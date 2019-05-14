 99% вероятности, что Климкин и Полторак уйдут в отставку, - советник Зеленского Разумков

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не будет", - ответил он на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на своих должностях.

Также он в очередной раз повторил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку: "Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование".

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