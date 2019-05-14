 НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко.
По данным Шевченко, это значит, что экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову могут вручить подозрение.
Он отметил, что две недели назад на допросе была дочь экс-командующего, которая якобы не смогла объяснить детективам, откуда у нее появились ценный внедорожник и элитная недвижимость в столице.
В НАБУ заявили в комментарии Цензор.НЕТ, что уточнят информацию о возможных обысках.
Напомним, 7 мая президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Украины Юрия Аллерова. Командующий Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.
Едешь в Кацапии, покупаешь стволы, перевозишь в Украину и директор завода сам даст тебе номера пришедших в генодность стволов, чтобы ты от фиктивной фирмы смог их продать на завод.
Сложилась такая традиция, что директор завода не имеет права купить стволы за наличку и без номеров. Только по безналу и с номерами. Так что вези, номера негодных стволов тебе назовут.
Любопытно, что информация о заминировании поступила с электронного почтового ящика poroshenko7@protonmail.com.
Ну, значить, там, де вони нишпорять - нічого не знайдуть.