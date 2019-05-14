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 Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был отменен после суток ожидания. По плану его должен был совершить Sukhoi Superjet 100, однако он оказался неисправен. Вместо него люди ожидали прибытия резервного борта, который также не прилетел. Сейчас 74 пассажира находятся в гостинице. Авиаперевозчик принимает меры, чтобы отправить людей другими рейсами или вернуть деньги, потраченные на билеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который пассажиры ожидали в аэропорту на протяжении суток, был отменен.

Перелет должен был совершить Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании "Азимут", однако он оказался неисправен, сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 06.00 (02.00 мск) вторника рейс был отменен. В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным", - сообщил он.

По словам представителя ведомства, всего билеты на рейс приобрели 94 пассажира. 74 из них в настоящий момент размещены в гостинице, остальные отправились ожидать сведения о своих вылетах домой.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе "Азимута", тем пассажирам, кто не захотел переоформить билеты на другие рейсы, авиакомпания вернула денежные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

Ранее сообщалось, что изначально рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону был перенесен с 08.45 (04.45 мск) понедельника до 17.00 (13.00 мск). Причиной внезапных перемен в расписании стала неисправность SSJ100, который должен был совершить рейс. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, недочеты в работе самолета зафиксировали прибывшие в Новосибирск техники "Азимута". Вместо него в аэропорт должен был прибыть резервный борт, однако этого не произошло.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), ее парк состоит только из SSJ-100. За последние дни авиакомпания отменяет уже второй рейс. Ранее в ночь на 13 мая вылететь из Краснодара не смог еще один SSJ100 – время вылета в Челябинск было перенесено, после чего пассажиров доставил резервный борт.

Накануне пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Самару, также не смог благополучно добраться до пункта назначения и вернулся в аэропорт "Шереметьево".

Согласно данным на портале Flightradar, лайнер вылетел в 01.59, однако уже менее чем через час совершил разворот в районе Владимирской области и направился обратно.

Онлайн-табло сообщало, что изначально рейс должен был прибыть в самарский аэропорт Курумоч в 04.30 по местному времени, после чего вылететь обратно в столицу. Позже рейс до Москвы был отменен.

О причинах разворота самолета пока официально не сообщалось, однако источник в службах аэропорта "Шереметьево" отмечал, что в кабинете пилотов возникли проблемы с созданием безопасного давления.

"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево", — пояснил собеседник "Интерфакса", добавив, что в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

Напомним, что всего в парке авиакомпании "Аэрофлот" находятся 49 пассажирских лайнеров Superjet. На прошлой неделе авиакомпания отменила десятки рейсов с бортами данного типа.

Так, 8 мая не вылетели пять парных рейсов из Москвы и обратно. На следующий день, 9 мая, "Аэрофлот" отменил уже 12 рейсов, а 10 мая — 14. В авиакомпании пока не комментируют причины произошедшего. По данным СМИ, в большинстве случаев причиной отмены становилась техническая неисправность лайнера.

Частые отмены рейсов ранее комментировал эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов. По его словам, есть перечень незначительных отклонений, с которыми лайнеры спокойно летают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нормально сел, с огоньком", - сотрудники Шереметьево обсмеяли посадку самолета, в котором погиб 41 человек. ВИДЕО

"Рейс откладывается, только если произошло что-то серьезное. Такие частые замены редки. Люди, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов "Airbus" и "Boeing" в ходе техосмотра исключают вероятность каких-либо сбоев", — заявил он.

По мнению эксперта, участившиеся отмены рейсов вряд ли связаны с усиленными мерами безопасности после аварийной посадка лайнера SSJ-100 в "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека.

Как объяснил эксперт, если "Аэрофлот" начнет перестраховываться и отменять полеты, то компания потерпит огромные убытки. "В экономическом плане это не разумно. Однако Sukhoi Superjet 100 всего произведено 130 штук. Учитывая, что Airbus и Boeing тысячи, и неполадки у них происходят редко, число отказов у SSJ-100 настораживает", — заключил Власов.

Напомним, в московском аэропорту "Шереметьево" из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. Пожар потушили примерно за 15 минут. На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта, находилось 78 человек.

Предварительно, причиной пожара стало попадание молнии в борт авиалайнера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", выжили 37 человек. 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб.

Источник: https://censor.net.ua/n3126759
 
   
 Топ комментарии
 
пощастило кацапам. хай празднують
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Летайте SSJ 100! Спешите с каждым днем их всё меньше и меньше!
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Они не взлетят потому что тяжелее воздуха
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Пора провозглашать СНР(Сибирскую Народную Республику) или для начала ННР(Новосибирскую).
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Я б на цих "сухих" не літав, бо дуже швидко вони горять......
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Под музыку траурного марша Шопена:
SSJ 100 - самый лучший самолёт...
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не сперечайтеся))- це бах, просто бах - і скількісь) кацапів на тому світі! Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 3247
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Летайте SSJ 100! Спешите с каждым днем их всё меньше и меньше!
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Треба у співака Антонова пісню замовити, він щось колись про Аєрофлот вже співав.
Я вже навіть першу строку приспіву придумав.
"Летайте самолетами Sukhoi Superjet 100..." Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 2842
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Предлагаю такой вариант:

Скорей садитесь в Суперджет, скорей летите
Огнетушители с собою захватите...
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Ну и пусть
Будет нелёгким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть -
Прежних ошибок груз.
Но мой джет,
Свитый из палок и говн,
Всем моим бедам назло
Вовсе не так уж плох.
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"...Sukhoi Superjet 100, однако он оказался неисправен..." - Це нонсенс, цього просто не може бути. Це так говорять, аби їм не заздрили.
А ну, гайда всі москалі на лайнолет! Кожен москаль має хоч раз політати на цій чудовій техніці. Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 5438
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от прошлого рейса отмывают до сих пор....обос@аный весь....
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русскіі... цей ваш самальот має номер 100...ви що, не знаєте, що 100 англійською звучить, як хандрід??... тобто ваш суперджет хандрІт...така ж сама хвора потвора, як і ви самі...
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"Быстро, надёжно и без хлопот.
Вас похоронит Аэрофлот." (с)
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... и всего-то за стоимость перелета! Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 8203
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та нада было лететь. как говорится снаряд в одну и ту же воронку не попадает Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 8210
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От того, что самолет попадет в другую воронку, пассажирам вряд ли станет веселее.
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"дети у вас красивые, а всё что вы делаете руками..." старый советский анекдот
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литайте ерафлотом - только гробики незабудьте )))
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а шо таке?! гарний літачок))) і гроші, кацяпські пиляє)) і кацапів знищує ! Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 7626
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Підозрюю, що велика кількість загиблих останнього пужара, 41 людини , стало результатом того, що цапольот горів, а вентиляцію салону не включили на реверс,та і зовсім не виключили, а як відомо в салон підводиться повітря від компресора турбіни, вона ж крутилася, затягувала в себе продукти горіння, які потрапляли в салон. Пасажири кажуть що задимлення було здорове, дим вгорі чорний, внизу білий, раз дихнув і падаєш
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Там, в основном, все погибли от не от пожара, а от удара хвостовой части самолета об землю!
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"Рейс из Новосибирска в Ростов-на-Дону". Якийсь підозрілий рейс, то не іхтамнєти чергові, випадково, мали летіти?
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Кацапы, переходите на воздухоплаванье. И вам проще и тогда, если даже нае упадете, то плоские шутки Задорнова к вам относиться не будут. Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 1580
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Ну и хорошо, хоть никого не гробанул. Гавно слепили и бабло списали. Уж лучше Ту104 нна линии в эрэфии верните, тот хоть на основе Ту16 на коленке клепался. Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров - Цензор.НЕТ 5823
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кацапы не могут создать нормальный автомобиль, пассажирский самолет, что уже говорить о ядерном оружии, если теоретически предположить, что кремляди применят ядерное оружие... к гадалке не ходи, воронеж точно в радиоактивный пепел )))
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мордовские ядреные бонбы не взорвутся просто. русня давно из них плутониум выковыряла и продала чучхейцам и бабло за них пропила.
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Это намек, что хана котенку с ул. Лизюкова. Эх, не любите Вы котеек.
Насчет Воронежа, возражений и замечаний нет. Sukhoi Superjet 100 не зміг вилетіти - "Аерофлот" обдурив пасажирів - Цензор.НЕТ 3391
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а что не так с котенком? котика всегда жалко.
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и нах нам их проблемы? Своих нет? Он суперспикер языковый закон подписал, после вступления в силу нас штрафовать тут за русский язык не будут? То может надо денег копить начать? Sukhoi Superjet 100 не зміг вилетіти - "Аерофлот" обдурив пасажирів - Цензор.НЕТ 2736
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а в чем проблема перейти на мову? или тебе рузькоизичные челюсти мешают?
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тебе три года по закону времени даётся!Так,что чмо ватное дерзай
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это недароботка удмуртского люфтваффе. нужно было кацапню в сукхого 200 бесплатной бояркой заманивать.
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нихера вы не понимаете, это просто такой ассиметричный ответ Боингу с Эйрбасами всякими
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Самолёт "Азимута" не смог вылететь, а обманул пассажиров почему-то "Аэрофлот"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомSukhoi Superjet 100 не смог вылететь - "Аэрофлот" обманул пассажиров
 
 
 
 
 
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