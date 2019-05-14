 НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко.

По данным Шевченко, это значит, что экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову могут вручить подозрение.

Он отметил, что две недели назад на допросе была дочь экс-командующего, которая якобы не смогла объяснить детективам, откуда у нее появились ценный внедорожник и элитная недвижимость в столице.

В НАБУ заявили в комментарии Цензор.НЕТ, что уточнят информацию о возможных обысках.

Напомним, 7 мая президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Украины Юрия Аллерова. Командующий Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

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