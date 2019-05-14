 В Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко.

"Парламент будет определяться, насколько кто-то готов держать Луценко на этом посту. Имею в виду, в первую очередь, полулегендарные вещи по поводу людей из окружения Трампа. Если говорить о большинстве в парламенте, то они во многом задолжали Луценко. Если говорить о меньшинстве, то есть большой конфликт", - сказал он.

При этом политик отметил, что сомневается в том, что голоса за отставку Луценко найдутся.

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На вопрос, кто в нынешних обстоятельствах мог бы заменить Юрия Луценко, нардеп отметил: "Фамилии не называются, потому что никто не спрашивает. Есть Галина Климович. Думаю, что это будет беспрецедентный Генпрокурор в истории Украины. Все знают, что ее невозможно сломать или купить. И она знает, как организовать процесс в правоохранительных органах. То есть, в Украине есть люди, которые способны сделать революцию в правоохранительных органах. Но сейчас вопрос стоит в том, чтобы найти политический компромисс, а я не хочу идти на компромисс".

"Есть другой путь - в общей политической кампании все поклонники нового президента могут поменять глав правоохранительных органов", - уточнил Луценко.

Он уточнил, чего ждёт от Владимира Зеленского: "Жду борьбы с системой. Он в любом случае внесистемных политик - хороший или плохой - но внесистемный, и в этом его большое преимущество и вызов. Он чужой в парламенте, он чужой в любом другом кабинете".

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