців - Цензор.НЕТ 7170 я перший піду вакцинуватися. Посольство США вітає рішення МОЗ зробити вакцину від кору доступною і безкоштовною для всіх українців - Цензор.НЕТ 7170
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Яке сердобольне посольство, як же ж воно переймається громадянами іншої країни. Аж з межі компетенції вискакує.
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Може б йому перейнятися мільярдами Януковича, виведеними в США. За ті мільярди можна б було зробити всю медицину безкоштовною на 20 років.
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Мені ця вакцинація якось до лампочки, я в дитинстві перехворів кором. Посольство США вітає рішення МОЗ зробити вакцину від кору доступною і безкоштовною для всіх українців - Цензор.НЕТ 7874
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А есть посольства, которые не поприветствовали, или хотя бы просто тянут время? Посольство США вітає рішення МОЗ зробити вакцину від кору доступною і безкоштовною для всіх українців - Цензор.НЕТ 553
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Третья прививка от кори может навредить взрослому человеку?

- По некоторым данным, третья прививка не приведет ни к чему хорошему. Потому что если человек имеет иммунитет, пусть даже небольшой, а мы вводим вирус, то защитные антитела уходят на то, чтобы связать вводимый антиген. И до тех пор, пока не выработаются новые титры антител, человек остается слабо защищенным. А если он сразу после вакцинации встретится с реальным вирусом, то неизвестно, как на него отреагирует организм. Поэтому тем взрослым, кто обязан по приказу привиться от кори, не помешает предварительно сделать анализ - проверить иммуно­глобулины IgG к вирусу кори. Если уровень высокий или человек точно знает, что он раньше болел корью, прививка не нужна.
В календарь прививок ни одна развитая страна мира не включила третью ревакцинацию для взрослых. Там врачи опасаются, что организм может неадекватно отреагировать на вакцину. А Украина, по-видимому, остается полигоном для экспериментов. Мне вспоминается случай, произошедший в 2007 году, когда от прививки умер 17-летний подросток. В экспертном заключении специалистов однозначно указано: смерть непосредственно связана с вакцинацией, которая вызвала развитие бурной иммунной реакции.

- Имеет значение качество вакцины?

- Да. Сегодня у нас наряду с бельгийской применяется индийская вакцина, которая больше практически ни в одной развитой стране мира не используется, хотя эксперты утверждают, что она безопасная, эффективная и дешевая. Если так, то почему ее не покупают американцы, которые умеют считать деньги?

https://fakty.ua/275638-pochemu-privivka-ot-kori-mozhet-navredit-vzroslomu-cheloveku

Это что же происходит то... уже в аптеке невозможно купить без рецепта пенталгин!! Да, он обезболивающий препарат. Но он же не наркотик! И черт побери! Почему Супрун позволяет командовать моим, например, организмом? Или организмом человека, у которого подагра!? Ревматолог ничего не может предложить кроме Диклоберла Ретарда в виде уколов или таблеток... А они в разы дороже. Фсё. Вот и вся медицина.
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Прикольно, коли вакцини закуповували в РФ, про якість щось ніхто з недорогеньких не хвилювався.
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щепимо, але в пику все ж треба дати, ще двічі
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосольство США приветствует решение Минздрава сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев
 
 
 
 
 
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