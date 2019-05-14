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 Политика Украины
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 99% вероятности, что Климкин и Полторак уйдут в отставку, - советник Зеленского Разумков

Политический советник Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что с вероятностью 99% министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак уйдут в отставку после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не даю 100%, но 99%, что этого не будет", - ответил он на вопрос, останутся ли Климкин и Полторак на своих должностях.

Также он в очередной раз повторил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку: "Генпрокурор должен иметь хотя бы юридическое образование".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126754
 
   
 Топ комментарии
 
Не хотіли нормального президента, бо в нього Ліпєцька хвабрика, і це торгівля на крові.
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.
Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.
Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.
Не хотіли нормального президента, який боровся з олігархами.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…
А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.
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При Полтораке свиней убивали а не с вещами оправляли, интересно как быстро перед свиньями зеленский станет на колени???
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Нет ни малейших сомнений что те кто возглавлял вооруженний отпор русне последние пять лет зелебени будут судить. От Полторака до комбригов и комбатов. Неважно какими "обвинениями" обставят...
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"Я никогда не даю 100%"

Поражаюсь принципиальности господина Разумкова.
Лично я, как инженер-математик, с вероятностью 100% утверждаю, что
- за весной наступает лето, а не зима,
- Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот
- и дефолта "коземанде"(С) не избежать, как бы они не выкручивались
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"... 99%, что этого не будет".
Так 99% что уйдут, или 99%, что не уйдут? Я бы предпочел второе - ИМХО, это успешные министры.
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И снова говорит ,,советник?''. Господа,вы меня извините,но я ставлю 10 против 1,что Зеленский -амёба. Просто-неадекватный и не отдающий отчёта своим словам и поступкам имбицил. Самостоятельный человек,осознающий свои действия и слова и готовый нести за них ответственность,думает и говорит сам,дабы они небыли истрактованы неточно или неверно. То,что мы наблюдаем в случае с г-ном Зеленским можно охарактеризовать одним словом-скудоумие. И скрывать это ,,зе-команде'' становится всё труднее.
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Дивно... А інші міністри їм не заважають ?
Той же авакоф, наприклад ?
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От не розумію, а кого ж то в президенти вибрали - Зеленського чи Розумкова? А може взагалі Коломойського?
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Такой вывод напрашивается. От Зеленского осталась только фотография, а за ней непонятные люди у руля.
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Зебіли ображаються, що того клоуна клоуном називають, мовляв, його ж народ вибрав. Але ж, пілять, вони ж самі з нього клоуна роблять! І навіть не просто клоуна, а якогось недієздатного придурка, якщо за нього постійно хтось щось говорить. Все ж таки, пілять, якщо то народом президент, то лише він має право озвучувати такі речі. Це ж як та Зекоманда його зневажає, пілять.
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99% что Разумков станет графом Разумовским...
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Все таки наша страна впереди планеты всей. У нас отрабатываются ранее невиданные полит технологии. Зеленский это аватар, которым управляет тот, "чье имя нельзя называть". Так оказывается уже можно делать.
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Продажная кремлёвская террористка Гадя - Сявка, она и не скрывает что метит на министра обороны . Так как ей будет сподручно и уже не тайно а официально пробираться к своим браткам -корешам к кровавым нелюдям главарям террористов в оккупированную кремлём бандитскую резервацию "лугандонию"
Да и устроить очень большой бабах чтобы вси крепко всралыся ей на такой высокой должности сделать будет запросто.
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Непонятно. .. Мы когда-нибудь услышим живую речь "Начальника транспортного цеха"? А то один член говорит, то другой член... А где тот, что на рояле может?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины99% вероятности, что Климкин и Полторак уйдут в отставку, - советник Зеленского Разумков
 
 
 
 
 
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