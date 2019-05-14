 Порошенко наградил директора Днепропетровского завода Тараненко, подозреваемого в завладении 93 млн грн

Указ о присвоении ордена подписан Порошенко 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Орден Ярослава Мудрого в Украине дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укреплении авторитета страны, развитии авторитета, экономики, науки и тому подобное.

На ордене V степени есть надпись "Мудрость, честь, слава".

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