 Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства и никто не верил, что она выживет, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Президента, об этом он сообщил во время конференции высокого уровня для лидеров стран Восточного партнерства по случаю 10-летия инициативы во вторник в Брюсселе

"Когда меня избрали Президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП - минус 14%. Инфляция - 49%. Золотовалютный резерв - 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и у нас большие изменения", - сказал он.

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