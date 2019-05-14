 Парубий подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.Спикер поставил подпись под документом на пленарном заседании парламента во вторник под аплодисменты и возгласы "Слава Україні".
Он также попроси Аппарат ВР как можно скорее направить подписанный им документ в Администрацию Президента на подпись к Петру Порошенко.
Перед этим народные депутаты отклонили все три проекта постановлений относительно отмены закона о языке.
Русских обыдэли!!!
Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать самый главный памятник русской письменности "Слово о полку Игореве". Дело не только в том, что "Слово" было написано очень давно и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости.
Дело в том, что:
а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда было принято;
б) оригинал до нас не дошел, а дошел только "испорченный телефон", потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, - это копия XVIII века с копии XVI века.
И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь "Слово" содержит больше темных мест, чем самый заумный каббалистический трактат.
И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов "Слова" насчитывается буквально сотни. А потом произошло пришествие Олжаса Сулейменова. Этот казахский Чингисхан от филологии устроил славистам такой разгром под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор.
В своей книге "Аз и Я" Сулейменов разобрал большинство темных мест "Слова" - легко, непринужденно и отвратительно убедительно. Будучи тюркологом, специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял "Слово" лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит тюркизмами, которые автор вставлял в текст с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах, стартапах и прочих краудсорсингах.
https://ibigdan.livejournal.com/19135802.html
Единственный Вам упрёк - "русско-славянского" не было вообще, был "руський"" (с одним "С"), а "половецкий", и "кипчакский", по сути, одно и то же... Если "копнуть" мадярский язык, то там столько "кипчакизмов" найдётся!!! Ведь половцы были ассимилированы мадьярами...
Цікаві фільми:
https://www.youtube.com/watch?v=YThTM47oW7s
https://www.youtube.com/watch?v=onC5jb6ZtBk
А це- для поцреотів!
Це наслідки русифікації.
Тепер будемо вдосконалювати українську.
- Та ми вже визначились... Хочемо "Язик заливнй, з хроном"... А мова буде украінська!...
Парубий вошёл в историю!
"Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За результатами аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян", - написав Зеленський.
чекаємо, що зараз він скаже, щоб заспокоїти свій ватний електорат
І да, перед тим, як бути проти закону, варто хоча б з його змістом ознайомитися. Там немає нічого нового насправді...
Коротше, москаль детектед - у спам!
ПМ А що петрушка теж овоч (не м'ясо ж, хоча й просто приправа), якщо не іграшка
А потім не дати блазню що-небудь учудити.
это только начало