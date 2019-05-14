 В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который ранее подал проект постановления об инаугурации 20 мая, накануне в понедельник зарегистрировал новую инициативу – с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.
А нардеп Владимир Куренной от БПП зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации 17 мая.
Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван.
Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.
Це політика, вона така тонка як пісюн в комара, якого ніхто не бачив
Це йому не членом по плавішах піаніно гатити.
Ты же знаешь: какие приказы имеет назначенная Беней для тебя "охрана".
какой конкретно не верный шаг, с какой вероятностью и когда он его сделает
и т.д.
Ты главное "маякни" , когда напишешь.
Нагадаю, що при Ющі він був у Нашій Україні, в 2014 увійшов до фракції БПП, а в 2015 став членом Укропу. А тепер різко за Зе став.
Може за консультацією до Добкіна звернутись за текстом?
рейсы новые исчуть...
мабуть залишились тільки ті що з дурки і що на шматок з барського столу чекають.
Ото и вся ботва с датой 19-е мая.