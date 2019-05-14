 Посольство США приветствует решение Минздрава сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter во вторник.
"Мы приветствуем решение правительства Украины сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев, независимо от возраста. Вакцинация необходима для предотвращения угроз возникновения или распространения инфекционных заболеваний. Делайте прививки!", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 13 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от кори, паротита и краснухи вакциной КПК за счет бюджета взрослых любого возраста.
бо це саме вони винні в прогавинах колективного імунітету.
- По некоторым данным, третья прививка не приведет ни к чему хорошему. Потому что если человек имеет иммунитет, пусть даже небольшой, а мы вводим вирус, то защитные антитела уходят на то, чтобы связать вводимый антиген. И до тех пор, пока не выработаются новые титры антител, человек остается слабо защищенным. А если он сразу после вакцинации встретится с реальным вирусом, то неизвестно, как на него отреагирует организм. Поэтому тем взрослым, кто обязан по приказу привиться от кори, не помешает предварительно сделать анализ - проверить иммуноглобулины IgG к вирусу кори. Если уровень высокий или человек точно знает, что он раньше болел корью, прививка не нужна.
В календарь прививок ни одна развитая страна мира не включила третью ревакцинацию для взрослых. Там врачи опасаются, что организм может неадекватно отреагировать на вакцину. А Украина, по-видимому, остается полигоном для экспериментов. Мне вспоминается случай, произошедший в 2007 году, когда от прививки умер 17-летний подросток. В экспертном заключении специалистов однозначно указано: смерть непосредственно связана с вакцинацией, которая вызвала развитие бурной иммунной реакции.
- Имеет значение качество вакцины?
- Да. Сегодня у нас наряду с бельгийской применяется индийская вакцина, которая больше практически ни в одной развитой стране мира не используется, хотя эксперты утверждают, что она безопасная, эффективная и дешевая. Если так, то почему ее не покупают американцы, которые умеют считать деньги?
https://fakty.ua/275638-pochemu-privivka-ot-kori-mozhet-navredit-vzroslomu-cheloveku
Это что же происходит то... уже в аптеке невозможно купить без рецепта пенталгин!! Да, он обезболивающий препарат. Но он же не наркотик! И черт побери! Почему Супрун позволяет командовать моим, например, организмом? Или организмом человека, у которого подагра!? Ревматолог ничего не может предложить кроме Диклоберла Ретарда в виде уколов или таблеток... А они в разы дороже. Фсё. Вот и вся медицина.