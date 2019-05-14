 В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который ранее подал проект постановления об инаугурации 20 мая, накануне в понедельник зарегистрировал новую инициативу – с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.

А нардеп Владимир Куренной от БПП зарегистрировал проект постановления о проведении инаугурации 17 мая.

Всего парламентарии зарегистрировали 7 соответствующих проектов постановлений, один из которых был отозван.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.