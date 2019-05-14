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Все про:Путин (24778) Россия (72773) вандализм (418)

 Из-за надписи "Путин - п#дор" в Ярославле завели уголовное дело о вандализме

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме.

Об этом, как сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, стало известно на заседании суда по административному делу о неуважении к власти, которое ранее завели из-за надписи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Чиков опубликовал копию постановления о судебно-лингвистической экспертизе. Из документа следует, что дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) было возбуждено 31 марта. В нем же говорится, что надпись была нанесена "по мотивам политической мести".

"О появлении надписи "Путин ***** [грубое обозначение плохого человека или гомосексуала]" на здании МВД в Ярославле местные СМИ сообщили в начале апреля. Позже ресурсы "Яркуб" и 76.ru заблокировали из-за публикации новостей о надписи. Региональный Роскомнадзор также звонил из-за материала о ней в редакцию ""Эха Москвы" в Ярославле", сообщает "Новая газета". После удаления сообщений о граффити ресурсы разблокировали", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Журналисты "Эха Москвы" обсудили, можно ли называть Путина п#дором: "Сидишь такой: п#дор, п#дор, п#дор". ВИДЕО

В мае стало известно, что административное дело о неуважении власти завели на местного жителя, который сфотографировал надпись и опубликовал ее в своем фейсбуке, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Закон о неуважении власти, который вступил в силу 29 марта, предусматривает санкции за материалы "в неприличной форме" отзывающиеся об обществе, государстве, госсимволах и органах власти (парламенте, правительстве, судах и президенте).

Источник: https://censor.net.ua/n3126753
 
   
 Топ комментарии
 
хуйло не пидор, хуйло педофил
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На таких новостях сразу исчезают поклонники Зекоманды, как то скормно помалкивают, с чего бы это?
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...и оживляются порохоботы, когда слышат про питароф
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От и пример. -тутошние клоуноботы на половину запоребрик из под прокси. Им на куйла гнать можно но только в контексте с порошенком.
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а порохоботы погловно все за питароф
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вряд ли порохоботы за тебя. Ты себе льстишь)
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Нет, они таким как раз указывают дорогу, у тебя есть выбор идти по новой или по старой....
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без разницы к каким питарм идти, к новым или старым.
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прикольно что порохоботы везде видят Зе. Агония однако...
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Ну и правильно, что завели уголовное дело. Правильно писать нужно: путин- ху#ло!
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там надо рядом написать опровержение - "путин не пи@ор"
И торжественно открыть надпись с показом по ТВ
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Написали би Хйуло... може би і переслідувань не було.
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Было бы прикольней если бы там просто было написано п#дор и его задержали за оскорбление президента.
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А если б написали правильно - ***** *****, то ничего б и не было, а за пуцена ******.
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Смотрю ленту на цензоре и офигеваю. Новости с России занимают значительную часть.
еще чуток осталось до уровня ленты.сру.
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Как раз когда пишут про ***** так сразу все ватное быдло исчезает и сразу становится все на свои места, нам насрать на ваше сру...
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Новости из раши посмотреть,это как в зоопарк или цирк сходить.
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ага только, половина новостей с Украины нет, а те что есть подаются в перекрученном виде и с заголовками не соответствующими содержанием.
А вы кушайте не обляпайтесь.
Эх если бы *сру. было моим. Я бы вас банил и банил и ..
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Вы перепутали с вашими ватниками с форума ватостополя.
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А написал бы "х...ло" - всё было бы нормально...
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Ты думаешь они побоялись в рашенталмуте дать определение *****?
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А с чего они взяли что это относится к ВВХ? Может это к другому Путину обращение? Значит правда)
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Тут не за вандалізм а за розголошення державної таємниці потрібно справу відкривати.
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Нет места пророкам в родном Отечестве.. Через напис "Путін - п#дар" у Ярославлі завели кримінальну справу про вандалізм - Цензор.НЕТ 2017
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Написали бы ***** - *****, и все было бы ок. Кагбэ те же яйца, только без неуважения к власти. А даже наоборот, с уважением.
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Гражданин Израиля и России бизнесмен Максим Фрейдзон, который был свидетелем ранней карьеры Владимира Путина, считает, что Путин не является человеком в "нашем понимании".
По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
"Когда нам приходилось встречаться с Владимиром Владимировичем, то меня в нем удивило ощущение, которое трудно передать вербально. Он - не человек в нашем понимании. Это не что-то инфернальное или в него бес вселился, но, видимо, там внутри что-то очень сильно когда-то сломалось, человеческих реакций там нет. Как это описать, даже не знаю", - сказал бизнесмен.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения.
"У меня были разные знакомые в тот период в Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было видно, что он не отягощен абсолютно", - сказал бизнесмен.
"То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще, но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки - какой-то благодарности, какой-то грани нет. Я пытаюсь найти метафору. Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего", - отметил бизнесмен.
Кроме того Фрейдзон добавив, что у Путина внутренних понятий о добре и зле нет вообще.
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Ну, где-то так я все это и представляла...
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Справу завели "...за фактом вандалізма"! Тобто - "по факту" (що путін - 3,14дор) не завели! Через напис "Путін - п#дар" у Ярославлі завели кримінальну справу про вандалізм - Цензор.НЕТ 3742
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да, просто испортили фасад своим "путиным", ничего более
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Путін - ***** [грубе позначення поганої людини або гомосексуала]? Та ні, він чистісінький підер.
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Звертаю увагу, карна справа про вандалізм. А про фейк а ні слова, тобто правда.
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Наскільки мені відомо, путін - ху*ло.
Виявлється, він ще й 3,14дар? Через напис "Путін - п#дар" у Ярославлі завели кримінальну справу про вандалізм - Цензор.НЕТ 7317
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По существу написанного претензий нет Через напис "Путін - п#дар" у Ярославлі завели кримінальну справу про вандалізм - Цензор.НЕТ 3905
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Вандализм-вандализм,.. тут дело о государевой государственной тайне пора отрывать...За разглашение, так сказать...
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треба було домалювати, хто зітре напис, той такий же))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за надписи "Путин - п#дор" в Ярославле завели уголовное дело о вандализме
 
 
 
 
 
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