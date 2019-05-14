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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1472) награда (1164) Порошенко (17459)

 Порошенко не награждал директора Днепропетровского завода Тараненко, - в АП заявили, что ошиблись

В Администрации президента заявили, что ошиблись, а президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом "Украинской правде" сказал руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

"Сообщение о награждении этого человека - это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - сказал он.

По словам Жигулина, "документалисты из АП дали не тот проект указа".

"Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет", - уверяет Жигулин.

Он также пояснил, что орден Тараненко не вручали, его, мол, даже не подготовили еще.

"Нет. Указ - это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден", - подытожил представитель АП.

Как сообщалось ранее, действующий президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 млн грн ($3,6 млн) "Укрзализныци". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого I степени. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126770
 
 
 Топ комментарии
 
Целый день ЗЕкоманду в дерьмо мокают)))
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Карнавал в божевільні "Сонечко" з цією зливою призначень та нагород від петі..
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Ага, чисто случайно написали ФИО и другие данные ))
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https://www.facebook.com/agaidai/videos/2114731821914204/?hc_ref=ARSX3GPKd6QO20HcGkGh9fPr2bB2wc1GZHUIGYcQFxjhAKKIjAjp5hriyRrR3gguuAU Яскрава демонстрація реального обличчя чинної влади.
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Позвонили из посольства и сказали:
"Что ж ты делаешь!"
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Каким это образом мокая сами себя они мокают ЗЕкоманду?
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например ??? "ошибки" в АП это "мокание" ??? или таки самомокание ?)))
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беги в касу, укушиный... скоро билетов не будеть...
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дошло шо самозашквар запределен и откатили ) "ошиблись" то есть )))
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Ага, чисто случайно написали ФИО и другие данные ))
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Указ - это только заявление о том, что орден есть.

Физического ордена нет.

Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден.

Блин, без пол-литра не разобраться, а я двадцатый год ни капли. Люди добрые, просветите, пожалуйста, о чем сказало это недоразумение из АП?
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Ну то есть, указ как бы был, а сам орден не успели сваять.
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Карнавал в божевільні "Сонечко" з цією зливою призначень та нагород від петі..
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А вдруг прокатит? А не прокатило - слепим тупую отмазку.
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Похоже, Петя решил, таки, "опустить" секту 25% перед поездкой в Ростов Липецк.
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Чего удивляться, пять лет ошибочно руководили. А тут мелочь.
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еще не поздно исправить эту досадную ошибку , Петрик при конце корыта раскидается медальками на право и на лево ,хорошо хоть ума не хватило персональные пенсионы и стипендии преданным холуям раздавать
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Специальный вброс? Выяснить и наказать. И озвучить народу имя "хероя".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не награждал директора Днепропетровского завода Тараненко, - в АП заявили, что ошиблись
 
 
 
 
 
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