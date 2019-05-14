 Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского на 15 мая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об это заявили в регламентном комитете Рады.
Отмечается, что причиной такого решения стало то, что в Верховной Раде зарегистрировали новые постановления с предложениями о дате церемонии.
Это в свою очередь означает, что на голосование парламента вопрос об инаугурации Зеленского вынесут не раньше четверга, 16 мая.
В регламентном комитете уточнили, что 14 мая в 12: 00 состоится заседание только по рассмотрению проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии "языкового" закона. На который час 15 мая запланировано заседание комитета по инаугурации Зеленского, пока неизвестно.
Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.
По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.
Как по мне, так достаточно удачное сравнение. (с)
А всё хорошее когда-нибудь заканчивается и даже для президента - вышедшего из клоуна. Да и если настоять на раньше то оно тоже на столько раньше и закончится, а может даже и не исключено что и плачевно, точно так как для продажного кремлёвского холуя сбежавшего в паРашу Иуду -ЗЭКА!
43,8% виборців, які проголосували за Зеленського в 2 турі, від загальної кількості виборців це 3/4 всіх громадян України? Так, багато, але менше половини і ніяк не 3/4. Більшість виборців України якраз проти обох кандидатур (не прийшли на вибори, зіпсували бюлетені).
и ипут неспеша )))
Ты антисемит ?
не вистачає кілька днів, щоб винести з АП і кабміна
останні ручки, останні стільці
И конец у охреневшей быдлоэлиты вполне может быть таким же...
другой спокойно заняться дерибаном и провокациями.Если их выносить то хрошо подготовиться.
Стоит говорить обо всем конкретно. Эти должности давали больше возможностей на конкурентном рынке, и поэтому он считается олигархом. К сожалению это реалии нашей жизни.
Да и зРадникам совсем не улыбается быть распущенными. Вот и маемо те, що маемо.
Ну, а что народ проголосовал,- им плевать на народ. Им бабки нужны
Під КС "розминка" вже почалася...
Ну а ВЫ то чего истерите?
ВАМ зачем спешка?