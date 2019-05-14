 В Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко.
"Парламент будет определяться, насколько кто-то готов держать Луценко на этом посту. Имею в виду, в первую очередь, полулегендарные вещи по поводу людей из окружения Трампа. Если говорить о большинстве в парламенте, то они во многом задолжали Луценко. Если говорить о меньшинстве, то есть большой конфликт", - сказал он.
При этом политик отметил, что сомневается в том, что голоса за отставку Луценко найдутся.
На вопрос, кто в нынешних обстоятельствах мог бы заменить Юрия Луценко, нардеп отметил: "Фамилии не называются, потому что никто не спрашивает. Есть Галина Климович. Думаю, что это будет беспрецедентный Генпрокурор в истории Украины. Все знают, что ее невозможно сломать или купить. И она знает, как организовать процесс в правоохранительных органах. То есть, в Украине есть люди, которые способны сделать революцию в правоохранительных органах. Но сейчас вопрос стоит в том, чтобы найти политический компромисс, а я не хочу идти на компромисс".
"Есть другой путь - в общей политической кампании все поклонники нового президента могут поменять глав правоохранительных органов", - уточнил Луценко.
Он уточнил, чего ждёт от Владимира Зеленского: "Жду борьбы с системой. Он в любом случае внесистемных политик - хороший или плохой - но внесистемный, и в этом его большое преимущество и вызов. Он чужой в парламенте, он чужой в любом другом кабинете".
без коментарів..........
знову противсіхи і абинеюлька приведуть до влади чергових бариг, гопоту, мародерів...
минуле чомусь не вчіть наших громадян і політиків.
тому і буде , маємо те що маємо. На жаль.
в тому числі і ти, заюльок )))
Мабудь вєсна
....и даже пень в весенний день.....
они и ломать толком не умеют,
но ломать они умеют хоть как-то
поэтому хотят делать то, что умеют
Приспособленцы, которые за 5 лет ничего не сделали, а только бегут из лагеря в лагерь за своим дешёвым профитом.
Нет никаких кадров, все зрадныкы и коррупционеры - и стар, и млад....
19 марта 2015 года, за день до введения в банк временной администрации, когда банковские платежи уже не проводились и вкладчики не имели доступа к своим деньгам, нардеп перевел 750 тысяч гривен с личного текущего счета в "Киевской Руси" на текущий счет главбуха банка.
Фонд гарантирования вкладов считает, что Игорь Луценко воспользовался инсайдерской информацией и "поспешно вывел собственные средства накануне введения временной администрации".
"Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И.В. Луценко и главным бухгалтером банка И.В. Гнатенко. В частности, И.В. Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации Банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди", - сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
https://lb.ua/news/2019/01/15/417164_nardep_igor_lutsenko_stal.html
А он уже с петей договорился. В интервью он путается в показаниях, и даёт понять, что с петей он не враг. Он (беня) рад своей победе и теперь он будет перераспределять потоки. Но, никого беня сажать не собирается. Он будт иметь свой профит от проигравших.
Если раньше ехали ночью машины в АП, то теперь летят самолёты в Герцлию (израиль).
А раз боголюбов вернулся, то и беня вернётся, тем паче - обещал.
Козьм Прутков.
Нужно делать все по порядку.
угу)одни уже сделали)
или всё от цвета зависит?)
чем зеленее - тем и революционнее)
Если реформу произвести, то там и к Коломойскому и Боголюбову будут претензии, а оно им надо? Наши олигархи все состояния в основном на махинациях нажили, это не Марки Цукерберги или Биллы Гейтсы, хоть тоже евреи. Хотя предлагают вариант с нуля все начать, это самый лучший вариант, но захотят ли...
а вот люстрацию - нет! антикоррупционный суд - нет! антиолигархические законы - нет...
лишить неприкосновенности депутатов - нет! судить за кнопокдавство и казнокрадство - нет!
75% избирателей
Вірніше: зачарувались.
Як же боляче буде розчаровуватись...
Придется пояснить.
Человек 5 лет умело прятал концы в воду.
Ключевые слова - Карлсон, грузинские снайперы, беня .
Конфуци.
Ключеквое слово - кошка.
Аааа..., ще були промови у фільмі про голобородька та сміхуjочки в "95кв."... І повірили... Ну-ну...
Там все Ок?
Это тоже правоохранительный орган.