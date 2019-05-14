 Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который пассажиры ожидали в аэропорту на протяжении суток, был отменен.

Перелет должен был совершить Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании "Азимут", однако он оказался неисправен, сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 06.00 (02.00 мск) вторника рейс был отменен. В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным", - сообщил он.

По словам представителя ведомства, всего билеты на рейс приобрели 94 пассажира. 74 из них в настоящий момент размещены в гостинице, остальные отправились ожидать сведения о своих вылетах домой.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе "Азимута", тем пассажирам, кто не захотел переоформить билеты на другие рейсы, авиакомпания вернула денежные средства.

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Ранее сообщалось, что изначально рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был перенесен с 08.45 (04.45 мск) понедельника до 17.00 (13.00 мск). Причиной внезапных перемен в расписании стала неисправность SSJ100, который должен был совершить рейс. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, недочеты в работе самолета зафиксировали прибывшие в Новосибирск техники "Азимута". Вместо него в аэропорт должен был прибыть резервный борт, однако этого не произошло.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), ее парк состоит только из SSJ-100. За последние дни авиакомпания отменяет уже второй рейс. Ранее в ночь на 13 мая вылететь из Краснодара не смог еще один SSJ100 – время вылета в Челябинск было перенесено, после чего пассажиров доставил резервный борт.

Накануне пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Самару, также не смог благополучно добраться до пункта назначения и вернулся в аэропорт "Шереметьево".

Согласно данным на портале Flightradar, лайнер вылетел в 01.59, однако уже менее чем через час совершил разворот в районе Владимирской области и направился обратно.

Онлайн-табло сообщало, что изначально рейс должен был прибыть в самарский аэропорт Курумоч в 04.30 по местному времени, после чего вылететь обратно в столицу. Позже рейс до Москвы был отменен.

О причинах разворота самолета пока официально не сообщалось, однако источник в службах аэропорта "Шереметьево" отмечал, что в кабинете пилотов возникли проблемы с созданием безопасного давления.

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево", — пояснил собеседник "Интерфакса", добавив, что в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Напомним, что всего в парке авиакомпании "Аэрофлот" находятся 49 пассажирских лайнеров Superjet. На прошлой неделе авиакомпания отменила десятки рейсов с бортами данного типа.

Так, 8 мая не вылетели пять парных рейсов из Москвы и обратно. На следующий день, 9 мая, "Аэрофлот" отменил уже 12 рейсов, а 10 мая — 14. В авиакомпании пока не комментируют причины произошедшего. По данным СМИ, в большинстве случаев причиной отмены становилась техническая неисправность лайнера.

Частые отмены рейсов ранее комментировал эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов. По его словам, есть перечень незначительных отклонений, с которыми лайнеры спокойно летают.

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"Рейс откладывается, только если произошло что-то серьезное. Такие частые замены редки. Люди, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов "Airbus" и "Boeing" в ходе техосмотра исключают вероятность каких-либо сбоев", — заявил он.

По мнению эксперта, участившиеся отмены рейсов вряд ли связаны с усиленными мерами безопасности после аварийной посадка лайнера SSJ-100 в "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека.

Как объяснил эксперт, если "Аэрофлот" начнет перестраховываться и отменять полеты, то компания потерпит огромные убытки. "В экономическом плане это не разумно. Однако Sukhoi Superjet 100 всего произведено 130 штук. Учитывая, что Airbus и Boeing тысячи, и неполадки у них происходят редко, число отказов у SSJ-100 настораживает", — заключил Власов.

Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек.

Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.