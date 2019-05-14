 Новая коалиция в Раде должна строиться на принципах предыдущей, - бютовец Соболев

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Сергей Соболев.
"Она должна быть такой, как и коалиция "Европейский выбор", так и не начавшая работать. На принципах внешней политики, где есть четкий курс в ЕС и НАТО. Если это внутренняя политика - то это проведение радикальных реформ по борьбе с коррупцией и по экономических проблемах. То есть, нужно взять за основу то коалиционное соглашение, которое подписывались в 2014 году. Но это нужно оформить официальным решением. Все это делается с целью, чтобы на переходной период до досрочных или срочных выборов - государство было управляемым. Посмотрите, что происходит. Новоизбранному президенту не дают возможности принять присягу", - сказал он.
Также Соболев заявил, что у "Батькивщины" есть понимание, с какими силами она может войти в коалицию в новом парламенте.
В частности, это партии Зеленского и Гриценко.
Петро Олексійович звик завжди грати за своїми правилами, які дозволено порушувати лише йому. Він майстерно домовлявся зі своїми партнерами про все на світі, а потім дорогою робив по-своєму. Майже в кожного з членів команди Порошенка назбиралися претензії та затаїлися образи до чинного глави держави. Впродовж п'яти років Петро Олексійович постійно плодив собі ворогів серед політичних соратників, партнерів по коаліції, депутатів-мажоритарників, міністрів, працівників АП. Він збирав клубок недоброзичливців, який з часом став таким масивним, що може його ж і задавити.
Порох с Юнкером встречался, орден вручил. Всё норм.
Бо, наприклад, гриценко зі сволотою не пережили; а ви - ледь-ледь.
Самодроч - та вже точно гигнулася.
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"