EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  1602  15
Все про:НАБУ (2737) обыск (1272) Национальная гвардия (1173) Аллеров (72) Шевченко Евгений (27)

 НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко

Детективы НАБУ проводят обыски в Главном управлении Национальная гвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко.

По данным Шевченко, это значит, что экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову могут вручить подозрение.

Он отметил, что две недели назад на допросе была дочь экс-командующего, которая якобы не смогла объяснить детективам, откуда у нее появились ценный внедорожник и элитная недвижимость в столице.

В НАБУ заявили в комментарии Цензор.НЕТ, что уточнят информацию о возможных обысках.

Напомним, 7 мая президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Украины Юрия Аллерова. Командующий Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командующий Нацгвардией Аллеров: Если Зеленский предложит - возможно вернусь на службу

Источник: https://censor.net.ua/n3126735
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вместо того ,чтобы давить олигархат, НАБУ давит Нацгвардию, по просьбе Пэдряки. Менять нужно это НАБУ, все служат не народу, а власти.
 показать весь комментарий
 
у кого есть полномочия менять НАБУ ?
 показать весь комментарий
 
А как Связаться с Порошенковскими Свинарчуками, чтобы продать ВСУ негодные стволы танковых пушек как новые? Вдруг чё Путлер и дальше и в теме и вдоле, связь через Мертвечука. Мужеложенко и дальше разворовывать армию не против.
 показать весь комментарий
 
Очень просто связаться.
Едешь в Кацапии, покупаешь стволы, перевозишь в Украину и директор завода сам даст тебе номера пришедших в генодность стволов, чтобы ты от фиктивной фирмы смог их продать на завод.

Сложилась такая традиция, что директор завода не имеет права купить стволы за наличку и без номеров. Только по безналу и с номерами. Так что вези, номера негодных стволов тебе назовут.
 показать весь комментарий
 
Во Львове во вторник, 14 мая, "неизвестный" сообщил о минировании 4 отелей и школы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Любопытно, что информация о заминировании поступила с электронного почтового ящика poroshenko7@protonmail.com.
 показать весь комментарий
 
 
Там натворили делов...особенно с застройкой на территориях принадлежащих бывшим ВВ. Строили типа для служивых и их семейств, а получалось что только по несколько квартир в тех новостройках "торжественно" ключи выдавали.
 показать весь комментарий
 
 
та по роже видно - взяточник и коррупционер!
 показать весь комментарий
 
цей так званий взяточник приймав не один раз участь в боях на сході.але звідки вам то знати, уставшим ат вайни на пляжах туреччини, зубожілим під час подорожам в європу, та переглядом 95го кварталу НАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко - Цензор.НЕТ 4818
 показать весь комментарий
 
 
ага, еще он Рейхстаг брал в 45-м .... откуда новый внедорожник и элитная квартира в Киеве??? пусть даже на зарплату генерала - пусть объясняет!!!
 показать весь комментарий
 
і шо їм то дасть? зрештою вова всеодно призначить зручного для авакова командувача нгу
 показать весь комментарий
 
 
Внимательно понаблюдав за оперой Порошенко - Зеленский, можно смело делать заключение - В Украине образовался дуэт в противовес путину и медведеву.
 показать весь комментарий
 
 
Не исключено. Видно советчик то что на предвыборном борде с Порошенко.
 показать весь комментарий
 
НАБУ?
Ну, значить, там, де вони нишпорять - нічого не знайдуть.
 показать весь комментарий
 
Как набить карманы - так одни сплошные таланты, ничпго не мешает
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНАБУ проводит обыски в Главном управлении Нацгвардии, - сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко
 
 
 
 
 
 вверх