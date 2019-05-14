 99% вероятности, что Климкин и Полторак уйдут в отставку, - советник Зеленского Разумков

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ.
"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не будет", - ответил он на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на своих должностях.
Также он в очередной раз повторил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку: "Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование".
Поражаюсь принципиальности господина Разумкова.
Лично я, как инженер-математик, с вероятностью 100% утверждаю, что
- за весной наступает лето, а не зима,
- Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот
- и дефолта "коземанде"(С) не избежать, как бы они не выкручивались
Так 99% что уйдут, или 99%, что не уйдут? Я бы предпочел второе - ИМХО, это успешные министры.
Той же авакоф, наприклад ?
Да и устроить очень большой бабах чтобы вси крепко всралыся ей на такой высокой должности сделать будет запросто.