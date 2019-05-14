EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  1581  38
Материалы по теме:
Все про:назначение (1393) Порошенко (17459) судебная реформа (1197) Высший совет правосудия (269)

 Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова

Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Как информирует Цензор.НЕТ  соответствующие указы главы государства №217/2019 и №218/2019 от 13 мая 2019 года были обнародованы пресс-службой Президента.

Андрей Владимирович Василенко, 1963 г.р., кандидат юридических наук, решением съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений от 30.06. 2015 года был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова 01
Фото: сайт ВККСУ

Михаил Григорьевич Исаков, кандидат юридических наук, адвокат, член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. В последнее время работал профессором кафедры специальных дисциплин и профессиональной подготовки в Донецком юридическом институте МВД Украины (ДЮИ).

Источник: https://censor.net.ua/n3126723
 
 
 Топ комментарии
 
цей мудак зупинеться ? чи його зупинить тільки шнурок і мило ?
 показать весь комментарий
 
порохло напоследок ставит на должности всякий гнилой шлак
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
цей мудак зупинеться ? чи його зупинить тільки шнурок і мило ?
 показать весь комментарий
 
 
порохло напоследок ставит на должности всякий гнилой шлак
 показать весь комментарий
 
 
І із РОстова буде керувати, розставляти на хлібні місця всіляку гниль.
 показать весь комментарий
 
 
Пытается обезопасить себя от ответственности за приступления
 показать весь комментарий
 
 
Для мудаків пояснюю, що є тяглість державного управління. Петро що на печі повинен сидіти поки клоуну булаву *******? Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова - Цензор.НЕТ 2274
 показать весь комментарий
 
 
шо, шоколада объелся?
смотри шоб не слиплось
 показать весь комментарий
 
 
Що на піаніно членом вже награвся? Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова - Цензор.НЕТ 9779
 показать весь комментарий
 
 
дурачок - тяглість є тільки у твоїй голові - а є політична культура - коли нормальний президент ( хоча як може бути нормальним президентом - вбивця мародер крадій барига і просто шмат лайна - парашенка) - після поразки на виборах - не робить призначень (бо вважається що він уже немає на це морального права) ..на держ посади
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко не влияет на суды, вот в очередной раз не повлиял.
 показать весь комментарий
 
 
когда он спит? весь в делах...аки пчела....
назначает и назначает....награждает и награждает...
 показать весь комментарий
 
 
ничо - мальдивы ждут, хотя нары предпочтительнее.
наотдыхается, бедолага соевый.
но нагадит, подлец, прилично
 показать весь комментарий
 
 
пчёлы ночью спят."Это" с 21го круглосуточно "пашет"
 показать весь комментарий
 
 
а мне вот очень жаль, что пепа наконец уходит Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова - Цензор.НЕТ 3572


 показать весь комментарий
 
Та подожди,ещё не везде нагадило.Не всем сепарам и ворам хероя дал.
 показать весь комментарий
 
 
Вот кстати все кто гонит на Порошенко, чего вы паритесь? ну прийдет ваш зебил к власти и разгонит их всех с должностей и медали позаберет которые порох понараздавал. делов то)
 показать весь комментарий
 
Почнеться судова тяганина... Так, що так просто не вийде.
 показать весь комментарий
 
 
ну в итоге же разгонит и отберет? или ему это слабо? у него же целая команда есть)
 показать весь комментарий
 
Ой петре-петре зупинися, годі вже тобі людей туманити, кльов який - їдь на рибалку або до того телепня з бджолами. Ви два йолопи, що продали народ України, бо вважаєте його за НАСЕЛЕНИЕ. Ну і юрик прокурорович луценко теж абандон... i для подальшого життя вне клетки теж не годиться. S-Y-KI ви продажні.
 показать весь комментарий
 
 
Петро, чего мелочиться, старшенький-то уже взрослый для дел государственных...
 показать весь комментарий
 
 
черговий фейк.
Що це за школота - Бужанський?
 показать весь комментарий
 
Астановитесь!!! ))) Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова - Цензор.НЕТ 4535 Конвульсии продолжаются......О здоровье бы уже подумал. выглядит очень хреново. как он пережил, правда ещё к нему реальность не вернулась, это поражение?!
 показать весь комментарий
 
 
Пэця делает абсолютно правильные шаги, назначая своих судий.. Ведь им придётся рассматривать его свинарные делишки, по многим направлениям...При реальной смене власти, этого не избежать..
 показать весь комментарий
 
 
справжнім зебілам навіть влом прочитати інфу і зрозуміти, що в конкретному випадку Президент виконав суто церемоніальну функцію і своїм Указом (документом, передбаченим Законом про судоустрій) призначив членів ВРП по квоті від юристів-науковців та юристів-адвокатів і цим виконав ОБОВЯЗОК Президента.

Аде ж вони такі зебіли... Навіть не сподівався, що таких дятлів - аж 73%...
 показать весь комментарий
 
 
Приємно спостерігати як палає у зелібобів!
 показать весь комментарий
 
 
палає? Та ну. Неприємно.

Розумієш, знаходитися серед цих дурнів-пердунів - неприємно.
Більшість з наших вже думає "****** нужно їх кормити; поїду-ка жити і працювати, нехай хоч в Польщу".
 показать весь комментарий
 
 
С уходом Порошенко будет обнажаться кричащая пустота и ложь, которую он нес Май 14, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя - Василенка та Ісакова - Цензор.НЕТ 4358Задача была расколоть и уничтожить страну ради своих АрМоВиров… Бросить в топку людей и государство ради своей ПОПы и предвыборных слоганов.
С УХОДОМ Порошенко будет обнажаться кричащая пустота и ложь, которую он нес. Ложь и лицемерие ценой в судьбы людей, раскол нации, сожженные храмы, покалеченные судьбы, порванную страну…
Такое мнение высказал накануне вечером в Фейсбуке известный публицист Михаил Чаплыга.
Ложь и лицемерие с томосом. Видимо Зеленскому теперь нет смысла извиняться за шутку с термосом… Ложь и лицемерие с законом о мове…
Задача ведь была расколоть и уничтожить страну ради своих АрМоВиров… Бросить в топку людей и государство ради своей ПОПы и предвыборных слоганов.
ЧИТАЕМ:
Проведенный в Киеве 15 декабря 2018 года «объединительный Собор» - «не наш», объединение православия в Украине пошло по пути неправды. Такую точку зрения высказал почетный патриарх ПЦУ Филарет Денисенко…
В тему - «Эпоха мальчиков в июле закончится». Филарет и группа обиженных затеяли раскол ПЦУ
Во вторник, 14 мая, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не приедет во Владимирский собор на почтение памяти священномученика Макария…
Зеленський записав «послання миру» від духовенства, але без Епіфанія…
Ну что ж. Теперь время справедливого торжества Вадима Новинского. Знаю, что я предвзят, но посудите сами.
Думаю, что раскрученная Порошенком тема религии, бездарно схлопнувшаяся теперь, дает плюс сто к политическому будущему Новинского, который изначально защищал каноническое православие.
А остальным я категорически советую больше никак и никогда не заходить на тему религии и оставить Богу Богово, а самим заняться налогами и тарифами.
загрузка...
 показать весь комментарий
 
 
Не тот ли это Василенко - судья, муж "журналистки"-врага Украины монтян?
 показать весь комментарий
 
Нє, той вже на пенсії давним-давно. Йому вже памперси міняють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - Василенко и Исакова
 
 
 
 
 
 вверх