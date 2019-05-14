 "Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Словами благодарности президент Еврокомиссии во вторник в Брюсселе открыл конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию "Восточного партнерства", в которой принимает участие завершающий свою президентскую каденцию глава Украинского государства.
"Это может быть, это последний раз, но, конечно, не последний раз, как мы встречаемся вместе, но"… - тут его выступление было прервано продолжительными аплодисментами, после которых Ж.К.Юнкер продолжил: "Мы друзья очень много лет. Мы работали вместе, делая все возможное – он – в интересах своей страны, я служил интересам Европейского Союза, что одно и то же. Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал".
Конференция состоит из двух панелей, первая из которых посвящена оценке достижений "Восточного партнерства", вторая – перспективам его развития.
Порошенко выступит в рамках первой панели.
да така и будет... посядять пороха за воровство...
убежать никуда не возможно...
цуцванг...
збагнёшь, може...
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
Гамлет, або Феномен датського кацапiзму:
- Мон шер Гамлет! Ходiмо в кабiнeт. Цукерку дам тобi я
посмоктати. Цукерка очeнь класна, Тузiк вкусний.
Клавдiй огидно плямкаe губами, iзображая чудний ******-
вий Тузiк. У ту же мить з моря вилазить Привид в брудному
простирадлi.
Привид:
- Не вiр, мiй сину, цьому ********. Цукерку ту тобi вiн в
жопу встромить.
Клавдiй: А-а-а-а!!!
Тiкаe.
Привид:
- От бач, злякався, ******* сцiкун.
Но получают войну и кровь - на порядок больше чем имели до этого.
правила этикета не позволяют.
и в тоже время ему есть за что сказать спасибо,не смотря на его крайне негативную оценку !
Но он сказал...и сказал слова благодарности...
Так что увы и ах...
так принято ни смотря ни на что.
Юнкер мог просто промолчать и не вспомнать о Порошенко...но он вспомнил и поблагодорил...
протягом яких можна було розвиватись, а не слухати брехню і обкрадати людей!
вам за це не соромно?! співчуваю!
ти, вже набрид, пап, давай допобачення), сказав папу) Юнкер! ))))
спасибо за то, что кормил дамбаское быдло 5 лет
и поубивал 4000 безоружных укрсолдат на передовой
почему безоружных??
ну так гладковские помогли с аваковыми-пашинскими.
по поводу гладковских... вы понимаете что во многомилиардном бюджете минобороны Украины воровство нескольких милионов гривен это капля в море...да это плохо и садить их надо, но при чем тут Петр? берем калькулятор и считаем...берите калькулятор, берите...
Петр отдал на армию 1,2млрд грн своих за годы своего правления, за свои деньги создал ПВО вокруг Киева, за свои Карл! разбирательство по делам гладковских не тянет и на 10млн грн (кстати гладковский отстранен и против него открыто расследование), даже если б они поделилсь с ним откатом, вдруг...то выходит он так мог стать скоро и банкротом? или как? берем калькулятор и считаем нолики, ок? вам бигус кинул высер, который сам же не смог подтвердить, а просто ляпнул что есть инфа и не проверенна и переписка возможно и фотошоп, а вы как попугайчики-попки повторяете это везде.
Реальность: из голых босых добробатов в 14-м году на данный момент имеем армию, которая входит в топ 10 европейских армий, нормально так "намародерил", не правда ли?
"Пересидентов" может быть много, а настоящий Гетьман - один.
"Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства"...