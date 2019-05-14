 Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - наиболее продуктивный за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка и возрождению национальной идентичности, и многое-многое другое ", - подчеркнул Максим Бурбак, напомнив, что именно фракция "Народный фронт" непосредственно инициировала все эти исторические решения.

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"Мы гордимся результатом!" - подчеркнул руководитель фракции.



"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября, которые будут такими же демократичными, как и президентские", - подчеркнул Максим Бурбак.



Он также отметил, что Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановления целостности страны, продолжения курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив, сообщили в НФ.



Инаугурация новоизбранного президента состоится в определенный законом срок - тридцать дней со дня официального объявления результатов выборов ЦИК, то есть до 3 июня, объявил он.



"Инаугурация нового президента состоится в определенный законом тридцатидневный срок со дня официального объявления результатов выборов. Торжественное заседание парламента для принятия присяги президентом Зеленским обязательно состоится до 3 июня", - сказал Максим Бурбак.



"О инаугурации на 19 мая, наша позиция следующая. Закон определяет проведение торжественного заседания. Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента недопустима!" - подчеркнул руководитель фракции.



Он напомнил, что 19 мая Украина чтит память жертв политических репрессий, и проведение каких-либо праздничных мероприятий аморально.



"Это траурный день, когда мы вспоминаем миллионы невинно замученных большевистским московским режимом. Недопустимы и другие праздничные мероприятия в городах Украины", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".



"Обращаюсь также к мэру Киева Владимиру Кличко. Недопустимо проводить праздничный концерт на Михайловской площади в день траура. Это нарушение морали и закона", - отметил Максим Бурбак.