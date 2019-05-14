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 Политика Украины
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Все про:ВР (22834) ГПУ (9144) Луценко (7458) отставка (2352) Луценко Игорь (166)

 В Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора

В Украине есть неподкупные люди, которые способны сделать революцию в ГПУ, и заменить Юрия Луценко на посту Генпрокурора.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Игорь Луценко.

"Парламент будет определяться, насколько кто-то готов держать Луценко на этом посту. Имею в виду, в первую очередь, полулегендарные вещи по поводу людей из окружения Трампа. Если говорить о большинстве в парламенте, то они во многом задолжали Луценко. Если говорить о меньшинстве, то есть большой конфликт", - сказал он.

При этом политик отметил, что сомневается в том, что голоса за отставку Луценко найдутся.

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На вопрос, кто в нынешних обстоятельствах мог бы заменить Юрия Луценко, нардеп отметил: "Фамилии не называются, потому что никто не спрашивает. Есть Галина Климович. Думаю, что это будет беспрецедентный Генпрокурор в истории Украины. Все знают, что ее невозможно сломать или купить. И она знает, как организовать процесс в правоохранительных органах. То есть, в Украине есть люди, которые способны сделать революцию в правоохранительных органах. Но сейчас вопрос стоит в том, чтобы найти политический компромисс, а я не хочу идти на компромисс".

"Есть другой путь - в общей политической кампании все поклонники нового президента могут поменять глав правоохранительных органов", - уточнил Луценко.

Он уточнил, чего ждёт от Владимира Зеленского: "Жду борьбы с системой. Он в любом случае внесистемных политик - хороший или плохой - но внесистемный, и в этом его большое преимущество и вызов. Он чужой в парламенте, он чужой в любом другом кабинете".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126740
 
 
 Топ комментарии
 
Нікчемного алкоголіка югка - конче потрібно змінювати.. Це Володимир Олександрович повинен зробити якнайшвидше..
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Но только после ареста свынопотама.
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Советник Зеленского Андрей Богдан сообщил, что глава ГПУ Юрий Луценко является порядочным, хорошим человеком, который находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры
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Нікчемного алкоголіка югка - конче потрібно змінювати.. Це Володимир Олександрович повинен зробити якнайшвидше..
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У Владимира Александровича нет полномочий кого либо арестовывать.
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Игорь Луценко - "Батьківщина"

без коментарів..........
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і
знову противсіхи і абинеюлька приведуть до влади чергових бариг, гопоту, мародерів...
минуле чомусь не вчіть наших громадян і політиків.
тому і буде , маємо те що маємо. На жаль.
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та поки шо противсіхи і абинепетя привели до влади клоуна

в тому числі і ти, заюльок )))
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Баба Юля позеленіла.

Мабудь вєсна

....и даже пень в весенний день..... В Україні є люди, здатні зробити революцію в правоохоронних органах, - Ігор Луценко про зміну Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5255
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так они не умеют строить от слова вообще.

они и ломать толком не умеют,

но ломать они умеют хоть как-то

поэтому хотят делать то, что умеют
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Да мы уже уже увидели этих людей - маладых рехформаторов после майдана...
Приспособленцы, которые за 5 лет ничего не сделали, а только бегут из лагеря в лагерь за своим дешёвым профитом.
Нет никаких кадров, все зрадныкы и коррупционеры - и стар, и млад....
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Правильно мыслит. В Украине много умных порядочных людей и нужно их привлекать в управление страной, а то одни уроды -воры сидят в высоких креслах.
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Умных и порядочных, которые не платят за коммуналку)))
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умным и порядочным некогда - они таксуют
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Луценко был клиентом обанкротившегося банка "Киевская Русь".
19 марта 2015 года, за день до введения в банк временной администрации, когда банковские платежи уже не проводились и вкладчики не имели доступа к своим деньгам, нардеп перевел 750 тысяч гривен с личного текущего счета в "Киевской Руси" на текущий счет главбуха банка.
Фонд гарантирования вкладов считает, что Игорь Луценко воспользовался инсайдерской информацией и "поспешно вывел собственные средства накануне введения временной администрации".
"Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И.В. Луценко и главным бухгалтером банка И.В. Гнатенко. В частности, И.В. Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации Банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди", - сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

https://lb.ua/news/2019/01/15/417164_nardep_igor_lutsenko_stal.html
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А шож ты ничего не сделал за 5 лет, а только изредка тявкал из под юбки тёти сары-капительман???
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ну он ещё майдан-3, майдан-4, майдан-п, михомайдан и много таких меньшпух устраивал
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Беня буит решать, а не "молодые рехформаторы".
А он уже с петей договорился. В интервью он путается в показаниях, и даёт понять, что с петей он не враг. Он (беня) рад своей победе и теперь он будет перераспределять потоки. Но, никого беня сажать не собирается. Он будт иметь свой профит от проигравших.
Если раньше ехали ночью машины в АП, то теперь летят самолёты в Герцлию (израиль).
А раз боголюбов вернулся, то и беня вернётся, тем паче - обещал.
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Купите ему кто-нибудь квадрокоптер, пусть потешится немного напоследок.
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В том то и дело, что добро болжно быть с кулакми, что бы победить, но тогда оно не будет отличаться от зла.
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смена одного человека ничего не даст, когда есть годами...десятилетиями выстроенная система, которая поглотит даже самого кристально-чистого человека. Нужно тотальное обновление, а обученных людей нет в таком количестве, да и обучаются они все в той же системе...порочный круг, с ментами и судьями такая же херня, только с судьями все еще хуже
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да-да, та рыба уже вся давно истлела от и до...
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начинать нужно все и сразу, иначе результат будет нулевым
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"Нельзя объять необъятное" (с)
Козьм Прутков.
Нужно делать все по порядку.
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Почему партия Саакашвили проиграла на выборах? Электорат при Саакашвили сгнил?
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В Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора

угу)одни уже сделали)
или всё от цвета зависит?)
чем зеленее - тем и революционнее)
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Кто же допустит таких людей, депутатам точно оно не надо, да и окружение нового президента вряд ли захочет
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Есть некоторые подозрительные лица)
Если реформу произвести, то там и к Коломойскому и Боголюбову будут претензии, а оно им надо? Наши олигархи все состояния в основном на махинациях нажили, это не Марки Цукерберги или Биллы Гейтсы, хоть тоже евреи. Хотя предлагают вариант с нуля все начать, это самый лучший вариант, но захотят ли...
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причем тут Боролюбов с Коломйским? Зеля сто раз говорил что будет бороться с олигархами.
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революцию то могут сделать...
а вот люстрацию - нет! антикоррупционный суд - нет! антиолигархические законы - нет...
лишить неприкосновенности депутатов - нет! судить за кнопокдавство и казнокрадство - нет!
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Я так считаю, что наиболее эффективно работал горбатюк.
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От, хто ще вірить оцим "єврооптимістам"

75% избирателей
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ну, повірили.
Вірніше: зачарувались.
Як же боляче буде розчаровуватись...
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Я думал, что среди нас нет таких тупых, как среди зебилов
Придется пояснить.
Человек 5 лет умело прятал концы в воду.
Ключевые слова - Карлсон, грузинские снайперы, беня .
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"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)
Конфуци.
Ключеквое слово - кошка.
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От, хто ще вірить оцим "єврооптимістам" та "антикорупціонерам"? Хто вірить, що вони, окрім на полумяні промови та статті в неті - ще на щось здатні?

Аааа..., ще були промови у фільмі про голобородька та сміхуjочки в "95кв."... І повірили... Ну-ну...
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Тупий популізм. Система має бути змінена, причому настільки, щоби чесним правоохоронцям там було комфортно, а не чесним, там не було що ловити. Ну а ми звісно будемо як завжди сподіватись на Месію і постійно розчаровуватись, чому ж нам так не щастить і А, виявився не краще за Б на посаді..
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Заменить Луценко на комиссара Кутуньо!
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В полиции революцию представитель фракции "Батькивщина" не хочет сделать?
Там все Ок?
Это тоже правоохранительный орган.
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Депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Игорь Луценко запустил квадрокоптер в сессионном зале парламента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине есть люди, способные сделать революцию в правоохранительных органах, - Игорь Луценко о смене Генпрокурора
 
 
 
 
 
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