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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17459) суд (22116) Высший совет правосудия (269) Маселко (19)

 Порошенко "обошел с другой стороны" запрет суда на президентскую квоту в Высшем совете правосудия, - адвокат Маселко

Член Общественного совета добропорядочности, адвокат Роман Маселко заявил, что действующий президент Петр Порошенко обошел запрет Окружного админсуда Киева на президентскую квоту (по которой он назначал двух судей в Высший совет правосудия), издав указ об изменении положения о конкурсе.

Об этом Маселко рассказал в комментарии "Громадскому", передает Цензор.НЕТ.

Адвокат назвал указ "типичным шулерством".

Он отметил, что с технической стороны к этому решению, возможно, и нет претензий, впрочем со стороны добропорядочности оно является примером недобросовестного поведения.

"Ничего, кроме возмущения, у меня это решение не вызывает", - сказал член Общественного совета добропорядочности.

Маселко сказал, что указ Порошенко можно обжаловать в Верховном суде и, очевидно, его будут обжаловать. Впрочем судьи Верховного суда обязаны своими креслами Порошенко - "обошли запрет и обеспечили рассмотрение судом".

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22 апреля Окружной административный суд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия по президентской квоте. 

8 мая Порошенко своим указом изменил положение о конкурсе в Высший совет правосудия. Изменения позволяют президенту назначать членов совета, если Конкурсная комиссия не может прийти к согласию по определению кандидатов или не может принять решение (независимо от причин).

14 мая президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия. 

Источник: https://censor.net.ua/n3126750
 
   
 Топ комментарии
 
Після такого розгрому на виборах, який отримав 21-го квітня петя - відповідальний за країну та за свою репутацію політик наполягав би перед новообраним Президентом як на найскорішій інавгурації переможця.. Але петя - не та особина, котра переймається власною репутацією та долею країни..
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Порошенко был, есть и будет шулером и наперсточником, независимо от того, что он говорит на камеру.
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так закон не нарушен
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Это ты с баней перепутал, изучи методичку...
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Свобода слова))) ничего личного, не обижайся, правда матка...
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Та ні, то на беню коломойшу. Ви все сплутали.
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Нарушен только пункт 31 статьи 106 Конституции Украины.
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тоізть він не здійснив інших повноважень ?

Мощно !!!

яких саме ?
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Ни кто не запрещает, даже Порошенко, есть доказательства пожалуйста, нет, жри ягель...
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Удивительное рядом)
В одной каманде трудятся "адвокат" из ГРД маселко вкупе с самым честним судьей с окружной Вовком тока шо подарившим Приватбанк каломойше. Ну и PR поддержка цензор.нет)))
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учись, зебил, как нужно страной руководить)
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а что я даже снимаю шляпу перед умением Порошенко обыграть кочки да пеньки и ямки Законов.. Зеленскому такое и не снилось....
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так и получеться *там чу-чуть нае,здесь чу-чуть уе*и все в угоду СЕБЕ!
а патом ,емае,как же вы меня не оценили...
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Так Путин еще круче, а чем тогда проблема?
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Боюсь что клован не сможет столько на смартфон снять сколько Порошенко делает, да и сериалом тоже не отделается, будем слушать жалкий писк в телефон....
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Пока смартфон за 4 месяца как то не очень с людьми в живую это по факту...
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преступника ничего не спасёт...
седеть будет...
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У Пороха все добре. Тепер буде вас жерти зе.
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витя шапкодёр думал что у него всё схвачено тоже...
даже сыну президентство рисовал...
и где теперь этот шулер???
петю посадит ...
а Саакашвили на процессе ещё и свидетелем у барыги будет...
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Порошенко был, есть и будет шулером и наперсточником, независимо от того, что он говорит на камеру.
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"Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"" Порошенко "обошел с другой стороны" запрет суда на президентскую квоту в Высшем совете правосудия, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4137
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Не растраивайся...сейчас придут зебени и все поделят поровну и по честному...
Вот ксивы получат..и сразу начнут делить...готовь мешки...
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А вот при ВиктарФедрыче савсем не так было! И при ВдадимАлексаныче всё поменяется! Правда правда. Порошенко "обійшов з іншого боку" заборону суду на президентську квоту у Вищій раді правосуддя, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9217
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это норм признание рошенко=януковощ))) неопытный щоколадный бот, сам не понял шо наваял ))))
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Ну это же тупо ватная методичка и как раз про кацарогих, что на росии уже фантазии закончились????
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Меня твоя половая ориентация не интересует...
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Ми льогкіх путєй не іщєм,весь час скрізь пробирається з чорного ходу
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Після такого розгрому на виборах, який отримав 21-го квітня петя - відповідальний за країну та за свою репутацію політик наполягав би перед новообраним Президентом як на найскорішій інавгурації переможця.. Але петя - не та особина, котра переймається власною репутацією та долею країни..
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"... впрочем со стороны добропорядочности оно является примером недобросовестного поведения"
Без сумніву. Якщо було потрібно одним словом охарактеризувати каденцію президента Петра Порошенка, то це слово недобросовісність.
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Все правильно зробив.
А що віддавати ці призначення Зе-бені, тобто бені коломойші?
Тоді хабарники судді-вовки знахабніють в кінець. І віддадуть бені не тільки Приват а і все що він захоче.
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А что за крайности? Обязательно кому-то? Суд должен быть независимым.
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Справді - незалежним. Але сьогодні це не стосуєтся беніного окружного суду.
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останнім часом я втратив довіру до рішень окружного київського суду.
Так що Порошенко зробив все правильно.
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Блиинн! А админсул как раз эпидемия в полном составе подкосила, билютенят засранцы! Порошенко "обійшов з іншого боку" заборону суду на президентську квоту у Вищій раді правосуддя, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 5356
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Как не зайду на Цензор-одни и те же ольгинские мрази. Страной управляют тролли. Бутусов, иди в жопу со своим ресурсом. Можешь банить-*****. Все идёт к тому, что адекватная Украина отойдёт с суверенитетом и землями от малано-хохляцкой заразы.
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кручу верчу запутать хочу

в нашей феодальной Украине это не редкость, если закон не устраивает, то его высшая каста или игнорирует или переписывает под себя
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Всі ці рішення Мародера антиконституційні і будуть оскаржені та скасовані
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Ваня, мне конечно трудно называть человека инвалидом, , так как это огромное горе. Но ты же упоротое не покидаешь цензор ни днем ни ночью. Срешь и срешь. Ты либо действительно инвалид, либо тролль мокшанский, который в той или иной степени зарабатывают. Но от тебя страшной гнилью прет.
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Порошенко напоследок укрепляет суды нужными людьми чтобы не дай боже не обидели коррупционеров.
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Да ты что, а как тебе то, что суды " озеленились" в пользу коломойши?
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ну шо прохоботы, кто еще сомневеться, что Петя негодяй?
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Поки що негідниками виглядають беня коломойша і хабарники судді-вовки, які хотять віддати бені Приват і погабувати усих українців не сотні мільярдів.
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Он и дальше думает поедать свою кормовую базу вместе с судьями
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Продолжает гадить последние дни, да свали ты уже.
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Чего он добивается?? Чтобы народ его просто разорвал???
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Недобропорядочная свинья - Петр Порошенко.
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Наперсточник всегда о..бывал народ
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тоесть президент заполнил свою квоту и это шуллерство?

Долбанутые?

Может шуллерство - не давать ему заполнять свою квоту какими-то решениями суда?
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Правильно сделал, что обошел продажный окружной суд коломойского.
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Идите нахрен зеботы. Больше беспокойтесь заирешения окружного суда по приватбанку, а то платить бене придется много. Конечно это не касается кремлеботов, которых на цензоре больше 50%.
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разогнать все преступные суды явочным порядком. караул устал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко "обошел с другой стороны" запрет суда на президентскую квоту в Высшем совете правосудия, - адвокат Маселко
 
 
 
 
 
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