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 Политика Украины
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Все про:КС (1272) Свобода (2692) Блок Петра Порошенко (1616)

 Под Конституционным Судом произошла потасовка между националистами и активистами БПП

Под Конституционным Судом Украины произошла потасовка между активистами ВО "Свобода" и партии "Нацкорпус" с одной стороны и представителями партии "БПП "Солидарность" с другой.

Силовое противостояние началось после того, как представители ВО "Свобода" начали обвинять в том числе действующего президента Петра Порошенко в ряде неудач на фронте, в частности, в потерях украинских военных во время "Иловайского котла" и при обороне Дебальцево, коррупции в армии, а также вменять ему в вину отмену КС нормы о незаконном обогащении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ответ активисты "БПП "Солидарность" начали скандировать "Ганьба!" и за этим последовала короткая потасовка, которую оперативно пресекли присутствующие на месте событий правоохранители.

В настоящее время оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции. Одна сторона скандирует "Конституция не позеленеет", их оппоненты скандируют "Свинарчуков Порошенко за решетку".

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О пострадавших в результате инцидента пока что информации нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3126729
 
 
 Топ комментарии
 
Емм, а чому Нацкорпус згадує свинарчуків, але не згадує рюкзаки? Чим одна корупційна схема краща за іншу? Це риторичне питання, якщо що...
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У БПП Солидарности есть сторонники??? Бывшие титушки теперь Петюшки или Порохушки?
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А я все думал куда нацыки делись.... молчали, теперь вижу, надо же закон о люстрации отменить.... Как площадь жукову в Харькове восстановить хотят так их нет....
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Примеры, а не голословные утверждения будут?
Билецкий тоже причисляет себя к националистам. Он тоже входит во "Все националисты... поддержали Порошенко"?
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Активісти бепепе???? Це що гумор млять😅🤣
Хоч побачити одного андона, яке воно на вид продажне порохосвиняче лайно
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"Конституция не позеленеет" - это понятно, потому что речь сейчас идет об отмене люстрации............. но почему "Свинарчуков Порошенко за решетку" орут под Конституционным судом, а не под НАБУ Під Конституційним Судом сталися сутички між націоналістами та активістами БПП - Цензор.НЕТ 1362
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Подрались, выясняя чьи патриоты патритичнее....
Это Украина, детка!
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мудьи с окон повыскакували и по огородам Під Конституційним Судом сталися сутички між націоналістами та активістами БПП - Цензор.НЕТ 9789 Під Конституційним Судом сталися сутички між націоналістами та активістами БПП - Цензор.НЕТ 9789
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Треба було заранее, минировать пути возможного их отхода
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Почему нацДружина (жена) не в харькове, там где они реально нужны?
и потом, там не стороники БПП там ГО Справа Громад.
Цензор ЛАЙНО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Конституционным Судом произошла потасовка между националистами и активистами БПП
 
 
 
 
 
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