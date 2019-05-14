 Порошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн

Указ о присвоении ордена подписан Порошенко 4 мая, передает Цензор.НЕТ.
Орден Ярослава Мудрого в Украине дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укреплении авторитета страны, развитии авторитета, экономики, науки и тому подобное.
На ордене V степени есть надпись "Мудрость, честь, слава".
поэтому "фраза НАБУ подозревает в завладении" на самом деле звучит как "НАБУ завело очередное липовое дело на неугодного директора завода"..
сколько же он вреда принес стране за последние 16 лет?
а ведь могли же жить как поляки и прибалты.
подельничков обижать не годится...
Интересно, кто из агенства сообщил эту информацию ?
НАБУ хоть одно свое подозрение до суда довело ? Всех подозревает - ничего доказать не может.
Дела о хищениях расследуются за сорок минут с перерывом на чашку кофе - накладные НДС регистрируются онлайн и движение денег до обнала отслеживается элементарно. Пусть расследуют и передают в суд. Или перестанут заниматься политикой , а то уже до Трампа довыделывались... Позорище...
Не вам смердам патякать на Порошенка, ви шушера паРашоїдна!
И это Порошенко серьезно так считает, не зря же он причисляет себя и свою семейку к небожителям.
Даже иконы имеет в своей собственной церквушке, где он с семьёй - боги и ангелы.
У него реально поехала крыша. Невменяемый.