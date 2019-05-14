 САП разрешила экс-нардепу Крючкову временно выехать в Германию, - глава StateWatch Каневский

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава общественного совета Агентства по розыску и управлению коррупционными активами (АРМА), глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"Экс-владельцу компании "Енергомережа" Дмитрию Крючкову вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию", - пишет Экономическая правда. Шок! Сенсация! Как неожиданно? Это именно тот Крючков, который может свидетельствовать против Кононенко и Суркисов в деле о хищении 424 млн грн. Представляю глаза немцев, когда они снова увидели афериста из Украины, которого недавно отправляли в Украину на суд", - заявил он.

"САП разрешила экс-депутату Рады Крючкову временно выехать в Германию. Все, расходимся, прокуроры дали добро на вояж за границу", - добавил Каневский.

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Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

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17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.