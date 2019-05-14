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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1216) инаугурация (299) парламент (835)

 Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского на 15 мая

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на 15 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об это заявили в регламентном комитете Рады.

Отмечается, что причиной такого решения стало то, что в Верховной Раде зарегистрировали новые постановления с предложениями о дате церемонии.

Это в свою очередь означает, что на голосование парламента вопрос об инаугурации Зеленского вынесут не раньше четверга, 16 мая.

В регламентном комитете уточнили, что 14 мая в 12: 00 состоится заседание только по рассмотрению проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии "языкового" закона. На который час 15 мая запланировано заседание комитета по инаугурации Зеленского, пока неизвестно.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.

Источник: https://censor.net.ua/n3126727
 
 
 Топ комментарии
 
гыгыгыгы.. Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского на 15 мая - Цензор.НЕТ 3434 а мы тебе ничего не должны, Вова!
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Доиграются, уроды...Похоже, что для того, что бы провести инаугурацию нового президента, нужно будет вынести вперед ногами не только старого, но и всю шоблу, что засела в зРаде.
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Справди який срам наблюдае увеэсь свит!((( Это ведь не Трамп который победил 8 ноября и инавгурировался 21 января))) И не Германия где коалицию после последних выборов создавали месяца 3-4))
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Лахта,не коверкай мову,а то гагауз не заплатить
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Айяйя! Злый страшный Зеля! Чомусь уявыв картинку злобного Чихуахуа и дика хахачю))))
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Народные избранники имеют огромное желание выбрать, с какой стороны Крещатика быть повешенным. Давайте твари, развлекайтесь дальше...
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стоп! а что ты хотел, завтра дать зеленому сморчку булаву? 1.вопрос--как он, иудей по вероисповеданию, будет принимать присягу, (давать клятву) на Пересопницком Евангелии?? 2.во всем мире инаугурация, это торжественное мероприятие, на которое приглашаются иностранные делегации, лидеры дружественных стран, послы.... если чмошнику это ненужно, пусть "зуб даст" в ближайшей подворотне, выложит ролик в инет, и на отдых в Турцию. тут оно нах не нужно. и запомни, чернь, в списке цирковой труппы "слуга из подворотни" будет 90% сегодняшних депутатов, и бывших из ПР.
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А как нынешний жиDок клятву давал? Проснись, порохосос сраный.
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В Фейсбуке вычитал, как кто-то написал, что назначить инаугурацию на 19-е число, в день памяти жертв политрепрессий, это то же самое, что открыть ресторан пацакский вкусной курочки на годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов, где сгорели заживо ее активисты.
Как по мне, так достаточно удачное сравнение. (с)
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А 18-го?
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Так пусть внесет кто-то в Раде постановление на это число. В чем проблема?
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Ничего что Кличко на этот же день назначил народные гуляния и концерты?
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Кличку уже по этому поводу сказали, чтобы отменил.
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Не имеет значения. Вся КМДА не знала что 19-ого петь и танцевать нельзя. Один только ты в трауре будешь ползать.
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цього дня ми в Києві святкуватимемо "день Європи" як тобі таке ,фанат мародера ?
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Це ти мене називаєш фанатом мародера, чучало охрєнєвше?
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День Європи в суботу, 18-го, купи календар нормальний...
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Шо ти херню всяку пишешь,ти бачив їхні заточки в День Скорботи,особливо як петя з пастором гиготіли за Небесною Сотнею,відмазки будь які знайдуться,але не цим рилам про скорботу розказувати
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От 19.05 до 03.06.2019 (последний день, когда истекает месяц после публикаци результатов выборов) я насчитал 16 дней, т.е. можно регистрировать 16 постановлений - по одному на каждый день. Может быть, не тянуть кота за разные части тела (напр., за хвост), и сразу зарегистрировать все 16?
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Так что если на несколько дней но до 28 мая перенести день инаугурации для ЗЕ... который совпал с траурным днем миллионных жертв политических репрессий " и из за этого что, что то изменится? Или ему эксклоуну невтерпёж моментально превратится в президента - резидента и начать всеобщие торжества -гулянья и пляски на костях!
А всё хорошее когда-нибудь заканчивается и даже для президента - вышедшего из клоуна. Да и если настоять на раньше то оно тоже на столько раньше и закончится, а может даже и не исключено что и плачевно, точно так как для продажного кремлёвского холуя сбежавшего в паРашу Иуду -ЗЭКА!
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Если бы Петр Алексеевич не назначал бы людей на гос. должности с удесятеренной энергией, никто бы не торопился.
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В чем проблема?? Зерро получит булаву и переназначит, если эти назначения не совпадают с его планами.
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Не уверен, что все так просто. Чтобы уволить, нужно основание (напр., его заявление). Возможно, и есть должности, на которые Президент назначает и снимает единолично, но их совсем немного.
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Мразі шиколядні
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ну тепер ясно що петруччо затягує процес,бо ще має напевно кілька кандидатур поставити на хлібні місця,а значить на 19 рада вже нічого не призначить,це буде або 26травня або аж в червні.Барига до останнього буде призначати своїх людей!
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От 19.05 до 03.06.209 (последний день, когда истекает месяц после публикации результатов выборов) я насчитал 16 дней. Может быть, не тянуть кота за разные части тела (напр. , за хвост) и сразу зарегистрировать 16 постановлений - по одному на каждый из возможных дней?
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Второй тур - 21 апреля Сегодня - 14 мая Итого: 23 день ни ответа ни привета от чепушил, которые 4 года рассказывают, что уже завтра нападает путин и при этом ни единого раза не пропустили ни каникул ни выходных и награждают друг друга медальками
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Считаю, что передача власти произойдет именно 19-ого. Хотят этого депутаты или не хотят - не важно. Зеленский добьётся своего и не сомневайтесь. Почему? За него три четверти избирателей, граждан Украины. Если депутаты продолжат тянуть резину, то мы просто прийдем в центр Киева и силой освободим здания Рейхскоммисариата от порохосоской нечисти. Владельцы движимого и недвижимого имущества в Киеве! Вы обязаны повлиять на ополоумевших депутатов! Передайте им чтобы не доводили дела до греха. Это прежде всего в ваших интересах.
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Томас не свербит в заднем проходе? Хоть иногда вынимать разрешают для дезинфекции?
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К тебе вопросов нет. Держишь его там для большей сохранности.
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ТомАс? Козломордый, куда ты можешь прийти? Твой рейхскоммисариат находится в лугандоне...
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Спеціяльно для тебе, кацапська наволоч, повідомляю, что в 42-43роках на Банковій перебував Рейхскомісаріат зі свастіками та німецькіми штандартами.
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А на майдані Незалежності - шибениці. На яких вішали комуністів
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...За него три четверти избирателей, граждан Украины...
43,8% виборців, які проголосували за Зеленського в 2 турі, від загальної кількості виборців це 3/4 всіх громадян України? Так, багато, але менше половини і ніяк не 3/4. Більшість виборців України якраз проти обох кандидатур (не прийшли на вибори, зіпсували бюлетені).
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Це маніпуляція з вашого боку. Дійсно, брутто та нетто показники різняться. Та треба прийняти до уваги, що насамперед ці цифри охоплюють свідому, активну частку виборців. Тут, в цій свідомій частині суспільства, виборців ЗЕ майже 75 відсотків. Пасивна частка суспільства ні до чого не здатна і не приймається до уваги.
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І це ще ніхто ж не задався метою порахувати, скільки з тих 43% голосували саме ЗА зеленського, не ПРОТИ Порошенка...
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Так нема ж на що дивитися, під час вистави на Олімпійському всі вже побачили, як Зефанати "можуть вийти"... )
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Инаугурировали-инаугурировали да не выинаугурировали. )
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Нічого не вийде - ця країна приречена.
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Сивий узурпатор - це топ. Мабуть картини і меблі з АП виносить і здирає шпалери, треба час
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Зеля,дай им грошей,сразу примут Закон задним числом, и булаву домой принесут Регламентний комітет Ради переніс засідання щодо інавгурації Зеленського на 15 травня - Цензор.НЕТ 5673
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Це як мертвому припарки, а напакостити потрібно..
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завтра на комітеті зелю зобовяжуть здати аналізи, хреститися і пообіцяти присвоїти ПОПі звання Героя Свинократії...
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Может заодно заменят присягу на Евангелии на присягу на Конституции.
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чем тебе Тора не в кайф ?

Ты антисемит ?
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До речі, то було слушне зауваження, у нас світська держава, Біблія, Коран, Тора та інші збірки фольклору і казок народів світу мають бути винесені за дужки, тобто прибрані звідтіля, де їм не місце. Тільки Конституція має бути тою книгою, на якій має складати присягу Президент, тим більше що за нею ж він є її Гарантом.
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У нас вроде светское государство, а не иранский аятоллат.
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Пусть пока орешки во рту погоняет...єто ему полезно...😀
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Клоуна опускають, і це тільки початок
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Опускают выбор украинцев. Кучка барыг.
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УКРАЇНЕЦЬ ПРОЙШОВ,ЄВРЕЮ ТАМ НЕМА ЧОГО РОБИТЬ.
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Сошлись в клинче клоун-шулер и шулеры в ВР. Страна дураков продолжает демонстрировать дурь. А ещё хотят в Европу. У папуасов с Новой Гвинеи волосы дыбом от этих "европейцев".
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петя і петєрасти відчайдушно відтягують свій нікчемний кінець..
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не оттягивают..просто прикалываются над Голобородько..пинают Зе! как надувной мячик,а он своими видосами пугает,а Зе!боты,лежа на диване-силой мысли пытаются вынести Раду..в реале выйти как то ссыкотно))
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на соєвих напав жор..

не вистачає кілька днів, щоб винести з АП і кабміна
останні ручки, останні стільці
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Сколько верёвочке не виться, а осенью придется депутанам сдавать мандат и в небытие. Надеюсь, что такие недоразумения, как депутат Гаврилюк (типа козак на Мерседесе) больше никогда не попадут в ВР, да и целые партии-блоки типа Антинародного фронта, Радыкальной партии, а блок Пэдры Мальдивского наберет мизер, которого не хватит на весь список ворья, желающего спрятаться от уголовной ответственности.
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Обоснуй что не так у Гаврилюка? У него хорошая посещаемость. На работу ходит. И как не крути а у него уже 5 летний опыт работы депутатом, человек хоть и далеко не гений но поднатаскался уже в этих вопросах. Гаврилюк 100%-й патриот который доказал это Делом, он украинец. С другой стороны есть ЗЭ, абсолютно некомпетентный и неопытный, презирающий украинскую нацию, и еврей по крови.
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А нові депутати - вони звідки візьмуться? З Нібіру прилетять? ) Чи ЗЕ доярок з кухарями понабирає у свою "партію", щоб бути для свого лохторату своїм, "народним" у дошку? )
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ага пройдут жОппоблок, медвоБлок и всякие русофильские партии во главе с новинскими, вилкулами и прочей тварью - в рай без очереди
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рояль пока не доставлен.в этом и причина откладывания Кенгурации..и говорят-Клоун детородный орган в Турции повредил,пытаясь до Рады достучаться..
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следующий рояль должен быть без крышки.
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Что-то самодовольно-дебильная рожа Чечетова вспомнилась - "Развели, как котят".
И конец у охреневшей быдлоэлиты вполне может быть таким же...
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похоже придется снова в мусорные баки засовывать
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Поаккуратней с засовыванием. Вон, твоя буратина уже в рояль досовалась.
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Хотят спровоцировать беспорядки,прольется кровь,черезвычайное положение и еще месяц
другой спокойно заняться дерибаном и провокациями.Если их выносить то хрошо подготовиться.
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Да єто все правда, как правда и то что этот бизнесс он вел под прикрытием своих должностей в МИДе, министра экономического развития и торговли, В 2000-2004 годах был заместителем председателя совета Национального банка Украины и пр.
Стоит говорить обо всем конкретно. Эти должности давали больше возможностей на конкурентном рынке, и поэтому он считается олигархом. К сожалению это реалии нашей жизни.
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Как говорил Дубинский, каждый день пребывания на посту презика приносит Порошенко 3млн долларов, поэтому ему выгодно оттянуть эту дату. Каждый день приносит бабло.

Да и зРадникам совсем не улыбается быть распущенными. Вот и маемо те, що маемо.

Ну, а что народ проголосовал,- им плевать на народ. Им бабки нужны
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Педроти явно провокують силове протистояння - розраховують на підтримку Путєннападьота?
Під КС "розминка" вже почалася...
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Ну понятно, что выборах осенью зебулоеы разачаруются и Зеля далеко не наберёт 70%
Ну а ВЫ то чего истерите?
ВАМ зачем спешка?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского на 15 мая
 
 
 
 
 
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