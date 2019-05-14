 Посольство США приветствует решение Минздрава сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter во вторник.

"Мы приветствуем решение правительства Украины сделать вакцину от кори доступной и бесплатной для всех украинцев, независимо от возраста. Вакцинация необходима для предотвращения угроз возникновения или распространения инфекционных заболеваний. Делайте прививки!", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

Как сообщалось, 13 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от кори, паротита и краснухи вакциной КПК за счет бюджета взрослых любого возраста.