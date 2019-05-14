 Из-за надписи "Путин - п#дор" в Ярославле завели уголовное дело о вандализме

Об этом, как сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, стало известно на заседании суда по административному делу о неуважении к власти, которое ранее завели из-за надписи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Чиков опубликовал копию постановления о судебно-лингвистической экспертизе. Из документа следует, что дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) было возбуждено 31 марта. В нем же говорится, что надпись была нанесена "по мотивам политической мести".

"О появлении надписи "Путин ***** [грубое обозначение плохого человека или гомосексуала]" на здании МВД в Ярославле местные СМИ сообщили в начале апреля. Позже ресурсы "Яркуб" и 76.ru заблокировали из-за публикации новостей о надписи. Региональный Роскомнадзор также звонил из-за материала о ней в редакцию ""Эха Москвы" в Ярославле", сообщает "Новая газета". После удаления сообщений о граффити ресурсы разблокировали", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Журналисты "Эха Москвы" обсудили, можно ли называть Путина п#дором: "Сидишь такой: п#дор, п#дор, п#дор". ВИДЕО

В мае стало известно, что административное дело о неуважении власти завели на местного жителя, который сфотографировал надпись и опубликовал ее в своем фейсбуке, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Закон о неуважении власти, который вступил в силу 29 марта, предусматривает санкции за материалы "в неприличной форме" отзывающиеся об обществе, государстве, госсимволах и органах власти (парламенте, правительстве, судах и президенте).