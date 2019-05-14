 Под Конституционным Судом произошла потасовка между националистами и активистами БПП

Силовое противостояние началось после того, как представители ВО "Свобода" начали обвинять в том числе действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте, в частности, в потерях украинских военных во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, коррупции в армии, а также вменять ему в вину отмену КС нормы о незаконном обогащении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ответ активисты "БПП "Солидарность" начали скандировать "Ганьба!" и за этим последовала короткая потасовка, которую оперативно пресекли присутствующие на месте событий правоохранители.

В настоящее время оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции. Одна сторона скандирует "Конституция не позеленеет", их оппоненты скандируют "Свинарчуков Порошенко за решетку".

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О пострадавших в результате инцидента пока что информации нет.