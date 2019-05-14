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 Политика Украины
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Все про:награда (1160) Порошенко (17459)

 Порошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн

Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 млн грн ($3,6 млн) "Укрзализныци".

Указ о присвоении ордена подписан Порошенко 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Орден Ярослава Мудрого в Украине дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укреплении авторитета страны, развитии авторитета, экономики, науки и тому подобное.

На ордене V степени есть надпись "Мудрость, честь, слава".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126713
 
 
 Топ комментарии
 
Всю мразь уже наградил - осталось потрохососом вымпелы и грамоты раздать, чтоб не обидеть за преданное сосание!
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А шо тут такого? Ну напоследок барыжничает орденами....натура, не переделаешь. Лампочки все скрутит на Банковой....
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как и Зеленский со свитой (Узеленский)
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теперь он ближе к мадуро, под мечем правосудия.
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подозрение это не решение суда об обвинении.
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Так ты из секты "Свидетелй Божьей Росы"???
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В мене зі знайомих, які голосували за П, з Порошенком Головного Мозку тількі невелика частина. Більшість налякали пропагандою проти Зе. Так що забагато честі вішати бірку 24, якщо насправді таких там, я думаю, від сили третина.
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Божья роса - это игнорирование очевидных фактов. В данном случае речь идет о каком-то подозрении, по которому не факт, что даже дело открыто, просто кто-то кого-то в чем-то подозревает
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Очевидные факты-есть открытой уголовное дело.И до конца расследования в цивилизованных странах отстраняют от работы и ждут результатов,а не награждают.
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ты я смотрю "юрист" серьезный , прямо , как ваш сцыкун с "юр образованием". иногда правильнее промолчать , чем свою дурь вываливать на всеобщее обозрение. Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 806
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а где открытое уголовное дело? написано "НАБУ подозревает", а не "открыто уголовное дело".
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по себе всех не суди , адепты Зе, зебилизм это чисто ваше
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Круто! Подельники....по схеме Онищенко, ночью, через служебный въезд, узким лифтом, на 4-ый этаж сумку спортивную с баблом откатот доляхой.....И ни ф чём пока что не финофат. ну и наградить!
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Порох вообще обнулся звания раздает ордена раздает -- посадите эту гниду потому что всех продаст Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 1799
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петя добивает свой имидж, хотя куда уже дальше..
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по Брежневу? Удивительно что ещё не дважды херой....Готовил на 2-ой срок, планировал...а во как получилось, пролетел. Порошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн - Цензор.НЕТ 1524
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Даже взятки пенсам не помогли. Хотел убрать Ти и думал дальше как по маслу.
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Всю мразь уже наградил - осталось потрохососом вымпелы и грамоты раздать, чтоб не обидеть за преданное сосание!
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Саакашвили в тюрьмах открыл нотариальные конторы, украл, сел, подписал тут же передачу 50% бизнеса и недвижимости, вышел - воруй дальше. Настоящий демократ был, Петр Порошенко похоже еще круче будет, и садиться не нужно, все на рабочем месте, не отрываясь от корыта.
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Сам этот бред сочинил?Поедь в Грузию-много ты там воров найдешь?
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Детя, я родился и вырос в Грузии, у меня там родичи остались, я по грузински читать и писать умею, и читаю не новости из Москвы о грузинах на русском, а в оригинале. В Грузии почти все воры и твоя фраза "много ты там воров найдешь?" звучит как анекдот. Ты хоть украинские сводки почитай, как ни вор, так грузин.
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А шо тут такого? Ну напоследок барыжничает орденами....натура, не переделаешь. Лампочки все скрутит на Банковой....
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надо денег срубить после того как просрал предвыборную кампанию. Барыга что сказать
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Пєтя-Дякула дякує тим хто за нього мазу тягнув.
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Потому и с инаугурацией тянет, надо корешам бабла с кормушки раздать
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- «Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был». Мне без медали нельзя. У меня служба такая,- подвел итог дворник Тихон (с)
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к сожалению НАБУ полностью дискредитировало себя и похоронило свой авторитет, когда рисовало липовые уголовные дела, которые громко начинались и потом тихо рассыпались..
поэтому "фраза НАБУ подозревает в завладении" на самом деле звучит как "НАБУ завело очередное липовое дело на неугодного директора завода"..
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Помню, первый глава польского национального агентства по борьбе с коррупцией плотно и надолго сел за коррупцию. Ничто не ново под луной.
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пытается успеть наградить , повысить и отмазать ВСЕХ МАРОДЕРОВ И ПОДОНКОВ .
сколько же он вреда принес стране за последние 16 лет?
а ведь могли же жить как поляки и прибалты.
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Пєтя. Да і мені медальку. Щедра ти наша душа.
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в нашем гипермаркете в связи с закрытием, финальная распродажа. Ордена, должности, звания, спешите успеть, только до конца мая, скидки 75%.. Порошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн - Цензор.НЕТ 8122
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Петро зараз робе все,щоб потім лягти на дурку,всі ознаки шизи,буде косити під недієздатного))
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Дело в том, что там действительно нужно показаться психиатру, диагноз уже и так крайне запущен.
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Походу Ярослав Мудрый в гробу перевернулся..
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Прощальная гастроль Мародера-агония соевых ушлепков во всей красе!!!!Зеленскому надо будет отменять все эти дебильные награждения,и не только-90% указов отменять.
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всех кого наградили надо сразу под следсвие, Вангую что будут 100% попадания
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Это да,список коррупционеров в готовом виде.
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так он же МУДРЫЙ если смог для будки раздобыть 93 ляма в такие тяжелые времена
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Главное слово - подозреваемого. Вот когда осудят, тогда зелебобы пускай и воют как гиббоны. Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 7088
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Как гиббоны воют 25 айкюшные,с мародерным солистом во главе-и это только начало.
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Так во всем цивилизованном мире, подозрение в коррупции означает временное отстранение от должности на время ведения следствия, а тут и не отстранили, а сразу наградили!)
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Вот только про "весь цивилизованый мирЪ" мне тут заливать не надо. Есть закон и его исполнители. У вас претензии к закону или к цивилизованному миру? Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 8468
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Еше раз повторю, объявление подозрения в коррупции автоматически ведет к временному отстранению от должности, на время расследования, что не понятно написано? Чиновник во время расследования уголовного раследования не может занимать должность.
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Значит подозрение не вынесено или не по статье о коррупции. Что не ясно? Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 3869
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руководство указанного предприятия (гендиректор и еще семь человек) являются фигурантами расследования НАБУ о завладении 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". Все они являются подозреваемыми в деле. По данным следствия, подозреваемые на протяжении декабря 2015 г. - марта 2017 г. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели деньгами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в сумме около 93,28 млн грн.
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НАБУ... Это НАБУ свою сраку двумя руками с зеркалом не найдет. Я что то не припоминаю что бы оно хоть кого то прихватило.
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петро похоже палит этими наградами всех подельников
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Так чего вы взвыли? Радоваться надо и в тетрадочку в косую линейку всё записывать. Приду проверю, будет ат-та! Порошенко нагородив директора Дніпропетровського заводу Тараненка, підозрюваного в заволодінні 93 млн грн - Цензор.НЕТ 1374
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это называется - выгнали? так я вам под дверь насру!)
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кто бы сомневался...
подельничков обижать не годится...
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Не думаю,що то подєльнікі...Просто хоче заробити наостанок,продаючи ордена,звання і посади...Патологія це вже...
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Цензор из уважаемого издания превращается вообще не понятно во , что.
Интересно, кто из агенства сообщил эту информацию ?
НАБУ хоть одно свое подозрение до суда довело ? Всех подозревает - ничего доказать не может.
Дела о хищениях расследуются за сорок минут с перерывом на чашку кофе - накладные НДС регистрируются онлайн и движение денег до обнала отслеживается элементарно. Пусть расследуют и передают в суд. Или перестанут заниматься политикой , а то уже до Трампа довыделывались... Позорище...
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Цікаве питання,чому Петро не повернув звання Героя України Степану Бандері,а нагороджує всяку гидоту?
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Нагородив значить єсть за що!
Не вам смердам патякать на Порошенка, ви шушера паРашоїдна!
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Педро, збирає шанувальників хто зможе передачки в СІЗО приносити.
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я этого Тараненко лично знаю, еще тот питорок, мало того что ворует, так он еще **** людей кидает, у меня товарищ делал ему причальчик и берег на его озерце укреплял, так этот паскудник его на бабки кинул, когда товарищ начал с ним тяжбу, так был рад что жив остался...вот такие вот твари приватизировали Украину...
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Я уже понял критерий награждения по порошенковски: украл сотню миллионов и поделился с паханом на Банковой - получай награду. Чем больше украл - тем выше награда.
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Очень прибыльный бизнес у Пети. Взял бабками, а вернул медальками.
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Очень символично. "Днепропетровского стрелочного завода".
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Свинарчукров своих награждает, а они ему "дякують".
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Награда за правильную доляху отчисленную харанту ?)
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Якщо корупціонер Ситник підозрює - то це ще не означає, що підозрюваний є корупціонером.
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Для Порошенко все те, кто ему верно прислуживал, и есть люди с честью, славой и мудростью.
И это Порошенко серьезно так считает, не зря же он причисляет себя и свою семейку к небожителям.
Даже иконы имеет в своей собственной церквушке, где он с семьёй - боги и ангелы.
У него реально поехала крыша. Невменяемый.
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соя кто знает? Када пеця звезду хероя куму ***** выпишет или гудку?
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Порохоботы , ау где вы? Что не кому в защиту встать? Или уже и до вас дошло?
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Порошенко розпродує звання та нагороду - явно дємбєльскій чумадан пакує...
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потужная 200 реформа, теряющего разум дряхлеющей свиньи. органически ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн
 
 
 
 
 
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