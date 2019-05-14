 Парубий подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер поставил подпись под документом на пленарном заседании парламента во вторник под аплодисменты и возгласы "Слава Україні".

Он также попроси Аппарат ВР как можно скорее направить подписанный им документ в Администрацию Президента на подпись к Петру Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят, - Порошенко о языковом законе

Перед этим народные депутаты отклонили все три проекта постановлений относительно отмены закона о языке.