 РФ несет ответственность за притеснения религиозной свободы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - резолюция Круглого стола по религиозной свободе

Об этом заявили участники Круглого стола по религиозной свободе в Украине в резолюции, обнародованной 14 мая 2019 в Киеве в пресс-центре УКМЦ, сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ

В резолюции отмечается, что оккупационная власть в Крыму не признает свободу религии, а рассматривает ее как коллективную категорию, которая зависит от уровня лояльности к российским властям. Поэтому российские силовые органы в Крыму продолжают преследовать мусульман из числа крымских татар, Православную Церковь Украины, Украинскую Греко-Католическую Церковь, Свидетелей Иеговы и отдельные евангельские церкви Украины.

"Оккупация Крыма привела к многочисленным нарушениям свободы религии. Принудительно введенное российское законодательство широко применяется для преследования религиозных общин и отдельных верующих. Так называемое антиэкстремистское законодательство России противоречит международным стандартам и используется для необоснованных обвинений и преследований верующих и религиозных общин", - отмечается в резолюции.

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В то же время на оккупированных территориях Донбасса ситуация еще хуже - большинство религиозных общин просто прекратили свое существование, а свобода мысли, совести и вероисповедания отсутствует как явление.

Кое-где, подобно временам советского режима, верующие некоторых конфессий вынуждены собираться подпольно, чтобы иметь возможность для совместных молитв, изучения основ вероучения и свершения религиозных обрядов.

Десятки храмов, молитвенных домов и мест богослужения были захвачены и сейчас находятся под контролем незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемых Россией. Распространена практика похищения, пыток и внесудебных казней священнослужителей и отдельных верующих большинства конфессий, за исключением православной церкви Московского Патриархата.

"В результате сознательной политики террора со стороны оккупационных властей, которая копирует судебный произвол и репрессивные законы России, большинство духовенства вместе со своими семьями выехали из оккупированного Донбасса", - утверждают правозащитники и религиозные деятели Украины.

Инициаторы резолюции требуют от Российской Федерации принять меры для деоккупации украинских территорий Крыма и Донбасса и прекращения на них наступления на свободу религии, а также немедленно освободить всех граждан Украины, заключенных по мотивам исповедание своих религиозных убеждений, что является прямым нарушением статьи 9 Европейской Конвенции по правам человека.

Кроме этого, Резолюция призывает страны-участницы ООН инициировать подготовку публичного доклада о состоянии обеспечения свободы мысли, совести и вероисповедания в оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса с тем, чтобы представить ее на специально организованных слушаниях в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, ЕС и США.

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Также инициаторы резолюции просят назначить специального представителя ЕС по вопросам оккупированных украинских территорий Крыма и Донбасса для осуществления постоянного контроля за ситуацией с нарушением прав человека и периодической публичной отчетности Совету ЕС о состоянии дел.

Резолюцию поддержали 50 участников Круглого стола по религиозной свободе в Украине, среди которых 25 церквей и религиозных организаций и 25 правозащитных и других общественных организаций.

Напомним, что Круглый стол по религиозной свободе в Украине был основан 16 апреля 2019 г. в Киеве участниками первого заседания, которые решили объединить усилия религиозного сообщества и правозащитников, с привлечением ученых и представителей власти, в деле утверждения религиозной свободы и развития мира.



Организационное обеспечение деятельности Круглого стола по религиозной свободе в Украине осуществляет Институт религиозной свободы в партнерстве с Центром гражданских свобод при поддержке UCSJ .

Полный текст резолюции доступен по ссылкам: украинский, английский, русский.

В пресс-конференции, на которой была обнародована Резолюцию Круглого стола по религиозной свободе в Украине, приняли участие: архиепископ Евстратий (Зоря), пастор Анатолий Козачок, о. Олекса Петрив, Геннадий Билорицкий, шейх Рустам Гафури, Александр Заец, Александра Матвийчук, Евгений Захаров, Ольга Скрипник.