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 Политика Украины
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 В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского

В Верховной Раде зарегистрировали два новых постановления о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который ранее подал проект постановления об инаугурации 20 мая, накануне в понедельник зарегистрировал новую инициативу – с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.

А нардеп Владимир Куренной от БПП зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации 17 мая.

Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3126720
 
 
 Топ комментарии
 
Вован, проси у Пороха политического убежища, пока не поздно.
Ты же знаешь: какие приказы имеет назначенная Беней для тебя "охрана".
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шел 2022 год, зеленского все еще не проиноугурировали В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 3886 Его обязаности выполняет Петр Алексеевич Порошенко В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2874
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Або 19 на Олімпійськом,або Надя Савченко знає що робити))
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У Савченко взагалі дивна позиція. Рік тому в інтерв'ю Гордонові вона розказувала, що у нас у владі занадто багато євреїв, а тепер підтримує Зеленського...
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ДАЮ СВОЮ ПРОПОЗИЦИЮ ПОСЛЕ 2035 ГОДА... НЕ РАНЬШЕ ПУСТЬ ЗЕЛЯ ПОУМНЕЕМ И ПОРВЗРОСЛЕЕТ МАЛОСТЬ....
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Так, один глибокий вдих - і тим гудзиком вона кмусь голову знесе. Бо голодувала. (Подивіться для порівняння фото Кольченка)
У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 5132
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Чего ж не поменялся с ней местами? Ты же та свободе "голодував"?
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Я на свободе столько не сжираю, сколько она в тюряге трескала.
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Стадион так стадион - 19 мая на "Олимпийском" В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 73
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А Вовік інагурацію через соцмережі нехай спробує зробити?
Це політика, вона така тонка як пісюн в комара, якого ніхто не бачив В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 4871
Це йому не членом по плавішах піаніно гатити.
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Дурдом крепчает, петя еще не все порешал и не подтер все хвосты.
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Врятую вас від ганьби і відправлю в спам
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рятуйте вже свого петю від лихорадки, а я вже якось сама
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Вован, проси у Пороха политического убежища, пока не поздно.
Ты же знаешь: какие приказы имеет назначенная Беней для тебя "охрана".
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а ты у бени под столом сидел когда он "приказы по Зеленскому" охране раздавал?​
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Леночка, я по профессии - математик. Умею прогнозировать.
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и когда ждать осуществления "прогноза" , математик?​
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ты же математик, конкретизируй, а не обобщай:
какой конкретно не верный шаг, с какой вероятностью и когда он его сделает
и т.д.
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Я как раз думал книгу написать на эту тему. Если решусь, то для вас выделю бесплатнык экземпляр.
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Да ладно, я куплю.
Ты главное "маякни" , когда напишешь.
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Ага. Сейчас у меня в планах книжка по вычислительной геометрии. Тебе незачем.
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Видно, математик Вы, ну просто - никакой! Раз в боты подался.
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а давайте еще вчера? или 01.04.2019 г - чем не дата?
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Купрій так вже сильно стелиться під нову владу...

Нагадаю, що при Ющі він був у Нашій Україні, в 2014 увійшов до фракції БПП, а в 2015 став членом Укропу. А тепер різко за Зе став.
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"ЗЕлёный Укороп" это партия Бени Каломойского
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шел 2022 год, зеленского все еще не проиноугурировали Его обязаности выполняет Петр Алексеевич Порошенко В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2874
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Так он сколько депутатов хотят "поиметь" Зеленского! С инаугурироваными "инициативами в очередь стоят, дай бог если хоть до 2022 года успеют уложится... У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 7972
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Наверное назначат на 2-ое июня. Как раз день именин Владимира.
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Щось пішло у Вовочки не ТАК? В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2030
Може за консультацією до Добкіна звернутись за текстом?
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Ну это если до младшего Добкина, и за колоной в Верховной Рады...
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Скоро у таких как ты порохоботов что-то пойдет не так. Только ваш главный успеет убежать, а ты нет, потому что беден и глуп
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A постанову від БПП про непроведення інагурації взагалі чому не зареєстровано ? ) )
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Главное что бы для инаугурации красивую корону сделали
В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2288
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И тору на рулончик намотали, а то на чем иудушка присягу давать будет?! У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 6792
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Да не будет он на Торе клясться - а то придется выполнять, а выполнять нет возможности и желания. А на Библию ему что руку, что хер положить....так что будет именно на Библиии!
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видно у парашенко с вылетом на панаму билетов нехватает на всех ********************..
рейсы новые исчуть...
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Та ні, не думаю, білі тапочки нововибраному мабуть шиють.
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Не будет ни белых тапочек, ни наручников, а придёт новый мародёр Беня Каломойский
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Точно, ролик сними, и усё ты преЗЕдент! А булаву и в переходе метро купить можно. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 5706
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поріділи ряди порохоботів.
мабуть залишились тільки ті що з дурки і що на шматок з барського столу чекають.
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полезные идиоты прозревают просто , а зарплатники никуда не делись, кидают свои щоколядные какахи
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За то вся Лахта-2 в полном составе мозоли на пальцах об клавиатуры по натирала. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 7276
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задро...ли уже Зе, правильно не только же ему на сцене над всеми насмехаться, пусть терпит.
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Чем больше постанов тем лучше. Вон с языковым законом больше двух тысяч поправок было и ни чего, зелеБОТы не кипишевали. А ведь ВР тогда могла и дату про инаугурацию рассмотреть. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 7619
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А что, Вовочка тайком в туалете не может "поинагурировать" и таким образом закрыть вопрос? Первый раз что ли... У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 3513
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а там прихильники ЗЕ погрожували під Радою зібратися для прискорення визначення дати, так зібралися чи ні?
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Неа, там пейсбух не работает, покрытия нету. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 1875
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26 травня день Києва, а напередодні, 25 травня можна, якщо Зе не проти в суботу )
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Ни один из тех депутатов, кто "тянет резину" с инаугурацией не должен пройти в новую ВР это своего рода будет люстрация.
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Должен, не должен... А что там Зебил кому должен? Аааа маме с папой. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 5341
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31 декабря еще никто не предлагал? Кто знает, соя?
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Не блещущий, как известно, особым умом Андрей Тетерук из "Народного фронта" вчера на "Свободе слова" очень популярно, без особых хитростей раз'яснил их предложение провести многострадальную инаугурацию именно 28 мая. " Мы полностью обоснованно считаем, что не существует никаких конституционных поводов для роспуска парламента, но для того, чтобы снять напряжение в обществе, для того, чтобы сейчас не бегали очумелые депутаты и не решали свои личные (!) вопросы о том, кто куда перебежит (!), чтобы не было коллапса власти, для того, чтобы даже просто снять этот вопрос с повестки дня, мы будем предлагать Верховной Раде прислушаться к нашей конструктивной государственной позиции". Вот и все. Просто и понятно, открытым текстом и без малейших сомнений в том, что все делается "для снятия напряжения в обществе" и конечно же, обязательно "с государственной позиции". А как же иначе? Только так, только для блага народа. Как всегда...
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И шо? Обрезаные вспенились сразу, они хотели всё к своему празднику Песах-Шени приурочить, как раз на 19-е припадает. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 3217
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Для того, чтобы не лишать людей возможности выполнить великую мицву и порадоваться празднику Песах, Б-г постановил, что те, кто не могли принести пасхальную жертву вовремя, по причине нечистоты или из-за того, что находились слишком далеко от Храма, должны сделать жертвоприношение месяцем позже, 14 Ияра, и есть жертву с мацой и горькими травами.

Ото и вся ботва с датой 19-е мая. У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 2381
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского
 
 
 
 
 
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