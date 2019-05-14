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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (120) конференция (202) Порошенко (17459) Юнкер (162)

 "Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер благодарит президента Украины Петра Порошенко за службу своей стране и Европейскому Союзу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Словами благодарности президент Еврокомиссии во вторник в Брюсселе открыл конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию "Восточного партнерства", в которой принимает участие завершающий свою президентскую каденцию глава Украинского государства.

"Это может быть, это последний раз, но, конечно, не последний раз, как мы встречаемся вместе, но"… - тут его выступление было прервано продолжительными аплодисментами, после которых Ж.К.Юнкер продолжил: "Мы друзья очень много лет. Мы работали вместе, делая все возможное – он – в интересах своей страны, я служил интересам Европейского Союза, что одно и то же. Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко

Конференция состоит из двух панелей, первая из которых посвящена оценке достижений "Восточного партнерства", вторая – перспективам его развития.

Порошенко выступит в рамках первой панели.

Источник: https://censor.net.ua/n3126742
 
   
 Топ комментарии
 
Нажаль, більшість українців не можуть сказати петі дякую, а говорять - йди геть.. Більшого розгрому діючого політика - мабуть в історії ще не було.. Можливо , результат петі 21 квітня буде занесено до книги рекордів Гінеса, як найнікчемніший і найпринизливіший розгром на демократичних виборах..
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и этот рошенок обожрался, порохобот проклятущий)
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ти, вже набрид, пап, давай допобачення), сказав папу) Юнкер! "Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" со слов благодарности Порошенко - Цензор.НЕТ 2004
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и этот рошенок обожрался, порохобот проклятущий)
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"Это может быть, это последний раз" - прямо по Фрейду проговорился...

да така и будет... посядять пороха за воровство...
убежать никуда не возможно...
цуцванг...
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"Это может быть, это последний раз, но, конечно, не последний раз, как мы встречаемся вместе, но"… - тут его выступление было прервано продолжительными аплодисментами, после которых Ж.К.Юнкер продолжил: "Мы друзья очень много лет. Мы работали вместе, делая все возможное - он - в интересах своей страны, я служил интересам Европейского Союза, что одно и то же. Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал". Источник: https://censor.net.ua/n3126742
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я так понимаю заберут Пороха в еврокомиссию
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Выборы уже закончились. Хватит вести пропаганду.
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Напиши тоже самое ниже...под бредом зебилов ...
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: http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
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Это полностью прямой вопрос к порошенку.
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Я теж не можу збагнути- як?

"Дякую тобі, Петре, за все, що ти зробив", - Юнкер відкрив конференцію "Східного партнерства" словами подяки Порошенку - Цензор.НЕТ 2378
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це незбагненно, як і незбагненний смак продукціїї Рошен "Дякую тобі, Петре, за все, що ти зробив", - Юнкер відкрив конференцію "Східного партнерства" словами подяки Порошенку - Цензор.НЕТ 2558

Гамлет, або Феномен датського кацапiзму:

- Мон шер Гамлет! Ходiмо в кабiнeт. Цукерку дам тобi я
посмоктати. Цукерка очeнь класна, Тузiк вкусний.

Клавдiй огидно плямкаe губами, iзображая чудний ******-
вий Тузiк. У ту же мить з моря вилазить Привид в брудному
простирадлi.
Привид:
- Не вiр, мiй сину, цьому ********. Цукерку ту тобi вiн в
жопу встромить.
Клавдiй: А-а-а-а!!!
Тiкаe.
Привид:
- От бач, злякався, ******* сцiкун.
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на моей памяти это первый президен и единственный политик который смог пояснить откуда у него деньги))))
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толпа ВСЕГДА ведётся на идиотизм и имитацию: шоу и зрелищ(с)...
Но получают войну и кровь - на порядок больше чем имели до этого.
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Очень сильно сомневаюсь ..что подобные слова благодарности кто то и когда то произнесет в адрес вовы клоуна...
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а ты думаешь что он должен был что то сказать другое??
правила этикета не позволяют.
и в тоже время ему есть за что сказать спасибо,не смотря на его крайне негативную оценку !
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Он мог ничего не говорить...правила этикета позволяют...
Но он сказал...и сказал слова благодарности...
Так что увы и ах...
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не совсем та!
так принято ни смотря ни на что.
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Ничего и нигде не принято...
Юнкер мог просто промолчать и не вспомнать о Порошенко...но он вспомнил и поблагодорил...
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Больше могу сказать, Юнкер человек жёсткий и ещё никому и никогда публично, со сцены форума, не высказывал благодарности. Порох первый.
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ти, вже набрид, пап, давай допобачення), сказав папу) Юнкер!
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Не варто вам так відверто пишатися своєю дурістю. Доросла ж людина. Соромно "Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко - Цензор.НЕТ 3429
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а вам не варто так лизати), людину, яка відібрала у України 5 років,
протягом яких можна було розвиватись, а не слухати брехню і обкрадати людей!
вам за це не соромно?! співчуваю!
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шо чоколятні, правда очі ріже?! )))

ти, вже набрид, пап, давай допобачення), сказав папу) Юнкер! ))))
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Вміють же тонко потролити--цього у європейців не відбереш!
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Нажаль, більшість українців не можуть сказати петі дякую, а говорять - йди геть.. Більшого розгрому діючого політика - мабуть в історії ще не було.. Можливо , результат петі 21 квітня буде занесено до книги рекордів Гінеса, як найнікчемніший і найпринизливіший розгром на демократичних виборах..
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Согласен, 24% во 2 туре, возможно, самый низкий результат за всю мировую историю. Порохоботы почему ты об этом говорить не желают
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Пастухи завжди у меншості до овець. "Дякую тобі, Петре, за все, що ти зробив", - Юнкер відкрив конференцію "Східного партнерства" словами подяки Порошенку - Цензор.НЕТ 717
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Жалкую, що опустився до вашого рівня.
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чому не було, більшовиськиц переворот в листопаді (жовтні) 1917 тому доказ. що потім сталося побачили, що буде зараз побачим
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Ви порівнюєте ту, хоча і імперську, еліту з ********* скоробагатьками, більшість з яких якраз і є нащадками тих, хто тоді взяв і усе поділив..? "Дякую тобі, Петре, за все, що ти зробив", - Юнкер відкрив конференцію "Східного партнерства" словами подяки Порошенку - Цензор.НЕТ 145
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Даааа.В чем пете можно позавидовать,так это в том,как мастерски и убедительно умеет вешать лапшу на уши в Европе.
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ну да,
спасибо за то, что кормил дамбаское быдло 5 лет

и поубивал 4000 безоружных укрсолдат на передовой

почему безоружных??
ну так гладковские помогли с аваковыми-пашинскими.
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Да уж...бред зебилов не имеет границ...
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а Беня верит Авакову например)
по поводу гладковских... вы понимаете что во многомилиардном бюджете минобороны Украины воровство нескольких милионов гривен это капля в море...да это плохо и садить их надо, но при чем тут Петр? берем калькулятор и считаем...берите калькулятор, берите...
Петр отдал на армию 1,2млрд грн своих за годы своего правления, за свои деньги создал ПВО вокруг Киева, за свои Карл! разбирательство по делам гладковских не тянет и на 10млн грн (кстати гладковский отстранен и против него открыто расследование), даже если б они поделилсь с ним откатом, вдруг...то выходит он так мог стать скоро и банкротом? или как? берем калькулятор и считаем нолики, ок? вам бигус кинул высер, который сам же не смог подтвердить, а просто ляпнул что есть инфа и не проверенна и переписка возможно и фотошоп, а вы как попугайчики-попки повторяете это везде.
Реальность: из голых босых добробатов в 14-м году на данный момент имеем армию, которая входит в топ 10 европейских армий, нормально так "намародерил", не правда ли?
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Запамятайте як прикмету, правило, аксіому, якщо нова влада, коли тільки приходить починає свою діяльність з посилення силових структур та підвищення зарплам чиновникам, значит знайте і готуйтесь вас будуть зневажати та грабувати більше ніж папередніки, яких вони змінили.
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Хватит лепить из Порошенко великого реформатора.
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Деньги уплочены - надо заниматься порохоботством..
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Юнкер - высокооплаченный порохобот.
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Явно что "власть имущие" живут в своей реальности, мало связанной с действительностью. Интересно, что Юнкер будет говорить когда пепо посадят.
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Кто кого посадит??? Ну что как дети,произойдет смена хрюшек у корыта...клован не Голобородько,когда же народ одуплится?
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Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал, от нас тебе подарок - новая швейная машинка ROSH!

"Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко - Цензор.НЕТ 3514
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...и особое списбо за то, что ты НЕ сделал!
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Будет Порох в европарламенте, как и мечтал... Ну, а зебилы будут с зубожиння дохнуть, причем уже по настоящему)
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Сколько злобы у тебя к своим ближним.. будь добрее!
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Сразу после тебя начнём, Как зохнешь так и начнём!
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Панама и Мальдивы в Европу не входят. А в Украине у пороха только одна дорога - на нары.
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Продал Свын Украину!
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.. купил, а потом снова продал, но уже дороже!
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Вот так.
"Пересидентов" может быть много, а настоящий Гетьман - один.
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К сожалению украинский народ не оценил заслуги Порошенко и сказал решительное "гэть"
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Живительный дефолт проведёт святое прочищение в мозгах простого народа.
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Вы желаете зла и бедствий украинскому народу?
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Это мелкое а-та-та по попе. За предательство человека который положил тело и душу за их свободу.
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Иными словами, мог бы не сделать и этого.
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Президент Украины рассказал представителям СМИ о том, что также подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого I степени президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

"Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Спасибо тебе, Петр, за все, что ты сделал", - Юнкер открыл конференцию "Восточного партнерства" словами благодарности Порошенко
 
 
 
 
 
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