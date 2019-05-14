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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10947) коалиция (3671) Тимошенко (24322) Батькивщина (1797)

 Тимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова призвала к созданию новой коалиции в парламенте и назначению нового состава Кабмина.

Об этом она заявила на заседании ВР,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли нынешний состав парламента к переменам, каких ожидают люди.

"Если все остается по-старому, то не надо обижаться, что и дальше 73% людей хотят досрочного роспуска парламента", - сказала она.

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"Мы призываем к консолидации все фракции для создания совершенно новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - начиная от Порошенко и его окружения и заканчивая всеми остальными", - подчеркнула Тимошенко.

При этом она выразила надежду, что нынешний парламент "еще на что-то способен, и мы сможем многое сделать для Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3126726
 
   
 Топ комментарии
 
Владимировна готовится к пластической операции...

Чтобы стать новым лицом команды Зеленского


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Никаких если! Украинский народ высказался достаточно чётко против существующей власти
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Владимировна готовится к пластической операции...

Чтобы стать новым лицом команды Зеленского


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Юля хочет из того дерьма, что в Раде создать новое дерьмо?
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Чем плохое желание ?
Вон на Zik продили опрос и 75% сказали , что Юля лучший премьер за всю историю .
А ЗИК это не только галицкий канал , но и вообще всего правого берега ...

Ну а то шо юхафасток считает , шо Пахло , так их меньше намного !
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На Интере лучший премьер - Азиров,
а на Прямом - Яценюк и Гройсман Тимошенко наполягає на формуванні нової коаліції: "Якщо все залишається по-старому, на бажання розпустити Раду не варто ображатися" - Цензор.НЕТ 220
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Мечтает. Но беня сказал, что дальше кресла падлубия не получит.
Шмуля старая сара-маразматичка, тоже надоела всем...
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ТАК, ЦЕ МАЙБУТНЯ ПРЕМ'ЄРКА. Из верных источников достоверно известно...
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Никаких если! Украинский народ высказался достаточно чётко против существующей власти
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А вона хоч є та коаліція,тільки на язиці,палубій в матні ховає запити про надання складу коаліції.пєтро як харант уже давно мав право її розпустити.,так куди ж там ,вся ручна та прикормлена рада,як дєвочка по визову
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Пиши на родном русском лапоть мордвинский, думаешь замаскировался хорошо?))
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Правда у вас какая то козломорная - как ее не напиши)))
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А ти і не маскуєшься лахта,петя вас тут прикупив чимало,арбайтен собаки
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Давненько ее (Тимошенко) не было слышно и видно........
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Зеленские пообещали Жульке премьерское кресло.
Эта дура повелась.
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А что лично тебе пообещал СОЕВЫЙ БОРОВ? А порохобот ?
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Потому что вы, твари порохоботные довели страну до ручки
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ОООО узнаю резервуарі с компонентами ракетного топлива. "Меланж" - фактически азотная кислота (редкая гидота), к нему еще и "Самин" шел, как топливо еще назівали ТГ-02. Оця вся муйня - для ЖРД (например Х-22). При контакте самовоспламеняется. По моему данную смесь еще при Аллоизовиче придумали. Кстати спросите, кудой Грицык подевал люментивые резервуары 33 куба вол"ЮМОМ. тО НА ЗАПРАВКАХ ЧАСТЕНЬКО ВИДЕЛ.
Респект за фотку.!!!
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Сьогодні мінімалка сама вища за всю незалежність україни до якої руч тебе довели?ви вибрали коломойського президентом людину яка саме більше грабувала країну у вас є мозги чи ви лохи кончані?
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Напомни мне по чем доллар нынче? Сколько людей на субсидию подсадили? Газ по чем? Минималка у него высокая... идиот
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ты шо тормоз? Курс сравни.В 13м-160$ было,а щас посчитай
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Вчора на свободі слова соболєв заявив що жуля примєр!нове ліцо ще одне що тут добавити лохи кончані!
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нове- пластіку мабудь нещодавно зробила
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Хитрож@пая... на мыло....надоели все дармоеды.... подняла вопрос о коалиции,это чтоб Раду не распустил Зеленский... просто не сможет.... теперь у Парубия будет 30 дней для регистрации и создания новой коалиции и все,распускать их уже нельзя.... даже если и 19 будет инаугурация....
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З себе хай почне баба Юля! Але ясно, що вона хоче знову стати прем'єром. "новій обличчя" бляха... (
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Время Юли прошло. Вторая Витренко. БЮТ снова едва проползет в Раду и будет слабейшей партией как и сейчас, либо вообще пролетит. К нынешним конкурентам Юли добавятся еще партии Смешка, Бессмертного, Вакарчука. Зеленский со Слугой Народа много откусит.
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"По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли нынешний состав парламента к переменам, каких ожидают люди."

Источник: https://censor.net.ua/n3126726

Проверить это элементарно просто.
Зе после вступления в должность подаст свои проекты законов в Раду.
Если они будут суперовые и на благо Украины, а Рада их не будет принимать, значит не готова.
Законопроекты в студию!
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Непонятно чего хочет Юля. Отправиться поскорее на пенсию?? Уже забыла свой результат на парламентских выборах 2014 где только с помощью Савченко удалось зацепиться? Сейчас Савченко уже не будет. А будет еще и Вакарчук со Смешком и Бессмертным.
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Бред. Щас по всем опросам лидируют несуществующий слуга, "Батькивщина" и оппоблок. Остальные будут бороться за прохождение на уровне 5-6%
А эти трое и будут решать, кто будет премьером. Вариантов не много. Либо Тимошенко. Либо какой-то рыг типа бойка/мертвечука/азирова
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правильно - парашанко должен сидеть максимально много...
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Так мечтал ещё Троцкий - выселить и уничтожить украинцев и завезти со всего мира евреев.
И сегодня евреи мечтают о запасном гос-ве, ведь в Израиле далеко не всё благополучно. Арабы плодятся и учатся чётче стрелять из иранских ракет, рано или поздно у них получится пробить ядерный щит израильтян. Евреям срочно нужна "запасная" земля, и Украина им подходит по терр-му расположению.
Не исключено, что сегодняшняя наша война с мордором - тоже часть их плана по освобождению Украины от украинцев.

В сегодняшних реалиях беня с его ширмочкой из квартала будут "решать" судьбу украинцев, точнее, своё еврейское будущее.
Так что, "Думай"-те...
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Будет грандиозное наступление жидоты со всего мира...
Русский мир - это тот же скрытый еврейский мир. Евреям удобна такая ситуация, когда Украина находится в сложном положении.
Им легче грабить и мародёрствовать. Так было всегда...
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брехливая воровка капительман, мать Украинской коррупции, 25 лет паразитирующая на Украинской земле, рассказывает про какое то "старое" ......)))))
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Порохошлёндры когда пельку заткнёте - 15 лет слушаем ваши песни про одно и тоже .
Ранше были енакиевские гомункулы ... с трудом удалось их сгрести в отстойник истории , терь виницкие всё никак не могут осознать , что их Пэпэ уже давно хромая лошадь , а его партия как под его посаду создавалась , так с этой посадой и раствориться в пустоте !
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а ты чучело пархато-ватноголовое не слушай, а жуй моцу и запивай боярышником))))
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Все в печали прохоботы
Остаются без работы
Получали от воров
пару медных пятаков -
Остается медь продать,
Найти место бомжевать... (С)
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Краще з розумним втрати, ніж з дурним знайти.
Перед дурістю порохоботів безсилі навіть боги.
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Дали пинка под зад енакиевской братве , не обойдуться и без пинка "виницкие барыги" .
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от ти і знайшов з дурним, Максимко...
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73% - манипуляция чистейшей воды. Это итоги голосования за скомороха во втором туре(но и они не точные), но никак не к-во желающих распустить Раду. Число последних приближается к 100%. Барышня довольно свободно манипулирует числами, что для бывшего премьер-министра не очень здорово. Точнее для нее здорово(она ведь хочет вернуться в кресло премьера), а вот для остальных - не очень. Прежде, чем выбирать Раду(досрочно или нет), нужно поменять правила, по которым Рада будет работать. Все остальное - после. Тогда будет хоть какой-то смысл в ее бесконечно грустных от страданий за народ глазах.
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Бабо Юля!!! Йдіть уже онуку бавити, так краще буде всім: і Вам і Україні...
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Ведьма пропади. Садись на метлу и лети к подельнику пуКину продлевать ЧФ в Крыму и хихикать при подписании сладкого для тебя лично договора по газу. Продасная баба яга ты политической труп !
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Оля возьми калькулятор. Не 73% людей, а 73%, которые приняли участие у выборах 2 тура.
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дерьмо мокшанско-ольгтнское!!!!! не рвите пердаки, а то нечем будит с Китайцами рассчитываться)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"
 
 
 
 
 
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