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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2737) обыск (1272) Национальная гвардия (1175)

 НАБУ подтвердило обыски в Главном управлении Нацгвардии

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что детективы проводят обыски в Главном управлении "Национальной гвардии".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в НАБУ.

"Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в ходе расследования коррупционной схемы, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн. Предыдущая правовая квалификация по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров CАП", - сообщили в НАБУ.

Сообщается, что обыски осуществляют по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний.

Напомним, ранее об обысках в Нацгвардии сообщил сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко. Он также отметил, что  экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову могут вручить подозрение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126761
 
   
 Топ комментарии
 
Незрозумілі дії.. Проти авакова риють, помста йому за вибори? Чому раніше мовчали? Не могли потерпіти до інавгурації новообраного Президента, щоб розпочати слідчі дії? Сморід від всього цього ..
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Якщо НАБУ Ситника риється - не знайдуть нічого.
Ситника з Холодницьким - пора на смітник.
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Бо у нас в стране даже если взять любого топ менеджера и его замов, и замов замов, и возможно даже дальше, то есть что предьявить, и простые люди это все знают.
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"нацгвардия" это те что пороха должны беречь?
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Єто теже самые при упоминаниии которых твои лугандонские дружки жидко писялись в штанцы.
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- Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.(с)
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Єто то же самое НАБУ где шеф с лядями на миллиони гулял? Или како другое?
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Не верю, там чеснейшие люди работают, это политические преследования столпов бывшей власти.. НЕ верю!!!!
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Незрозумілі дії.. Проти авакова риють, помста йому за вибори? Чому раніше мовчали? Не могли потерпіти до інавгурації новообраного Президента, щоб розпочати слідчі дії? Сморід від всього цього ..
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Якщо НАБУ Ситника риється - не знайдуть нічого.
Ситника з Холодницьким - пора на смітник.
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В бажаєте з усієї країни зробити велетенське сміттєзвалище? А бодай теоретично, в УКраїні існують чесні і професійні високоурядовці?
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якраз і ні. Зараз у них зірковий час - будуть виконувать всі *********** захцянки щоб їх не посадили. Там ще суддя Вовк. Ідеальні виконавці для розправ)
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Все на мусорку!!! После инаугурации, потому что все что эти твари и мрази при порошенке рыли и робт, только для улучшения своего личного материального положения. Если бы было иначе, были бы громкие дела с посадками и конфискациями, причем много дел.
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Бо у нас в стране даже если взять любого топ менеджера и его замов, и замов замов, и возможно даже дальше, то есть что предьявить, и простые люди это все знают.
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Ищут запчасти на ремонт КВАДРИКОВ, - да Артёмка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ подтвердило обыски в Главном управлении Нацгвардии
 
 
 
 
 
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