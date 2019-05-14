 Порошенко "обошел с другой стороны" запрет суда на президентскую квоту в Высшем совете правосудия, - адвокат Маселко

Об этом Маселко рассказал в комментарии "Громадскому", передает Цензор.НЕТ.

Адвокат назвал указ "типичным шулерством".

Он отметил, что с технической стороны к этому решению, возможно, и нет претензий, впрочем со стороны добропорядочности оно является примером недобросовестного поведения.

"Ничего, кроме возмущения, у меня это решение не вызывает", - сказал член Общественного совета добропорядочности.

Маселко сказал, что указ Порошенко можно обжаловать в Верховном суде и, очевидно, его будут обжаловать. Впрочем судьи Верховного суда обязаны своими креслами Порошенко - "обошли запрет и обеспечили рассмотрение судом".

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22 апреля Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

8 мая Порошенко своим указом изменил положение о конкурсе в Высший совет правосудия. Изменения позволяют президенту назначать членов совета, если Конкурсная комиссия не может прийти к согласию по определению кандидатов или не может принять решение (независимо от причин).

14 мая президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.