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 Политика Украины
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 Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак

Парламент VIII созыва является самым продуктивным и будет работать до 27 октября.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - наиболее продуктивный за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка и возрождению национальной идентичности, и многое-многое другое ", - подчеркнул Максим Бурбак, напомнив, что именно фракция "Народный фронт" непосредственно инициировала все эти исторические решения.

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"Мы гордимся результатом!" - подчеркнул руководитель фракции.

"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября, которые будут такими же демократичными, как и президентские", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также отметил, что Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановления целостности страны, продолжения курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив, сообщили в НФ.


Инаугурация новоизбранного президента состоится в определенный законом срок - тридцать дней со дня официального объявления результатов выборов ЦИК, то есть до 3 июня, объявил он.

"Инаугурация нового президента состоится в определенный законом тридцатидневный срок со дня официального объявления результатов выборов. Торжественное заседание парламента для принятия присяги президентом Зеленским обязательно состоится до 3 июня", - сказал Максим Бурбак.

"О инаугурации на 19 мая, наша позиция следующая. Закон определяет проведение торжественного заседания. Торжественное заседание не может происходить в день национального траура. В этот день инаугурация новоизбранного президента недопустима!" - подчеркнул руководитель фракции.

Он напомнил, что 19 мая Украина чтит память жертв политических репрессий, и проведение каких-либо праздничных мероприятий аморально.

"Это траурный день, когда мы вспоминаем миллионы невинно замученных большевистским московским режимом. Недопустимы и другие праздничные мероприятия в городах Украины", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

"Обращаюсь также к мэру Киева Владимиру Кличко. Недопустимо проводить праздничный концерт на Михайловской площади в день траура. Это нарушение морали и закона", - отметил Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3126745
 
 
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Якщо подивитися динаміку росту пик в бурбак--тоді таки-да!Продуктівний!
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Парламент порошенка-яценюка-парубія це найбільш нікчемний та тупий парламент за всю історію України! Закони які приймав цей склад парламенту найбільш непрофесійні, мафіозні та злочинні за всю історію Незалежності! Більшість депутатів цього складу парламенту потрібно посадити на довічне за політичну корупцію та відверті злочини проти України!
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от парлмент имени яныка - молодец.
что ты мелешь?
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Парламент януковича був більш професійним і менш мафіозним! В парламенті януковича всі знали що всі гроші краде янукович і приймали рішення такі як казав янукович! А зараз в парламенті розквітла корупція, за кожне голосування різні сили доплачують тисячі та десятки тисяч доларів! Корупція в нинішньому складі ВРУ більша в рази за часи януковича! Якість законопроектів впала нижче плінтусу, бо в результаті політичної боротьби в законопроекти вносяться правки які повністю перекручують суть законопроекту і ламають всю логіку дії закону! ******** склад ВРУ однозначно гірший за парламент януковича!
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Вот за эту "продуктивность" Бурбак и прочая парламентская шушера, в составе 450-ти голов, должны отсидеть ещё как минимум две каденции... Но не в Раде, а в колониях строго режима и обязательно с конфискацией. На дурацкий вопрос "четвертных", "за что?", заранее отвечаю, за то что украли у страны пять лет.
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А хто б заперечував?! Більше вас ще ніхто так бабло не косив!
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уйобок - никого не представляющий...
1% поддержки - родственнников от нф...
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А в чому продуктивність? Можна по пунктах?!
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Пункт один: хорошо поворовали, продуктивно.
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имеется ввиду больше всех продуктов съел.
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Охренел жиртрест!!! Это он себя имеет в виду и своих коррупционеров подельников? Ещё остался буковинский лес, не всё семейка этого ублюдка в Румынию вывезла?! Сколько после вас отменять придётся...за Парубия слабоумного с сигнальными и прочими голосованиями, за пианистов кнопкодавов, за отсутствие уже 3 года коалиции.....
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Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак. Особенно это заметно по пятницам! Когда 80 депутатов голосуют 226ю голосами.
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Як же боляче відриватись потужному реформатору бурбаку від вщенть наповненого бюджетного корита.. А попереду для нього - тюремна баланда, конфіскація та тяжка праця в кар'єрах для спокутування смертного гріха "не вкради".. Схудне писок цього стовпа "коаліції потужних реформаторів".. Хоч за співпрацю зі слідством та за свідчення про оборудки "сивочолого гетьмана" - термін ув'язнення може бути й дещо меншим , ніж 15-ть років..
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Ну,для таких 15--мінімалка.Навіть після співробітництва зі слідством.
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Он же предлагал Кобелеву звание Героя дать!!!
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Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит.
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Именно за эту высокую "продуктивность" НФ имеет рейтинг в 1% ?
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Сам Бурбак тоже продуктивно над украинскими лесами потрудился.
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"решений, направленных на поддержку сектора обороны и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка и возрождению национальной идентичности, и многое-многое другое"
Хм, Но Порошенко говорил что это все сделал он, а Бурбак говорит что Парламент, очередь за Кабмином, он тоже все это сделал и даже премии за это сам себе выписал. Только народ и будки не построил, жирует на деньги, которые Порошенко и Бурбак в поте лица зарабатывают.
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Та ваще! Команда Зе не хочет там закон принять о сокращении парламента хотя бы до 200 человек, а то уже поясы некуда затягивать
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Еще ни один праламент не принял столько мертвых законов.
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На табло сьогодні зареєстровано 341 дупатат,ви їх не бачите,а вони є
Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6183
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И как мы раньше жили без ваших законов . Как что то хорошое сделать для граждан- нет закона, а забрать лишнюю копейку и закон сразу находится.
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Пустой сессионный зал на каждом заседании это опровергает. Хотя... с позиции "не навреди"... нету депутанов - меньше глупостей. В таком случае возможно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак
 
 
 
 
 
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