EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  1388  28
Все про:Восточное партнерство (120) Зеленский (1216) Порошенко (17459) Евросоюз (12422)

 Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"

Президент Украины Петр Порошенко желает своему преемнику, новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следовать его дорогой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Просто идти дорогой президента Порошенко", - сказал Порошенко в ходе конференции высокого уровня для лидеров стран "Восточного партнерства" во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос модератора, что бы он посоветовал Зеленскому.

Он подчеркнул, что странам "Восточного партнерства" последующие 10 лет надо еще больше сотрудничать со странами ЕС, в том числе для осуществления реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко

"Больше реформ, больше сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским советом, с Европейским Союзом", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что одним из следующих этапов должна стать энергетическая безопасность европейского континента, а не только стран "Восточного партнерства".

"Я хочу сказать, что надо верить, что следующие 10 лет будут историей успеха, и может, через 10 лет мы соберемся тут и скажем – да, так оно и получилось. 20 лет "Восточного партнерства" еще успешнее, чем первое десятилетие", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126747
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
желательно в обратную сторону. Разогнать всех его коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
свинарчуки,як вам це,ви любите фотки Степана Андрійовича кидати,начебто патріоти
Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 6917
 показать весь комментарий
 
 
"иди, дорогой, порошенко" - посоветовал Зеленский Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 2788
 показать весь комментарий
 
 
Ник обязывает вмешаться: у вас одна запятая лишняя...
 показать весь комментарий
 
 
упаси Боже от нового мародера.
страна не выдержит больше гопоту , барыг и мародеров у власти.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко - государственный и военный преступник. У него теперь только одна "дорога" - пожизненное с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо быть поовидцем ,через 5 лет тоже будут требоваьь посадить клована...100%!
 показать весь комментарий
 
 
Если клован отправит за решетку Порося - то он станет недосягаемым моральным авторитетом, "отцом нации", если хотите.
 показать весь комментарий
 
 
Потому, что пять лет - безумно много. Выборы должны быть раз в 3 года.
 показать весь комментарий
 
хорошего президента можно держать пожизненно, плохих стрелять хоть еженедельно. Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 425
 показать весь комментарий
 
От перемены мест слогаемых сумма не меняется. Смена рыл у корыта ...теперь страна поработает на каломоя...
 показать весь комментарий
 
 
На выборах уже указали, какой дорогой Хряку идти.
Лучше Зеленскому на этом примере учиться, как НЕ надо делать, чтобы его на ту дорогу так же не послали, как Хряка.
 показать весь комментарий
 
 
Петя - йди геть.. Я проти того, щоб новообраний Президент України йшов твоїми слідами - непроданий "Рошен", гонтарєва, **********, сємочко, свинарчуки, синочок в теплому крісельці депутата ВР, обмін товарами з кацапами і ордло, Сватове, Балаклія, Калинівка, Ічня, Ротердам+, незасуджені вбивці Небесної Сотні, незрозумілі перемир'я та мінські договорняки, вкрадений з бюджету лярд на свій псевдоблагодійний фонд, полум'яні промови при нікчемних справах.. Я голосував 21-го квітня саме проти цього, петя.. Йди вже геть..
 показать весь комментарий
 
 
Предложение "хорошое" для Зе- будут деньги заносить кореша ПАПа, лишь бы не трогал корыто .
 показать весь комментарий
 
Порох еще тот тролляка! Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 7560 знатно постебался на Зелениным Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 7560
Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 9407
 показать весь комментарий
 
ну да, типа нафига бороться с коррупцией? Возглавь ее
 показать весь комментарий
 
 
В смысле - идти по дороге накуй? Не, Петя, ты как-нибудь сам давай...
 показать весь комментарий
 
дорогой мародера? Нет петя, иди нахер!
 показать весь комментарий
 
 
Давай вже, цабе до ями зі своїми порадами.

Перед смертю не надихаєшся все одно, не надійся, резиновий надутий нац-патріот-пристосуванець.
 показать весь комментарий
 
лучше скажи, куда булаву заховал баклан? Действующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко" - Цензор.НЕТ 7354
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействующий Президент посоветовал Зеленскому "идти дорогой Порошенко"
 
 
 
 
 
 вверх