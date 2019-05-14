 "Экологические бомбы" на Олевщине: После обращения к правительству ГСЧС занялась опасными химикатами, - Пашинский. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает нардеп от НФ Сергей Пашинский.

"Сегодня обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом немедленно вмешаться, взять ситуацию под контроль и найти нужные средства на утилизацию старых химикатов, которые годами хранятся в ненадлежащем состоянии на Олевщине. Утечка химикатов в грунтовые воды, которая произошла после пожара у одной из цистерн, уже квалифицирована районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Олевской райгосадминистрации как чрезвычайная ситуация. А таких старых цистерн на Олевщине 20, а на территории Житомирской области без надлежащего контроля и утилизации находится 392 (!) тонны химикатов. Это "экологические бомбы", которые могут взорваться в любой момент и которые являются реальной угрозой для жизни и здоровья жителей региона", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский. ФОТОрепортаж

Далее также приводим текст депутатского обращения Пашинского к Гройсману на языке оригинала.

"Шановний Володимире Борисовичу! ​

До мене, як до народного депутата України, звернулися мешканці Олевської ОТГ Житомирської області, які вкрай стурбовані та налякані абсолютно неналежним станом зберігання старих непридатних ядохімікатів поблизу власних домівок.

​​​​​​​​​​Як стало відомо, великі цистерни з агрохімікатами, точний хімічний склад яких не може визначити навіть обласна лабораторія, зберігаються на території м. Олевськ понад 20 років без утилізації та належного нагляду. Наслідком такої абсолютної бездіяльності уповноважених органів стала нещодавня пожежа (внаслідок хімічної реакції), біля однієї із цистерн, що призвело до витоку хімічних речовин у ґрунтові води, який супроводжувався різким неприємним запахом.

Місцеві жителі дуже обурені тим, що через певний час ці хімікати можуть потрапити в криниці та становити реальну загрозу життю та здоров’ю громадян. ​​​​​​​​Результати аналітичних випробувань на визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів, нітратів та важких речовин (копія додається), вказують на те, що виявлені значні перевищення гранично допустимих концентрацій в дослідженнях зразка ґрунту. ​​​​​

10 травня 2019 року, на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської райдержадміністрації було вирішено класифікувати подію, як надзвичайна ситуація об’єктового рівня за кодом 10410 – надзвичайна ситуація у наслідок наявності у грунті шкідливих (забруднюючих) речовин понад ГДК та розповсюдити пам’ятки для населення і правила поведінки у зв’язку з аваріями на хімічно-небезпечних об’єктах. Також висновком Олевського районного управління держприродспоживслужби в Житомирській області рекомендовано терміново провести всі заходи по ліквідації наслідків загоряння цистерни, де зберігались непридатні до використання хімічні засоби та дезактивацію ґрунту.

​Вражаючим фактом є те, що на подію, яка класифікована як надзвичайна ситуація, належним чином відреагувала лише Державна служба України з надзвичайних ситуацій, але ресурсів недостатньо. В свою чергу, Житомирська обласна державна адміністрація ніяк не коментує і не реагує на надзвичайну ситуацію, яка сталася в регіоні. Також немає офіційної реакції Житомирської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. ​​​​​​​​​​​​​У зв’язку з вищевикладеним, прошу Вас всебічно розглянути ситуацію, яка сталася внаслідок пожежі біля однієї з цистерн з хімікатами, вжити відповідних заходів реагування, щоб запобігти повторенню вищезазначеної ситуації з іншими цистернами, взяти ситуацію під особистий контроль, розглянути можливість забезпечення фінансування робіт з ліквідації та утилізації отрутохімікатів, які знаходяться в м.Олевськ, вул. Свято-Воздвиженська 47Б.

​​​​​​​​​​​Також доводжу до Вашого відома, що на території Житомирської області знаходиться 392 тони хімікатів, які належним чином не зберігаються та не утилізуються, що може призвести до виникнення аналогічних надзвичайних ситуацій в майбутньому. ​​​​​Про результати розгляду звернення прошу проінформувати мене у встановлений законодавством строк.​​​​​​​​

Додаток: копія листа Голові Олевської РДА Д.О. Лаза"









Позже нардеп на странице в Facebook сообщил, что после его обращения к премьер-министру Владимиру Гройсману и профильным ведомствам "дело сдвинулось с мертвой точки".

"Сегодня в 10:10 личным составом АРЗ СП ГУ ГСЧС в Ривненской области начато перетаривание остатков химических веществ на территории бывшего склада химикатов в городе Олевске. Это лишь первый шаг. Убежден, что совместными усилиями нам удастся решить проблему с утилизацией старых химикатов, которые годами без должного контроля хранятся не только в Олевском районе, а и по всей Житомирской области.

Отдельная благодарность за оперативность и профессионализм руководству и сотрудникам ГСЧС Николай Чечеткин", - написал Пашинский.



























