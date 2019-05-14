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 Политика Украины
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 Парубий подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер поставил подпись под документом на пленарном заседании парламента во вторник под аплодисменты и возгласы "Слава Україні".

Он также попроси Аппарат ВР как можно скорее направить подписанный им документ в Администрацию Президента на подпись к Петру Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят, - Порошенко о языковом законе

Перед этим народные депутаты отклонили все три проекта постановлений относительно отмены закона о языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3126762
 
   
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мінутачьку! це вже було! ВОНА (Тимошенко, звичайно, хто ж ще) працює! кааліцию ще не створено, а ви вже плагіатом займаєтесь?!
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А чого ж він такий бідний - цей електорат, якщо працює??
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Бо президент й його друзі такі багаті.
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Дещо про "рюзьгє єзиг".

Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать самый главный памятник русской письменности "Слово о полку Игореве". Дело не только в том, что "Слово" было написано очень давно и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости.

Дело в том, что:

а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда было принято;
б) оригинал до нас не дошел, а дошел только "испорченный телефон", потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, - это копия XVIII века с копии XVI века.

И оба копииста наляпали в своих списках такое количество ошибок, что теперь "Слово" содержит больше темных мест, чем самый заумный каббалистический трактат.

И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов "Слова" насчитывается буквально сотни. А потом произошло пришествие Олжаса Сулейменова. Этот казахский Чингисхан от филологии устроил славистам такой разгром под Калкой, что они не могут отойти от потрясения до сих пор.

В своей книге "Аз и Я" Сулейменов разобрал большинство темных мест "Слова" - легко, непринужденно и отвратительно убедительно. Будучи тюркологом, специалистом по тюркским языкам, он без каких-либо проблем понял "Слово" лучше любого слависта-русиста. Потому что, оказывается, это произведение написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском жаргоне, то есть кишмя кишит тюркизмами, которые автор вставлял в текст с той же непринужденностью, с которой сегодняшний менеджер говорит об офшорах, стартапах и прочих краудсорсингах.

https://ibigdan.livejournal.com/19135802.html
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Подписываюсь!!! Подписываюсь стопроцентно!!! Я читал "полуподпольную" монографию Олжоса Сулейменова, в перепечатке... Она подвергнута "остракизму" в России, потому что "камня на камне" не оставляет от "славянства" "рассеян"... Почитайте, хотя-бы, первый том (их 18-ть), Соловьёва, "История руси с древнейших времён", и вы получите полное подтверждение о "неславянском" происхождении жителей теперешней России... А человек это написал в 19-м веке...
Единственный Вам упрёк - "русско-славянского" не было вообще, был "руський"" (с одним "С"), а "половецкий", и "кипчакский", по сути, одно и то же... Если "копнуть" мадярский язык, то там столько "кипчакизмов" найдётся!!! Ведь половцы были ассимилированы мадьярами...
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То є копіпаста, тому- до автора у ЖЖ.
Цікаві фільми:
https://www.youtube.com/watch?v=YThTM47oW7s

https://www.youtube.com/watch?v=onC5jb6ZtBk

А це- для поцреотів!


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Бредятина... А вместо "картона асбестового", используйте "Сырный продукт с дырками" - мне таким пытались угостить гости из Волгограда, в 2013-м... Правда, уезжая, увезли с собой два КРУГА (по 8 кг), сыра "Российского", производства Черниговского молокозавода - "У нас такой вкуснятины нет!!!".
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Ахахаха)))) как зебилов выворачивает)))))
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мокшанско слабоумное дерьмо!!!! покукарекайте, пока ваш ботаксный, педофильный Шнырь не отрезал На ******** инет.)))))))
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Ну теперь нужно признавать суржик, на котором говорит большинство, вторым государственным языком ! 😂
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Я думаю что новый президент поддержит такой закон ! 😂 😜
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А звідки взявся суржик ?
Це наслідки русифікації.
Тепер будемо вдосконалювати українську.
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Згоден , мову освоювати можливо ціле життя ...Було б бажання та натхнення.
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У чумачечей Бережной будет инхварт микарда от такой новости.
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у гепи сраного теж палає, воно падло Українською як ото азіров ригалетить...
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- Хахлы, сколько можно решать вопрос с языком? Определяйтесь, в конце-концов!
- Та ми вже визначились... Хочемо "Язик заливнй, з хроном"... А мова буде украінська!...
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Ещё бы шуфрича кто-нибудь побил и можно считать, что закон в силе и день удался на славу.
Парубий вошёл в историю!
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Браво! Достойное заверение президентства Порошенко!
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Оставить что-то хорошее после себя это отлично, ну хоть что-то....
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остального тебе просто не дано увидеть
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не мусорь щоколадками, бегай мальчик отсюда
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зовсім недавно була така реакція:
"Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За результатами аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України i в інтересах громадян", - написав Зеленський.

чекаємо, що зараз він скаже, щоб заспокоїти свій ватний електорат Парубій підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 5578
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Якщо він посягне на мовний закон, то ризикує третій Майдан отримати... Націоналістичні та патріотичні українці таке не пробачать
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Але заспокоїти ватних виборців треба ж, будуть ще парламентські - "я з вами"... Буратіно встав перед першою проблемою
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Ну до парламентських, гадаю, у нього не набереться 226 голосів, щоб змінити закон...
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Мовного Майдана не будет - не бреши. Я против этого пропагандонского мовного закона и таких 60% украинцев.
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Сам соціологічне опитування проводив?? У нас 67,2% населення українськомовні, якщо що (і це включно з Кримом навіть).

І да, перед тим, як бути проти закону, варто хоча б з його змістом ознайомитися. Там немає нічого нового насправді...

Коротше, москаль детектед - у спам!
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Спочатку дурниць наробить, а потім пригадає дії свого взірця Овоча с конституцією і ще дурниць накоїть.
ПМ А що петрушка теж овоч (не м'ясо ж, хоча й просто приправа), якщо не іграшка Парубій підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 1321
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ага... Хай зє вивчить івріт спочатку... І кримсько-татарську. Може ще закарпатський діалект(тому, що там суржик з угорським).. Ага там ще болгарська й румунська, які Порошенко знає.
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Схоже залишилася справа за Петею.

А потім не дати блазню що-небудь учудити. Парубій підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 6028
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Я щиро дякую спікеру і всім депутатам, які проголосували за цей закон. А по відношенню до депутатів, які не головували за цей закон, пропоную відмовити їм в голосуванні за них при їх спробах балатуватися в парламент. Це не їх парламент. Нехай ідуть в той, де є їхня мова.
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Это лучшая Рада, лучший Спикер и лучший Президент за всю историю Украины!
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у кацапской и ватной нечисти сраки рвет знатно!
это только начало Парубій підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 5116
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Слава Україні!!! Дай Боже, щоб, зе, не обісралось та не згинуло у фейсбуці... а зробило для України та народу не меньше як це зробив Петро!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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