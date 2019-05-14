 Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Просто идти дорогой президента Порошенко", - сказал Порошенко в ходе конференции высокого уровня для лидеров стран "Восточного партнерства" во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос модератора, что бы он посоветовал Зеленскому.
Он подчеркнул, что странам "Восточного партнерства" последующие 10 лет надо еще больше сотрудничать со странами ЕС, в том числе для осуществления реформ.
"Больше реформ, больше сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским советом, с Европейским Союзом", - сказал П.Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что одним из следующих этапов должна стать энергетическая безопасность европейского континента, а не только стран "Восточного партнерства".
"Я хочу сказать, что надо верить, что следующие 10 лет будут историей успеха, и может, через 10 лет мы соберемся тут и скажем – да, так оно и получилось. 20 лет "Восточного партнерства" еще успешнее, чем первое десятилетие", - подытожил он.
страна не выдержит больше гопоту , барыг и мародеров у власти.
Лучше Зеленскому на этом примере учиться, как НЕ надо делать, чтобы его на ту дорогу так же не послали, как Хряка.
руй сам.
Перед смертю не надихаєшся все одно, не надійся, резиновий надутий нац-патріот-пристосуванець.