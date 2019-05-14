 Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом он сообщил во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе
"Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП - минус 14%. Инфляция - 49%. Золотовалютный резерв - 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и у нас большие изменения", - сказал он.
Типа я вот так старался, ночей не спал, аж посивiв, бедняжка, от нервов(что не мешало при этом разжиреть, видимо тоже от нервов)... А вы меня не оценили по достоинству.
И так уже чуть ли не каждую промову после выборов, как раньше про томос и безвиз. Да свали уже просто наконец. Не хочет тебя народ, дал увесистого пинка под жирный зад - просто саали.
Я вообще не понимаю, как политик, потерпевший такое разгромное поражение, может иметь наглость назначать судей, раздавать кучи наград. Прекрасно понимая, что народ забрал у него мандат доверия и возможность говорить от его имени.
Что касается "досягнень", то фигансовая стабилизация и тем более резервы - это результат выданных кредиторами денег, а не финансовый свынячий гений.
Взять взаймы это не достижение. Даже предыдущие правительства и президенты не ставили себе в заслугу набранные кредиты.
С тем же успехом и гривну по 8 Янык может записывать себе как личное достижение, закрывая глаза на то, каким образом она удерживалась.
Просто ПНХ.
Если бы были изменения,то народ бы оценил не на 24% с натяжкой.
иди уже...достал.