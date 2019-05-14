 С 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина", сообщают Українські новини.
"Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с нашими международными партнерами. Он принят парламентом и предусматривает введение рынка электроэнергии с 1 июля в соответствии со всеми международными стандартами. Поэтому сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения", - заявил Гройсман.
Премьер-министр считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.
"Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей", - подчеркнул он.
Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.
Закон "О рынке электрической энергии" имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.
Для населения тарифы на электроэнергию не вырастут. С целью сохранения приемлемых для населения тарифов компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами электроэнергии для бытовых потребителей будут производить за счет прибыли "Энергоатома".
Але Ротердам+ - там нема, і в нас скасовується.
І кожен цар має відповідати за все-все-все?
Оксфорд нобелевских лауреатов штампует не за бюджетные деньги
Джавелины делаются не за бюджетные деньги
Вот к чему приводит отсутствие высшей власти и высших полномочий !
Кстати, в КНДР с высшей властью и высшими полномочиями всё на высшем уровне
Для этого суспильный договор существует.На западе он не писанный но его знают и соблюдают сотнями лет и у нас он был.Но за СССР нас заставили многое забыть.
Так что надо новый обсуждать и записывать.
тобі хтось забороняє заробляти ?
як вам, зебілам, не доходить...
"Для того, чтобы не лишать людей возможности выполнить великую мицву и порадоваться празднику Песах, Б-г постановил, что те, кто не могли принести пасхальную жертву вовремя, по причине нечистоты или из-за того, что находились слишком далеко от Храма, должны сделать жертвоприношение месяцем позже, 14 Ияра, и есть жертву с мацой и горькими травами."
Дайте угадаю, потом МВФ потребует чтобы цены были уравнены и Гойсман с Ахметовым начнут продавать электроэнергию населению по цене как в Швейцарии.
и трусняк каждому
20:56 13 Май 2019
В марте 2015 года Игорь Валерьевич Коломойский в знаменитом телефонном разговоре с Андреем Коболевым несколько раз в течении 3 минут рекомендовал ему «не выё…ся» и не «экспериментировать со страной».
Мудрость приходит с годами. Глава «Нафтогаза» раньше только молча подозревал, а сейчас, спустя три года, наконец, отчетливо понял, что «выё…ся» и «экспериментировать со страной» можно только Игорю Валерьевичу, а никак не ему.
И с этим пониманием к Коболеву и его младшему брату Витренко пришло счастье: Коломойский в своём интервью РБК-Украина заявил, что видит Коболева на посту премьер-министра.
И замечательно объяснил, почему ему в голову пришло это внезапное, на первый взгляд, управленческие решение.
«Он (Коболев) играет по тем правилам игры, которые мы установили. Будут другие правила, будет играть по другим правилам. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны», - сказал Коломойский.
За что мы любим Игоря Валерьевича, так это за способность в режиме «божья роса на лицо стране» давать в своих интервью признательные показания. Дает он их так непринужденно и вдохновенно, потому что знает, что не появился еще в Украине такой Генпрокурор, которые эти показания приобщит к делу и передаст в суд.
Ну а сейчас на наших глазах происходит процесс даже не продажи, а сдачи страны Коломойскому. И арбитражными управляющими этой сдачи в сегменте Нафтогаза и Укрнафты выступают наши «стокгольмские победители» Коболев и Витренко.
Честнейшие люди, которые не воровали, как их предшественники, по-тихому, а официально выписывали премию в 45 млн долларов. А Коболев даже честно признал, что перевел 8 миллионов долларов маме в Америку. Витренко тоже перевел жене в Лихтенштейн около 5 миллионов долларов.
Очевидно, что ребята - настоящие патриоты своей страны, но в дальнейшем планируют служить ей в Америке и Лихтенштейне. Отсюда и необходимость легальных премий, чтобы потом можно было объяснять налоговым органам западных стран бронированные мерседесы, особняки на берегу океана и прочие артефакты технических людей из Украины.
Но вход в игру рубль, а выход - десятка. Это сейчас премии легальные, а после перезагрузки правоохранительных органов при новом президенте могут оказаться нелегальными. И ой как могут. И поэтому «стокгольмские победители» решили сдаться, а точнее, сдать Укрнафту герцлийскому победителю и, как они (и не только они) считают, бенефициару будущего президента.
Сегодня «Укрнафта», контролируемая Коломойским (несмотря на то, что 50% акций принадлежит государству) должна госбюджету около 32 млрд грн. В 2014-2015 года компания сначала накопила 8 млрд грн налогового долга, а затем вывела на группу «Приват» 15 млрд грн. Это было сделано путем безоплатной отгрузки 1 млн т нефти и предоплаты за нефтепродукты, которые не поставлены по сей день. Еще 2,7 млрд грн - долг приватовской «Риализ Ойл» и 300 млн грн - долг Днепразота Коломойского, остальное - штрафы.
Как же планируется вернуть деньги госбюджету? Правильно - за счет госбюджета. Есть 2 миллиарда кубометров спорного газа. В 2005 году Укрнафта отказалась оформлять продажу газа «Нафтогазу» для поставок населению, считая цену заниженной. Нафтогаз, а точнее, его подразделение «Укртрансгаз», изъяло 2 млрд кубов.
И вот теперь технические люди придумали для Игоря Валерьевича классную схему.
Планируется, что «Нафтогаз» одолжит «Укртрансгазу» 2 млрд кубометров газа, чтобы тот передал их «Укрнафте», а затем «Нафтогаз» выкупит этот газ за 14,99 млрд грн. То есть выкуп произойдет не по цене, которую в 2006 году хотел Коломойский - $33/1000 м3, а почти в десять раз больше -по цене импортного паритета или по $300.
Но это только первая часть Марлезонского балета от «стокгольмских победителей».
Вторая состоит в том, что «Нафтогаз» обязался купить по полной предоплате еще 2 млрд кубометров газа. Этот объем компания будет добывать четыре года. То есть, вся сумма будет заплачена авансом. То есть, всего будет заплачено более 35 млрд грн - чтобы Игорь Валерьевич благородно рассчитался с долгами, ну и чтобы что-то еще осталось на текущие расходы. Решение уже одобрил набсовет «Нафтогаза» и собрание акционеров «Укранафты». Правда, остановил (но не отменил) Гройсман. Но это уже не проблема. Во-первых, сколько Гройсману осталось? А во-вторых - есть главное: «Нафтогаз» юридически признал свой долг перед «Укрнафтой», и теперь Коломойский может получить деньги просто решением суда.
Но Коломойский не был бы Коломойским, если бы у этого Марлезонского балета не было еще третьей, четвертой и других частей.
Сейчас на повестке дня разделение «Укрнафты» на газовый и нефтяной бизнесы.
По словам Коболева, газовый сегмент, который приносит 10% чистого дохода «Укрнафты», должен отойти Нафтогазу, второй, нефть и нефтепродукты, обеспечивающие 90% - Привату. Чувствуется, что делил явно не технический человек, а сам Игорь Валерьевич. Это мне, это опять мне, это снова мне, а это - тебе. Я себя не обделил?
Да нет, Игорь Валерьевич, все верно. Нефть с газовым конденсатом даст 18,6 млрд грн в год плюс 537 АЗС. А Нафтогаз получит 4 млрд грн. Ну как не поставить человека, который устраивает такие проекты, на пост премьер-министра! Его бы и президентом можно было бы, но поздно, к сожалению, да и не выбрал бы никто.
Ну а перспективы у технического Коболева и реального Коломойского вообще лучезарные, и много-много важных дел. Это приватизация 50% государственного пакета акций «Укрнафты», в которой будущий премьер должен помочь. Это суд в Стокгольме, где Коломойский требует от Украины и «Нафтогаза» вернуть еще 10 млрд кубометров газа на почти 5 млрд долл. От «стокгольмских победителей» ждут новой победы! Наконец, нужно расширить присутствие Игоря Валерьевича на рынке добычи газа частными компаниями. Сейчас там его из-за барыги Порошенко оскорбительно мало.
И вот когда технические люди сделают свое дело, они могут уходить. В Америку, в Лихтенштейн, да хоть в Россию. С легальными капиталами и благословением самого патриотичного украинского олигарха.
На всякий случай просим прощения у всех фигурантов наших публикаций.
Очевидно, что будет как и с газом, скоро ЕС как хозяин Украины потребует убрать компенсацию.