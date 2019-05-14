 НАБУ подтвердило обыски в Главном управлении Нацгвардии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в НАБУ.

"Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в ходе расследования коррупционной схемы, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн. Предыдущая правовая квалификация по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров CАП", - сообщили в НАБУ.

Сообщается, что обыски осуществляют по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний.

Напомним, ранее об обысках в Нацгвардии сообщил сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко. Он также отметил, что экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову могут вручить подозрение.

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