 Для скорейшего запуска стационарных постов контроля измерения скорости осталось принять несколько документов, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев журналистам.

"Национальная полиция сделала все предварительные расчеты, направила их в Министерство (Министерство внутренних дел Украины. – Ред.), так как Министерство представляет коммуникацию с Кабинетом министров. Технические работы не останавливаются. Осталось принять несколько юридических документов, которые позволят запустить в ближайшее время стационарные посты контроля измерения скорости", - рассказал Князев.

Говоря о работе полицейских с прибором TruCam, глава Князев сообщил что в Нацполиции насчитывается в наличии 122 таких прибора, 100 из них находятся в распоряжении нарядов патрульной полиции.

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"В местах, где не работает патрульная полиция, таких приборов нет. Остаток приборов подлежит ремонту", - пояснил он.

По словам главы Нацполиции, будет проводиться процедура закупки этих приборов, но уже после того, как будет получена возможность оборудовать стационарные посты стационарными приборами, ведь тогда будет понятно, какие количество TruCam еще необходимо приобрести.