 Тимошенко настаивает на формировании новой коалиции: "Если все остается по-старому, на желание распустить Раду не стоит обижаться"

Об этом она заявила на заседании ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, вопрос заключается в том, готов ли нынешний состав парламента к переменам, каких ожидают люди.
"Если все остается по-старому, то не надо обижаться, что и дальше 73% людей хотят досрочного роспуска парламента", - сказала она.
"Мы призываем к консолидации все фракции для создания совершенно новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - начиная от Порошенко и его окружения и заканчивая всеми остальными", - подчеркнула Тимошенко.
При этом она выразила надежду, что нынешний парламент "еще на что-то способен, и мы сможем многое сделать для Украины".
Чтобы стать новым лицом команды Зеленского
Вон на Zik продили опрос и 75% сказали , что Юля лучший премьер за всю историю .
А ЗИК это не только галицкий канал , но и вообще всего правого берега ...
Ну а то шо юхафасток считает , шо Пахло , так их меньше намного !
а на Прямом - Яценюк и Гройсман
Шмуля старая сара-маразматичка, тоже надоела всем...
Эта дура повелась.
Респект за фотку.!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3126726
Проверить это элементарно просто.
Зе после вступления в должность подаст свои проекты законов в Раду.
Если они будут суперовые и на благо Украины, а Рада их не будет принимать, значит не готова.
Законопроекты в студию!
А эти трое и будут решать, кто будет премьером. Вариантов не много. Либо Тимошенко. Либо какой-то рыг типа бойка/мертвечука/азирова
И сегодня евреи мечтают о запасном гос-ве, ведь в Израиле далеко не всё благополучно. Арабы плодятся и учатся чётче стрелять из иранских ракет, рано или поздно у них получится пробить ядерный щит израильтян. Евреям срочно нужна "запасная" земля, и Украина им подходит по терр-му расположению.
Не исключено, что сегодняшняя наша война с мордором - тоже часть их плана по освобождению Украины от украинцев.
В сегодняшних реалиях беня с его ширмочкой из квартала будут "решать" судьбу украинцев, точнее, своё еврейское будущее.
Так что, "Думай"-те...
Русский мир - это тот же скрытый еврейский мир. Евреям удобна такая ситуация, когда Украина находится в сложном положении.
Им легче грабить и мародёрствовать. Так было всегда...
Ранше были енакиевские гомункулы ... с трудом удалось их сгрести в отстойник истории , терь виницкие всё никак не могут осознать , что их Пэпэ уже давно хромая лошадь , а его партия как под его посаду создавалась , так с этой посадой и раствориться в пустоте !
Остаются без работы
Получали от воров
пару медных пятаков -
Остается медь продать,
Найти место бомжевать... (С)
Перед дурістю порохоботів безсилі навіть боги.
А что? Звучит!