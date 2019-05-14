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 Политика Украины
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 Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда его избрали Президентом, Украина была на грани банкротства, однако сейчас произошли существенные изменения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом он сообщил во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе

"Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП - минус 14%. Инфляция - 49%. Золотовалютный резерв - 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и у нас большие изменения", - сказал он.

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Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126768
 
   
 Топ комментарии
 
А шо там не так? З чим ти несогласний?
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Петя - тебе вибрали, але ти почав злісно не виконувати свою власну передвиборчу програму "Жити по-новому!", прилаштував синочка в тепле крісельце депутата ВР, розвів зграю свинарчуків гонтарєвих сємочків розєнбляддов кононенків та луценків, ти шастав по наших кишенях та гаманцях Ротердамом+, ти нікого не покарав за знищення арсеналів в Сватове Балаклії Калинівці та Ічні, ти вкрав лядр з бюджету воюючої країни в свій псевдоблагодійний фонд, ти не покарав вбивць Небесної Сотні, ти підписував незрозумілі мінські договорняки та проголошував "перемир'я" від котрих гинули воїни ЗСУ на передовій, ти був проти торгівельної блокади ордло, при тобі діють посольство та консульства кацапні, ти проголошував полум'яні промови на могилі Карла Густава Маннергейма а діяв після цього зовсім в протилежному напрямку, ти розвів свору порохоботів котрі вилизували тебе і оббріхували кожну думку проти тебе, ти привів до влади всіх своїх нікчемних кумів, ти не посадив ні ахметова ні медведчука.. Ти , петя, так нічого і не зрозумів.. Тому ти й отримав розгром на виборах..
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Что это вообще за плач Ярославны?
Типа я вот так старался, ночей не спал, аж посивiв, бедняжка, от нервов(что не мешало при этом разжиреть, видимо тоже от нервов)... А вы меня не оценили по достоинству.
И так уже чуть ли не каждую промову после выборов, как раньше про томос и безвиз. Да свали уже просто наконец. Не хочет тебя народ, дал увесистого пинка под жирный зад - просто саали.
Я вообще не понимаю, как политик, потерпевший такое разгромное поражение, может иметь наглость назначать судей, раздавать кучи наград. Прекрасно понимая, что народ забрал у него мандат доверия и возможность говорить от его имени.
Что касается "досягнень", то фигансовая стабилизация и тем более резервы - это результат выданных кредиторами денег, а не финансовый свынячий гений.
Взять взаймы это не достижение. Даже предыдущие правительства и президенты не ставили себе в заслугу набранные кредиты.

С тем же успехом и гривну по 8 Янык может записывать себе как личное достижение, закрывая глаза на то, каким образом она удерживалась.
Просто ПНХ.
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обнять и плакать Коли мене обрали Президентом, Україна була на межі банкрутства і ніхто не вірив, що вона виживе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3753 иди уже, *****, ступай с миром по миру
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...когда меня избрали......А что собственно изменилось???.....Пэця стал богаче в 3 раза!!!....гривна вместо 8 по 26!!...экономика как была на грани дефолта,так и осталась!!!
Если бы были изменения,то народ бы оценил не на 24% с натяжкой.
иди уже...достал.
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петя такая обосрака что после тебя и шут гороховый выглядит дартаньяном)) если б с петей во второй тур вышли чаушеску со сталиным, петя все равно бы проиграл))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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