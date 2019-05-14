 Порошенко "обошел с другой стороны" запрет суда на президентскую квоту в Высшем совете правосудия, - адвокат Маселко

Об этом Маселко рассказал в комментарии "Громадскому", передает Цензор.НЕТ.
Адвокат назвал указ "типичным шулерством".
Он отметил, что с технической стороны к этому решению, возможно, и нет претензий, впрочем со стороны добропорядочности оно является примером недобросовестного поведения.
"Ничего, кроме возмущения, у меня это решение не вызывает", - сказал член Общественного совета добропорядочности.
Маселко сказал, что указ Порошенко можно обжаловать в Верховном суде и, очевидно, его будут обжаловать. Впрочем судьи Верховного суда обязаны своими креслами Порошенко - "обошли запрет и обеспечили рассмотрение судом".
22 апреля Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.
8 мая Порошенко своим указом изменил положение о конкурсе в Высший совет правосудия. Изменения позволяют президенту назначать членов совета, если Конкурсная комиссия не может прийти к согласию по определению кандидатов или не может принять решение (независимо от причин).
14 мая президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
Мощно !!!
яких саме ?
В одной каманде трудятся "адвокат" из ГРД маселко вкупе с самым честним судьей с окружной Вовком тока шо подарившим Приватбанк каломойше. Ну и PR поддержка цензор.нет)))
а патом ,емае,как же вы меня не оценили...
седеть будет...
даже сыну президентство рисовал...
и где теперь этот шулер???
петю посадит ...
а Саакашвили на процессе ещё и свидетелем у барыги будет...
Вот ксивы получат..и сразу начнут делить...готовь мешки...
Без сумніву. Якщо було потрібно одним словом охарактеризувати каденцію президента Петра Порошенка, то це слово недобросовісність.
А що віддавати ці призначення Зе-бені, тобто бені коломойші?
Тоді хабарники судді-вовки знахабніють в кінець. І віддадуть бені не тільки Приват а і все що він захоче.
Так що Порошенко зробив все правильно.
в нашей феодальной Украине это не редкость, если закон не устраивает, то его высшая каста или игнорирует или переписывает под себя
🤔
Долбанутые?
Может шуллерство - не давать ему заполнять свою квоту какими-то решениями суда?