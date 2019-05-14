 Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующие указы главы государства №217/2019 и №218/2019 от 13 мая 2019 года были обнародованы пресс-службой Президента.
Андрей Владимирович Василенко, 1963 г.р., кандидат юридических наук, решением съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений от 30.06. 2015 года был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Михаил Григорьевич Исаков, кандидат юридических наук, адвокат, член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. В последнее время работал профессором кафедры специальных дисциплин и профессиональной подготовки в Донецком юридическом институте МВД Украины (ДЮИ).
смотри шоб не слиплось
назначает и назначает....награждает и награждает...
наотдыхается, бедолага соевый.
но нагадит, подлец, прилично
Що це за школота - Бужанський?
Що це за школота - Ан Мур?
Аде ж вони такі зебіли... Навіть не сподівався, що таких дятлів - аж 73%...
Розумієш, знаходитися серед цих дурнів-пердунів - неприємно.
Більшість з наших вже думає "****** нужно їх кормити; поїду-ка жити і працювати, нехай хоч в Польщу".
Задача была расколоть и уничтожить страну ради своих АрМоВиров… Бросить в топку людей и государство ради своей ПОПы и предвыборных слоганов.
С УХОДОМ Порошенко будет обнажаться кричащая пустота и ложь, которую он нес. Ложь и лицемерие ценой в судьбы людей, раскол нации, сожженные храмы, покалеченные судьбы, порванную страну…
Такое мнение высказал накануне вечером в Фейсбуке известный публицист Михаил Чаплыга.
Ложь и лицемерие с томосом. Видимо Зеленскому теперь нет смысла извиняться за шутку с термосом… Ложь и лицемерие с законом о мове…
Задача ведь была расколоть и уничтожить страну ради своих АрМоВиров… Бросить в топку людей и государство ради своей ПОПы и предвыборных слоганов.
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Ну что ж. Теперь время справедливого торжества Вадима Новинского. Знаю, что я предвзят, но посудите сами.
Думаю, что раскрученная Порошенком тема религии, бездарно схлопнувшаяся теперь, дает плюс сто к политическому будущему Новинского, который изначально защищал каноническое православие.
А остальным я категорически советую больше никак и никогда не заходить на тему религии и оставить Богу Богово, а самим заняться налогами и тарифами.
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