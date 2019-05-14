 Из-за надписи "Путин - п#дор" в Ярославле завели уголовное дело о вандализме

Об этом, как сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, стало известно на заседании суда по административному делу о неуважении к власти, которое ранее завели из-за надписи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
Чиков опубликовал копию постановления о судебно-лингвистической экспертизе. Из документа следует, что дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) было возбуждено 31 марта. В нем же говорится, что надпись была нанесена "по мотивам политической мести".
"О появлении надписи "Путин ***** [грубое обозначение плохого человека или гомосексуала]" на здании МВД в Ярославле местные СМИ сообщили в начале апреля. Позже ресурсы "Яркуб" и 76.ru заблокировали из-за публикации новостей о надписи. Региональный Роскомнадзор также звонил из-за материала о ней в редакцию ""Эха Москвы" в Ярославле", сообщает "Новая газета". После удаления сообщений о граффити ресурсы разблокировали", - пишет издание.
В мае стало известно, что административное дело о неуважении власти завели на местного жителя, который сфотографировал надпись и опубликовал ее в своем фейсбуке, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Закон о неуважении власти, который вступил в силу 29 марта, предусматривает санкции за материалы "в неприличной форме" отзывающиеся об обществе, государстве, госсимволах и органах власти (парламенте, правительстве, судах и президенте).
даже боятся
И торжественно открыть надпись с показом по ТВ
еще чуток осталось до уровня ленты.сру.
А вы кушайте не обляпайтесь.
Эх если бы *сру. было моим. Я бы вас банил и банил и ..
По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
Виявлється, він ще й 3,14дар?
государевойгосударственной тайне пора отрывать...За разглашение, так сказать...