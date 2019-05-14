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 Политика Украины
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Все про:ВР (22834) коалиция (3671) Соболев Сергей (767)

 Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев

Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей коалиции "Европейский выбор".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Сергей Соболев.

"Она должна быть такой, как и коалиция "Европейский выбор", так и не начавшая работать. На принципах внешней политики, где есть четкий курс в ЕС и НАТО. Если это внутренняя политика - то это проведение радикальных реформ по борьбе с коррупцией и по экономических проблемах. То есть, нужно взять за основу то коалиционное соглашение, которое подписывались в 2014 году. Но это нужно оформить официальным решением. Все это делается с целью, чтобы на переходной период до досрочных или срочных выборов - государство было управляемым. Посмотрите, что происходит. Новоизбранному президенту не дают возможности принять присягу", - сказал он.

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Также Соболев заявил, что у "Батькивщины" есть понимание, с какими силами она может войти в коалицию в новом парламенте.

В частности, это партии Зеленского и Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3126765
 
 
 Топ комментарии
 
Наглая и самоуверенная воровская команда Петра Алексеевича Порошенко начинает белыми... и всё равно до последнего надеется на победу. Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 7844

Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 6122
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Можно, можно ! Успокойтесь. Говорящая голова с булавой - это ж такое зрелище ! Аншлаг будет. Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 3857
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батькивщина вообще не пройдет. Баб Юля проскочит в раду по мажоритарке. Будет с партией зеленых ешкаться
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Із кого можливо створити ефективну та чесну каоліцію? По самим оптимістичним підрахункам в нинішній Зраді 40-60 чесних та ефективних депутатів. Решта повинні зустріти сторіччя початку другої світової війни на зоні.
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Наглая и самоуверенная воровская команда Петра Алексеевича Порошенко начинает белыми... и всё равно до последнего надеется на победу. Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 7844

Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 6122
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🤓 це коли ти сідаєш грати в шахи, а проти тебе грають в брутального Чапаєва.
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Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ.
Петро Олексійович звик завжди грати за своїми правилами, які дозволено порушувати лише йому. Він майстерно домовлявся зі своїми партнерами про все на світі, а потім дорогою робив по-своєму. Майже в кожного з членів команди Порошенка назбиралися претензії та затаїлися образи до чинного глави держави. Впродовж п'яти років Петро Олексійович постійно плодив собі ворогів серед політичних соратників, партнерів по коаліції, депутатів-мажоритарників, міністрів, працівників АП. Він збирав клубок недоброзичливців, який з часом став таким масивним, що може його ж і задавити.
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🙃не правильний хід, зверху написано про Порошенка і Ко, а знизу про ображену Ко.Не зрозуміло проти кого гра, проти Порошенка чи команди. Таку тактику використовують ерефіяни, вона стара, як світ і називається розподіляй і властвуй
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Володарюй. Ви ж - професійний мовознавець? Порошенко все своє життя діяв не за встановленими в суспільстві, в державі правилами, тому й отримати на виході заслуговує еквівалентними методами.
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принцып один-у власти должны оставаться только воры, аферисты, дилетанты и бандиты.
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"Новоизбранному президенту не дают возможности принять присягу" - так ведь он собирается быть Головнокомандувачем ! А какая форма допуска к гостайне у него есть ? Может, вообще никакой нет - кто знает ? СБУ обязано провести проверку на благонадёжность. Мало ли.
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У меня сосед тоже "австралиец".Говорит,-буду под прокси,а то вдуг сбу прыйде.
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Проверку нужно было проводить для кандидатов (кстати для всех), а сейчас он получил допуск от 73%. И может сам разогнать СБУ.
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Да хоть 146%. Порядок допуска к гостайне абсолютно одинаков для всех госслужащих.
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Про допуск к гостайне ? Узнайте точно в СБУ: какой закон и инструкции регламентируют эту процедуру для госслужащих.
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Т.е. про кандидаты в президенты вы ничего сказать не можете. А после выборов, по вашей логике, президента можно ограничить в правах. Может лучше в Конституцию заглянуть, а не в инструкцию СБУ.
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Россияне, вы никак не поймёте: в Украине нет "царя". Президент Украины - это государственный служащий. Порядок доступа госслужащих к гостайне одинаков для всех.
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Где вы тут россиян увидели, водяной вы наш. У нас в Украине, как и в любой европейской стране, есть Конституция и остальные законы, в которые нужно иногда заглядывать. Особенно при вашей активности в комментариях к каждой новости. Как говорил один мой знакомый "каждой бочке затычка".
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Можно, можно ! Успокойтесь. Говорящая голова с булавой - это ж такое зрелище ! Аншлаг будет. Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев - Цензор.НЕТ 3857
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не вата, раз ты знаешь шо он фсбшник, очевидно служите вместе
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Чего орёшь как белый медведь на морозе ?
Порох с Юнкером встречался, орден вручил. Всё норм.
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В чем беспрецедентность? В Грузии не просто судили, еще и реальный срок дали экс-президенту. Вот только Михо некогда на нарах сидеть, он по крышам бегает.
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Это он предлагает юуле дальше "книжки" заносить ???
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И этот в параллельной реальности. Нова коаліція в Раді має будуватися на принципах попередньої, - бютівець Соболєв - Цензор.НЕТ 9271 "Она должна быть такой, как и коалиция "Европейский выбор", так и не начавшая работать. На принципах внешней политики, где есть четкий курс в ЕС и НАТО" Егорушка - этот курс уже в Конституции закреплен даже. Они там что, реально все на коксе сидят Нова коаліція в Раді має будуватися на принципах попередньої, - бютівець Соболєв - Цензор.НЕТ 4932
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та й різниця, я би не сказав, що значна... Та так... в одного білбше брехні, менше екстремізму; в іншого - чуть навпаки...
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спочатку до виборів диживіть, а потім за коаліцію думайте.
Бо, наприклад, гриценко зі сволотою не пережили; а ви - ледь-ледь.
Самодроч - та вже точно гигнулася.
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Все принципы предыдущих коалиций, сводили к одному, как побольше хапнуть подачек, за принятие тех или иных законов, нужных тому или иному олигарху, которые привели к тотальному обнищанию и экономическому геноциду 90% населения, заставив его эмигрировать в поисках достойной оплаты за свой труд!!!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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