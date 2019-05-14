 Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Сергей Соболев.

"Она должна быть такой, как и коалиция "Европейский выбор", так и не начавшая работать. На принципах внешней политики, где есть четкий курс в ЕС и НАТО. Если это внутренняя политика - то это проведение радикальных реформ по борьбе с коррупцией и по экономических проблемах. То есть, нужно взять за основу то коалиционное соглашение, которое подписывались в 2014 году. Но это нужно оформить официальным решением. Все это делается с целью, чтобы на переходной период до досрочных или срочных выборов - государство было управляемым. Посмотрите, что происходит. Новоизбранному президенту не дают возможности принять присягу", - сказал он.

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Также Соболев заявил, что у "Батькивщины" есть понимание, с какими силами она может войти в коалицию в новом парламенте.

В частности, это партии Зеленского и Гриценко.